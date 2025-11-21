Recherche
ELITE 2

Anthony Durham passe de Roanne à Saint-Chamond

ELITE 2 - Anthony Durham rejoint le SCABB. L’arrière quitte Roanne après un début de saison convaincant pour poursuivre l’aventure en ELITE 2 chez une équipe autre équipe de la Loire, celle de Saint-Chamond.
|
00h00
Résumé
Écouter
Anthony Durham passe de Roanne à Saint-Chamond

Anthony Durham a réalisé un bon début de saison avec Roanne, avant de rejoindre le SCABB

Crédit photo : Olivier Fusy

Anthony Durham (1,91 m, 31 ans) quitte Roanne mais reste dans la Loire : le meneur/arrière va désormais porter les couleurs du SCABB, le club de Saint-Chamond, selon nos informations. Arrivé à la Chorale comme remplaçant médical de Jahvon Blair, il est désormais libre puisque le Canadien a fait son retour à la compétition vendredi dernier. Très productif en début de saison, Durham arrive pour renforcer une équipe ligérienne en reconstruction depuis la nomination de Julien Cortey.

Renfort attendu pour le SCABB

Libéré par Roanne après dix rencontres, Anthony Durham arrive avec des arguments solides. En ÉLITE 2, il a offert à la Chorale une belle contribution : 13,5 points à 41,1% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 2,4 passes décisives en seulement 22 minutes sur dix matchs de championnat. Une pige précieuse qui a permis à Roanne de rester parmi les équipes les plus performantes de la division.

PROFIL JOUEUR
Anthony DURHAM
Poste(s): Meneur
Taille: 191 cm
Âge: 31 ans (06/08/1994)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
13,5
#21
REB
2,8
#121
PD
2,4
#66

Un joueur déjà ciblé par Roanne à l’origine

Lors de sa signature à la Chorale, Durham était déjà identifié comme un profil fiable. Thomas Andrieux et le directeur sportif Zoran Cvjetkovic connaissaient déjà bien le joueur : « On l’avait scouté et il était sur notre liste lorsque nous avons pris Kendall Smith la saison dernière. »

Avant son arrivée en France, l’arrière passé par la Suède, la République tchèque ou encore la Roumanie sortait d’une belle saison en Hongrie, du côté de Pecs, où il tournait à 17,1 points à 44% aux tirs (dont 39,2% à 3-points), 4,2 rebonds et 2,9 passes décisives.

Anthony Durham passe de Roanne au SCABB
Anthony Durham passe de Roanne au SCABB

Deuxième mouvement sous l’ère Cortey

Le SCABB réalise ici son deuxième ajustement d’effectif depuis l’arrivée de Julien Cortey sur le banc, fin octobre. Le premier avait été contraint par les blessures de Ludovic Dufeal et Maxime Yomi, remplacés par Thomas Hieu-Courtois.

Cette fois, Durham arrive pour remplacer Al-Amir Dawes, dont la production n’a pas répondu aux attentes. Recruté pour apporter de l’adresse extérieure, le meneur n’a pas réussi à s’imposer dans l’intensité et le registre attendu en ELITE 2. Il tournait à 39,6% aux tirs, dont 31,1% à 3-points. En championnat, ses moyennes étaient de 10,2 points, 1,5 rebond et 1,2 passe décisive après onze rencontres. L’entraîneur précédent, Guillaume Quintard, avait déjà demandé à ce qu’il soit remplacé. Mais sa direction n’a pas donné suite, avant d’accorder ce changement pour son successeur.

PROFIL JOUEUR
Al-Amir DAWES
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 24 ans (28/09/2001)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
8
#257
REB
0,7
#511
PD
3,3
#110

Un profil plus polyvalent pour dynamiser le collectif ?

En s’attachant les services d’Anthony Durham, Saint-Chamond mise sur un joueur expérimenté, capable de jouer arrière mais aussi de dépanner à la mène. Un renfort qui devra peser rapidement dans la quête de stabilité du SCABB, toujours bloqué en deuxième partie de classement (15e), avec 4 victoires en 11 matches, avant de jouer à Évreux ce vendredi 21 novembre. Anthony Durham aura le temps de s’intégrer dans son nouvel effectif, puisque trêve internationale oblige, le prochain match n’est que le 5 décembre contre l’Élan béarnais. Une première à domicile donc pour lui dans sa nouvelle équipe.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
halle_37
Bon choix pour st Chamond, il n'etait pas très loin lol
