Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite

Et si Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) avait définitivement gagné sa place en NBA ? De retour dans la rotation après un court passage en G-League début novembre, l’intérieur français a réalisé le meilleur match de sa jeune carrière dans la Grande Ligue, malgré la défaite des Sacramento Kings à Utah (128-119), dans la nuit de vendredi à samedi. Il a inscrit 19 points (7/11 aux tirs dont 1/2 à 3-points), son plus haut total jusque-là, pris 4 rebonds et contré 1 tir.

Le Tricolore, qui fait partie des rares joueurs intouchables pour le board des Kings, gagne en confiance et en temps de jeu. Sur le parquet pendant 22 minutes lors du dernier match de NBA Cup – Sacramento étant éliminé -, le pivot s’est notamment montré précieux en toute fin de match, en inscrivant 16 points dans le quatrième quart-temps et en maintenant les siens à flot. Il s’est par ailleurs mué en relais privilégié pour Russell Westbrook, qui lui a distribué 4 passes décisives.

Première rotation au poste 5 en l’absence de Domantas Sabonis, le Frenchie sélectionné 42e de la dernière draft a parfaitement suppléé le titulaire Drew Eubanks, très discret contre le Jazz (2 points, 4 rebonds en 13 minutes). Et cela n’a sûrement pas échappé à Doug Christie, le coach de la franchise californienne qui pointe à la 13e place à l’Ouest, avec 5 victoires en 20 rencontres cette saison.

Sarr, rare éclaircie à Washington

Perdre de 33 points contre un rival direct au classement n’est jamais très reluisant, mais encore moins lorsqu’il s’agit d’une équipe qui n’avait gagné que 2 de ses 18 matchs jusque-là. Les Washington Wizards ont à nouveau sombré contre Indiana (119-86) lors de leur dernier match de NBA Cup de la saison. Malgré tout, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans), rare satisfaction de la franchise de D.C., a encore brillé individuellement, en compilant 24 points, 9 rebonds, 2 interceptions et 2 contres.

Excellent dans la raquette depuis le début de l’exercice 2025-2026, le pivot français poursuit sur sa bonne lancée après ses 27 points lors de la victoire contre Atlanta dans la nuit de mardi à mercredi. Son compatriote Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans), moins en vue cette saison, a inscrit 11 points (4/9 aux tirs) et capté 4 rebonds en près de 31 minutes de jeu face aux Pacers. Déjà éliminés de la coupe, les Wizards, 15e de la conférence Est, affichent désormais un bilan de 2 victoires pour 16 défaites.

Risacher précieux, Batum impuissant

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) retrouve de l’adresse et Atlanta grappille des places au classement. Après le faux-pas face à Wizards cette semaine, les Hawks se sont imposés contre Cleveland (130-123) et en ont profité pour chiper la 5e place à l’Est. L’ailier tricolore, sélectionné à la première place de la Draft 2024, a été très efficace : il a inscrit 16 points, à 6/7 aux tirs dont 2/3 à 3-points. Il a réussi quelques paniers importants, dont un tir longue distance à 70 secondes de la fin de rencontre, pour permettre à Atlanta de passer devant et finalement l’emporter.

Sourires retrouvés également à Charlotte, où les Hornets ont brisé une série de 7 défaites consécutives en battant les Chicago Bulls, dans la nuit de vendredi à samedi (123-116). Toujours utilisé en sortie de banc derrière le jeune Ryan Kalkbrenner, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a pris de la place dans la raquette, en captant 8 rebonds, en plus de 4 points, 2 passes décisives et 2 interceptions.

Pas le même sort pour les Clippers, toujours embourbés au fond du classement à l’Ouest (12e, 5 victoires et 14 défaites) après la défaite contre Memphis, 112-107. Malgré les 39 points en seulement 29 minutes de Kawhi Leonard, les Angelinos ont craqué en fin de match. Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a joué 23 minutes, en sortie de banc, sans prendre le moindre tir. Il a cependant pu s’illustrer dans son rôle de « glue-guy » en défense (2 interceptions, 2 contres).

Les Knicks ont eux validé leur billet pour la suite de la NBA Cup, en terminant en tête du groupe C à l’Est grâce à une victoire contre les Bucks de Milwaukee (118-109). Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a encore dû se contenter d’un temps de jeu très restreint (6 minutes) et a inscrit l’une de ses deux tentatives à longue distance (3 points à 1/2 aux tirs).