NBA

Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud

NBA - Domantas Sabonis s'est blessé au genou pour au moins un mois, ce qui ouvre des portes dans le secteur intérieur des Kings. Le rookie français Maxime Raynaud en a déjà profité dès le premier match, et cela devrait se poursuivre.
00h00
Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud

L’ex-nanterrien deuxième dans la rotation intérieure des Kings

Crédit photo : © Mark J. Rebilas-Imagn Images

Sur les premières semaines de compétition, Noah Penda était le rookie français qui jouait le plus de minutes en NBA. La donne a maintenant changé. Avec 113 minutes disputées en huit matchs, soit au moins deux fois plus que tous les autres, c’est aujourd’hui Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) qui a repris ce rôle. Le pivot français bénéficie d’un rôle fluctuant en fonction des blessures aux Sacramento Kings. Et une dernière nouvelle tombée ce jeudi 20 novembre devrait tourner en sa faveur.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres

Les Kings viennent de perdre sur blessure leur pivot titulaire Domantas Sabonis. Le Lituanien s’est partiellement déchiré le ménisque du genou gauche, et sera ré-évalué par le staff médical dans 3 à 4 semaines, selon Shams Charania d’ESPN. Il avait déjà raté le dernier match contre son ancienne équipe d’OKC, et la sentence est tombée le lendemain.

Forcément un coup dur pour la franchise californienne qui perd son pivot multiple All-Star, alors qu’elle était déjà en bien fâcheuse position (14e de l’Ouest, avec 3 victoires pour 13 défaites). Pour leur deuxième match sans lui, ils ont perdu avec… 41 points d’écart contre Memphis (136-97), et un record historique de passes décisives pour leurs adversaires (42), preuve de leurs problèmes défensifs.

Mais si c’est une mauvaise nouvelle collectivement, cette blessure ouvre des opportunités sur le plan individuel. Dans un secteur intérieur déjà limité, des noms moins ronflants vont devoir se révéler. Si Drew Eubanks a pris le poste de pivot titulaire, un seul joueur de l’effectif est un “7-footer” (au moins 2,13 m) : Maxime Raynaud.

« C’est en jouant qu’on progresse »

La taille de l’ex-pivot de Stanford sera intéressante dans certains match-ups, et c’est ainsi qu’il est le deuxième joueur à être sorti du banc dans la rotation ce jeudi, pour 21 minutes jouées au final. Il est d’ailleurs devenu le premier rookie français à dépasser la barre des 10 points cette saison dans ce match à Memphis (12 points à 6/8 aux tirs, 3 rebonds et 1 contre). Il a réussi à bien attaquer les mismatchs avec son jeu au poste, tout en restant solide défensivement, avec 2 tirs adverses concédés sur 6 tentatives.

« Ce que j’ai appris depuis que je suis en NBA ? À peu près tout… La physicalité, la vitesse du jeu, la rapidité pour passer à l’action suivante. On a 82 matchs à jouer et à peine 10 sont passés, mais j’ai déjà l’impression d’avoir joué une saison NCAA complète » expliquait il y a quelques jours le pivot de 22 ans, qui doit faire face aux règles différentes de la NBA après 4 ans en NCAA (possessions de 24 vs 30 secondes, 48 minutes de jeu contre 40, règle des 3 secondes dans la raquette…).

« Il faut que j’arrive à comprendre comment jouer avec tout le monde, comment aider l’équipe, jouer avec confiance, avoir de l’impact… Ça fait beaucoup de choses à assimiler […] Mais être jeté dans le grand bain comme ça et pouvoir enchaîner les matchs, c’est ce qui va m’aider. C’est en jouant qu’on progresse. Je regarde aussi une tonne de vidéos. » Une opportunité se dresse devant lui, et il va falloir qu’il la saisisse.

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
