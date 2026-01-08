Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
La Boulangère Wonderligue

La Roche Vendée Basket en grande difficulté financière, un plan de continuation mis en place

La Boulangère Wonderligue - La Roche Vendée Basket traverse une période financière très délicate depuis plusieurs saisons. Malgré des économies récentes, le club yonnais reste fragilisé et va mettre en place un plan de continuation pour assurer sa pérennité au plus haut niveau.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Roche Vendée Basket en grande difficulté financière, un plan de continuation mis en place

Le président du Roche Vendée Basket Club l’assure, le club parviendra à terminer la saison

Crédit photo : Guillaume Poumarede

La Roche Vendée Basket est de nouveau confrontée à une situation économique préoccupante. Déjà sous surveillance ces dernières saisons, le club vendéen doit composer avec un contexte financier lourd, fait de pertes de recettes, de retraits de soutiens institutionnels et de contraintes administratives. Pour autant, ses dirigeants se veulent rassurants quant à la fin de saison sportive. C’est ce que relate le quotidien Ouest-France.

La Roche Vendée Basket sous pression depuis plusieurs saisons

Depuis la saison 2022-2023, La Roche Vendée Basket évolue dans un environnement financier instable. À la fin de l’exercice 2024-2025, le club avait déjà frôlé la rétrogradation administrative pour raisons économiques, avant d’être maintenu.

Plusieurs facteurs ont aggravé la situation : le départ d’un sponsor majeur, la suppression d’une subvention régionale, un redressement fiscal portant sur les exercices 2022 à 2024, mais aussi un manque de recettes lié au calendrier sportif. Malgré des mesures d’économie importantes, le déséquilibre demeure.

Des économies importantes, mais insuffisantes

Ces derniers mois, la direction a actionné plusieurs leviers pour réduire les charges. La masse salariale de l’équipe professionnelle a été diminuée de 35 %, tandis que certains postes de dépenses, comme les transports, ont été optimisés. Des efforts significatifs, qui n’ont toutefois pas suffi à rétablir durablement l’équilibre financier.

Un plan de continuation validé pour sécuriser l’avenir

Face aux rumeurs persistantes de dépôt de bilan, le président du club, David Cottreau, a tenu à clarifier la situation. « Absolument pas », affirme-t-il dans Ouest-France au sujet d’une éventuelle cessation d’activité. Avec l’accord de la commission de contrôle de gestion, La Roche Vendée Basket va ainsi mettre en place un plan de continuation à partir de la mi-janvier. « On ira jusqu’au bout de la saison sans aucun souci », assure le dirigeant, déterminé à préserver le club au plus haut niveau possible.

Sur le plan sportif, aucune sanction n’est à prévoir. Après avoir pris contact avec la Fédération française de basketball (FFBB), le président a reçu la confirmation qu’aucune mesure sportive ne serait appliquée au club.

Un groupe concentré sur le terrain

Malgré ce contexte pesant, le vestiaire semble relativement protégé. L’entraîneur de La Roche Vendée Basket, David Gautier, insiste sur l’état d’esprit de son équipe. « On sait qu’il y a beaucoup de bruits au sujet du club. On me dit même : comment faites-vous pour gagner des matches ? Les filles sont concentrées sur le basket et prennent du plaisir », confie-t-il.

Avant de rejoindre Lattes-Montpellier la saison prochaine, l’ancien coach de l’ASVEL Féminin assure se focaliser sur l’essentiel : « Personnellement, je me concentre pour donner toute mon énergie à mes joueuses. »

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
NM1
00h00Toulouse a trouvé le remplaçant de Louis Marnette
Le président du Roche Vendée Basket Club l'assure, le club parviendra à terminer la saison
La Boulangère Wonderligue
00h00La Roche Vendée Basket en grande difficulté financière, un plan de continuation mis en place
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Adam Atamna peut-il jouer davantage en EuroLeague suite au départ de Nando De Colo
EuroLeague
00h00L’ASVEL veut prendre son temps avant de remplacer Nando De Colo
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale
NBA
00h00Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert
Ivan Février espère enchaîner les victoires avec Le Portel sur la deuxième partie de saison
Betclic ELITE
00h00Le Portel : Un maintien historique est-il encore possible ?
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young
EuroLeague
00h00[Vidéo] Le sniper Andreas Obst signe la deuxième meilleure perf de la saison en EuroLeague
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes perd une étape du « marathon » contre Bourges, La Roche et l’ASVEL se relancent
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Isiah Stewart et Caris LeVert sur le tir d'Ayo Dosunmu
NBA
00h00Isaiah Stewart explose face aux Bulls, les Pistons s’imposent malgré les absences
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
LeBron James sur le banc face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00LeBron James forfait contre les Spurs à cause de plusieurs blessures
Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale
NBA
00h00Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young
Rudy Gobert face au Miami Heat
NBA
00h00Rudy Gobert impressionne Erik Spoelstra : « L’un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA »
Ivica Zubac face aux Golden State Warriors
NBA
00h00Ivica Zubac dans le viseur des Celtics : Boston prêt à payer le prix fort
Rick Carlisle face au Miami Heat
NBA
00h00Rick Carlisle à une victoire du club très fermé des 1000 victoires NBA
Alperen Sengun après sa chute face aux Dallas Mavericks
NBA
00h00Alperen Sengun absent 10 à 14 jours après son entorse à la cheville
1 / 0