Anthony Durham passe de Roanne à Saint-Chamond

Anthony Durham (1,91 m, 31 ans) quitte Roanne mais reste dans la Loire : le meneur/arrière va désormais porter les couleurs du SCABB, le club de Saint-Chamond, selon nos informations. Arrivé à la Chorale comme remplaçant médical de Jahvon Blair, il est désormais libre puisque le Canadien a fait son retour à la compétition vendredi dernier. Très productif en début de saison, Durham arrive pour renforcer une équipe ligérienne en reconstruction depuis la nomination de Julien Cortey.

Renfort attendu pour le SCABB

Libéré par Roanne après dix rencontres, Anthony Durham arrive avec des arguments solides. En ÉLITE 2, il a offert à la Chorale une belle contribution : 13,5 points à 41,1% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 2,4 passes décisives en seulement 22 minutes sur dix matchs de championnat. Une pige précieuse qui a permis à Roanne de rester parmi les équipes les plus performantes de la division.

PROFIL JOUEUR Anthony DURHAM Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 31 ans (06/08/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 13,5 #21 REB 2,8 #121 PD 2,4 #66

Un joueur déjà ciblé par Roanne à l’origine

Lors de sa signature à la Chorale, Durham était déjà identifié comme un profil fiable. Thomas Andrieux et le directeur sportif Zoran Cvjetkovic connaissaient déjà bien le joueur : « On l’avait scouté et il était sur notre liste lorsque nous avons pris Kendall Smith la saison dernière. »

Avant son arrivée en France, l’arrière passé par la Suède, la République tchèque ou encore la Roumanie sortait d’une belle saison en Hongrie, du côté de Pecs, où il tournait à 17,1 points à 44% aux tirs (dont 39,2% à 3-points), 4,2 rebonds et 2,9 passes décisives.

Deuxième mouvement sous l’ère Cortey

Le SCABB réalise ici son deuxième ajustement d’effectif depuis l’arrivée de Julien Cortey sur le banc, fin octobre. Le premier avait été contraint par les blessures de Ludovic Dufeal et Maxime Yomi, remplacés par Thomas Hieu-Courtois.

Cette fois, Durham arrive pour remplacer Al-Amir Dawes, dont la production n’a pas répondu aux attentes. Recruté pour apporter de l’adresse extérieure, le meneur n’a pas réussi à s’imposer dans l’intensité et le registre attendu en ELITE 2. Il tournait à 39,6% aux tirs, dont 31,1% à 3-points. En championnat, ses moyennes étaient de 10,2 points, 1,5 rebond et 1,2 passe décisive après onze rencontres. L’entraîneur précédent, Guillaume Quintard, avait déjà demandé à ce qu’il soit remplacé. Mais sa direction n’a pas donné suite, avant d’accorder ce changement pour son successeur.

PROFIL JOUEUR Al-Amir DAWES Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 24 ans (28/09/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 8 #257 REB 0,7 #511 PD 3,3 #110

Un profil plus polyvalent pour dynamiser le collectif ?

En s’attachant les services d’Anthony Durham, Saint-Chamond mise sur un joueur expérimenté, capable de jouer arrière mais aussi de dépanner à la mène. Un renfort qui devra peser rapidement dans la quête de stabilité du SCABB, toujours bloqué en deuxième partie de classement (15e), avec 4 victoires en 11 matches, avant de jouer à Évreux ce vendredi 21 novembre. Anthony Durham aura le temps de s’intégrer dans son nouvel effectif, puisque trêve internationale oblige, le prochain match n’est que le 5 décembre contre l’Élan béarnais. Une première à domicile donc pour lui dans sa nouvelle équipe.