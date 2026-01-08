La Roche Vendée Basket en grande difficulté financière, un plan de continuation mis en place

La Roche Vendée Basket est de nouveau confrontée à une situation économique préoccupante. Déjà sous surveillance ces dernières saisons, le club vendéen doit composer avec un contexte financier lourd, fait de pertes de recettes, de retraits de soutiens institutionnels et de contraintes administratives. Pour autant, ses dirigeants se veulent rassurants quant à la fin de saison sportive. C’est ce que relate le quotidien Ouest-France.

La Roche Vendée Basket sous pression depuis plusieurs saisons

Depuis la saison 2022-2023, La Roche Vendée Basket évolue dans un environnement financier instable. À la fin de l’exercice 2024-2025, le club avait déjà frôlé la rétrogradation administrative pour raisons économiques, avant d’être maintenu.

Plusieurs facteurs ont aggravé la situation : le départ d’un sponsor majeur, la suppression d’une subvention régionale, un redressement fiscal portant sur les exercices 2022 à 2024, mais aussi un manque de recettes lié au calendrier sportif. Malgré des mesures d’économie importantes, le déséquilibre demeure.

Des économies importantes, mais insuffisantes

Ces derniers mois, la direction a actionné plusieurs leviers pour réduire les charges. La masse salariale de l’équipe professionnelle a été diminuée de 35 %, tandis que certains postes de dépenses, comme les transports, ont été optimisés. Des efforts significatifs, qui n’ont toutefois pas suffi à rétablir durablement l’équilibre financier.

Un plan de continuation validé pour sécuriser l’avenir

Face aux rumeurs persistantes de dépôt de bilan, le président du club, David Cottreau, a tenu à clarifier la situation. « Absolument pas », affirme-t-il dans Ouest-France au sujet d’une éventuelle cessation d’activité. Avec l’accord de la commission de contrôle de gestion, La Roche Vendée Basket va ainsi mettre en place un plan de continuation à partir de la mi-janvier. « On ira jusqu’au bout de la saison sans aucun souci », assure le dirigeant, déterminé à préserver le club au plus haut niveau possible.

Sur le plan sportif, aucune sanction n’est à prévoir. Après avoir pris contact avec la Fédération française de basketball (FFBB), le président a reçu la confirmation qu’aucune mesure sportive ne serait appliquée au club.

Un groupe concentré sur le terrain

Malgré ce contexte pesant, le vestiaire semble relativement protégé. L’entraîneur de La Roche Vendée Basket, David Gautier, insiste sur l’état d’esprit de son équipe. « On sait qu’il y a beaucoup de bruits au sujet du club. On me dit même : comment faites-vous pour gagner des matches ? Les filles sont concentrées sur le basket et prennent du plaisir », confie-t-il.

Avant de rejoindre Lattes-Montpellier la saison prochaine, l’ancien coach de l’ASVEL Féminin assure se focaliser sur l’essentiel : « Personnellement, je me concentre pour donner toute mon énergie à mes joueuses. »