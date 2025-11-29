Recherche
NBA

Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite

NBA - Sept Français ont foulé les parquets de la Grande Ligue dans la nuit de vendredi à samedi. Maxime Raynaud a profité de l'augmentation de son temps de jeu pour inscrire 19 points, son record jusque-là, tandis qu'Alexandre Sarr a encore brillé dans la raquette malgré la lourde défaite de Washington face à l'autre mauvais élève de la conférence Est, Indiana.
|
00h00
Résumé
Écouter
Maxime Raynaud a inscrit son plus haut total de points en NBA face à Utah.

Crédit photo : Chris Nicoll-Imagn Images

Et si Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) avait définitivement gagné sa place en NBA ? De retour dans la rotation après un court passage en G-League début novembre, l’intérieur français a réalisé le meilleur match de sa jeune carrière dans la Grande Ligue, malgré la défaite des Sacramento Kings à Utah (128-119), dans la nuit de vendredi à samedi. Il a inscrit 19 points (7/11 aux tirs dont 1/2 à 3-points), son plus haut total jusque-là, pris 4 rebonds et contré 1 tir.

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
19
PTS
4
REB
0
PDE
Logo NBA
UTA
128 119
SAC

Le Tricolore, qui fait partie des rares joueurs intouchables pour le board des Kings, gagne en confiance et en temps de jeu. Sur le parquet pendant 22 minutes lors du dernier match de NBA Cup – Sacramento étant éliminé -, le pivot s’est notamment montré précieux en toute fin de match, en inscrivant 16 points dans le quatrième quart-temps et en maintenant les siens à flot. Il s’est par ailleurs mué en relais privilégié pour Russell Westbrook, qui lui a distribué 4 passes décisives.

Première rotation au poste 5 en l’absence de Domantas Sabonis, le Frenchie sélectionné 42e de la dernière draft a parfaitement suppléé le titulaire Drew Eubanks, très discret contre le Jazz (2 points, 4 rebonds en 13 minutes). Et cela n’a sûrement pas échappé à Doug Christie, le coach de la franchise californienne qui pointe à la 13e place à l’Ouest, avec 5 victoires en 20 rencontres cette saison.

Sarr, rare éclaircie à Washington

Perdre de 33 points contre un rival direct au classement n’est jamais très reluisant, mais encore moins lorsqu’il s’agit d’une équipe qui n’avait gagné que 2 de ses 18 matchs jusque-là. Les Washington Wizards ont à nouveau sombré contre Indiana (119-86) lors de leur dernier match de NBA Cup de la saison. Malgré tout, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans), rare satisfaction de la franchise de D.C., a encore brillé individuellement, en compilant 24 points, 9 rebonds, 2 interceptions et 2 contres.

Alexandre SARR
Alexandre SARR
24
PTS
8
REB
1
PDE
Logo NBA
IND
119 86
WAS

Excellent dans la raquette depuis le début de l’exercice 2025-2026, le pivot français poursuit sur sa bonne lancée après ses 27 points lors de la victoire contre Atlanta dans la nuit de mardi à mercredi. Son compatriote Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans), moins en vue cette saison, a inscrit 11 points (4/9 aux tirs) et capté 4 rebonds en près de 31 minutes de jeu face aux Pacers. Déjà éliminés de la coupe, les Wizards, 15e de la conférence Est, affichent désormais un bilan de 2 victoires pour 16 défaites.

Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
11
PTS
4
REB
2
PDE
Logo NBA
IND
119 86
WAS

Risacher précieux, Batum impuissant

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) retrouve de l’adresse et Atlanta grappille des places au classement. Après le faux-pas face à Wizards cette semaine, les Hawks se sont imposés contre Cleveland (130-123) et en ont profité pour chiper la 5e place à l’Est. L’ailier tricolore, sélectionné à la première place de la Draft 2024, a été très efficace : il a inscrit 16 points, à 6/7 aux tirs dont 2/3 à 3-points. Il a réussi quelques paniers importants, dont un tir longue distance à 70 secondes de la fin de rencontre, pour permettre à Atlanta de passer devant et finalement l’emporter.

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
16
PTS
3
REB
1
PDE
Logo NBA
ATL
130 123
CLE

Sourires retrouvés également à Charlotte, où les Hornets ont brisé une série de 7 défaites consécutives en battant les Chicago Bulls, dans la nuit de vendredi à samedi (123-116). Toujours utilisé en sortie de banc derrière le jeune Ryan Kalkbrenner, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a pris de la place dans la raquette, en captant 8 rebonds, en plus de 4 points, 2 passes décisives et 2 interceptions.

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
4
PTS
8
REB
2
PDE
Logo NBA
CHA
123 116
CHI

Pas le même sort pour les Clippers, toujours embourbés au fond du classement à l’Ouest (12e, 5 victoires et 14 défaites) après la défaite contre Memphis, 112-107. Malgré les 39 points en seulement 29 minutes de Kawhi Leonard, les Angelinos ont craqué en fin de match. Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a joué 23 minutes, en sortie de banc, sans prendre le moindre tir. Il a cependant pu s’illustrer dans son rôle de « glue-guy » en défense (2 interceptions, 2 contres).

Les Knicks ont eux validé leur billet pour la suite de la NBA Cup, en terminant en tête du groupe C à l’Est grâce à une victoire contre les Bucks de Milwaukee (118-109). Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a encore dû se contenter d’un temps de jeu très restreint (6 minutes) et a inscrit l’une de ses deux tentatives à longue distance (3 points à 1/2 aux tirs).

Guerschon YABUSELE
Guerschon YABUSELE
3
PTS
1
REB
1
PDE
Logo NBA
NYK
118 109
MIL

 

 

NBA
NBA
Commentaires

gypaete64
Content pour Raynaud dont j'ai toujours pensé qu'il pouvait être un bon joueur NBA contrairement à beaucoup de "spécialistes" de forum qui lui prédisaient un échec cinglant et un avenir en G league suvi d'un retour en Europe. Il a les armes pour être un bon joueur de rotation.
Répondre
(1) J'aime
flavor_flav
il y avait des doutes sur ses capacités athlétiques pour tenir le choc en NBA. Mais perso, je n'avais pas de doute sur sa capacité à scorer, il est bon à trois points, dos au panier, il est intelligent. Tant mieux pour lui et apparemment, il a la confiance du coach et du club
Répondre
(0) J'aime
nico4nicolas
Non, il n'a qu'une confiance limitée de la part du coach. Il a joué dans le 4ème quart temps car il y avait un gros écart. Il faut aussi se rappeler que Sabonis, le pivot titulaire, est blessé. Dans un effectif complet, Maxime Raynaud n'aurait malheureusement pas de temps de jeu. J'écris cela avec regret car je suis aussi convaincu qu'il peut s'imposer comme un solide joueur de rotation.
(0) J'aime
gypaete64
@nico4nicolas je pense qu'il est en train de gagner la confiance du staff et du management. Un match à 19 points en 22 minutes après un mois de NBA c'est pas mal même si c'est dans une faible équipe avec une faible opposition. Il ne faut pas s'emballer mais il fait son petit bonhomme de chemin tranquillement. D'ailleurs les rookies français qui se débrouillent le mieux pour l'instant sont lui et Penda tous deux draftés au second tour, alors que ceux du premier tour n'ont que des miettes. De plus Raynaud a été déclaré intransférable par le management des Kings, c'est très bon signe à lui de saisir sa chance.
(0) J'aime
