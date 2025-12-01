Officiel : Daylen Kountz quitte Cholet Basket, le club se met en quête d’un remplaçant

Comme annoncé, l’arrière américain Daylen Kountz (1,93 m, 25 ans) n’évoluera plus sous les couleurs choletaises. Arrivé cet été pour renforcer les lignes extérieures maugeoises, il n’a pas réussi à s’imposer pleinement dans la rotation malgré une présence régulière en Betclic ELITE et en Ligue des Champions (BCL).

D'un commun accord, Daylen Kountz et Cholet Basket ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Merci Daylen pour ton professionnalisme et tout ce que tu as apporté à l’équipe dans ce début de saison. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière ! Le club est… pic.twitter.com/Xu8mR4NvKn — Cholet Basket (@CB_officiel) December 1, 2025

Un départ acté après 14 rencontres

Le Cholet Basket a officialisé ce lundi la fin de l’aventure de Daylen Kountz. Sur ses 9 matches en Betclic ELITE, il tourne à 7,6 points, 1,6 rebond et 1 passe décisive. En Ligue des Champions (BCL), ses statistiques montent à 13,4 points, 2,6 rebonds et 2 passes décisives sur 5 rencontres, mais cela n’a pas suffi à répondre pleinement aux attentes placées en lui. Sur ces 4 derniers matchs de championnat il a rendu des copies à 4, 0, 3 et 3 d’évaluation pour 4 défaites de CB.

Le club a tenu à saluer son comportement : « Merci Daylen pour ton professionnalisme et tout ce que tu as apporté à l’équipe dans ce début de saison. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière ! », a notamment communiqué Cholet Basket.

Cholet déjà mobilisé pour lui trouver un remplaçant

Le départ de l’arrière laisse un vide sur les lignes extérieures. Très rapidement après l’annonce, Cholet Basket a indiqué être déjà à la recherche d’un joueur pour compenser cette perte et rééquilibrer l’effectif. Dans un calendrier chargé entre Betclic ELITE et Ligue des Champions, CB ne veut pas perdre de temps pour renforcer son backcourt.

Un passage en France qui n’a pas permis de franchir le cap attendu

Malgré quelques coups d’éclat, en particulier sur la scène européenne (17 points en 22 minutes contre les Turcs de Bursaspor, 15 face aux Israéliens de l’Hapoel Holon en 14 minutes), Daylen Kountz n’a pas véritablement confirmé les attentes de son arrivée malgré un vrai talent offensif. Son adaptation en particulier en défense n’a jamais été suffisamment aboutie pour lui permettre de s’installer durablement dans la rotation lui qui avait terminé meilleur marqueur de la première division hongroise 2024-2025 sous les couleurs de Kormend avec plus de 22 points de moyenne. Ce départ tourne donc une page courte mais intense pour l’arrière de 25 ans, qui cherchera désormais un nouveau point de chute pour relancer sa saison.