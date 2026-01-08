Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Le Portel : Un maintien historique est-il encore possible ?

Betclic ELITE - En grande difficulté depuis le début de la saison de Betclic ELITE, Le Portel s’accroche pourtant à un espoir infime mais bien réel : réussir un maintien que personne n’a jamais accompli en France après un tel départ.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Portel : Un maintien historique est-il encore possible ?

Ivan Février espère enchaîner les victoires avec Le Portel sur la deuxième partie de saison

Crédit photo : Théo Caron

Le Portel vit une saison à part, et sans doute la plus compliquée depuis son accession en Betclic ELITE. Comme l’a récemment souligné La Voix du Nord, aucune équipe en France ne s’est jamais maintenue après avoir démarré un championnat de première division avec un bilan aussi faible. Un constat statistique implacable, presque condamnant. Pourtant, malgré ce tableau sombre, l’ESSM continue d’avancer, portée par quelques individualités solides et par la perspective, aussi ténue soit-elle, d’un scénario totalement hors normes.

Depuis son arrivée en Betclic ELITE, jamais une équipe n’a réussi à terminer à la 15e place avec un pourcentage de victoires inférieur à 26 %. Pour y parvenir cette saison, les Stellistes devraient réaliser un parcours proche de l’exploit : 7 succès sur les 16 matchs restants, voire 8 sur 16 si la victoire obtenue à Limoges venait à être retirée en cas de sanction maintenue.

Des leaders statistiques… mais trop isolés

Sur le plan individuel, plusieurs joueurs tiennent pourtant leur rang. Ivan Fevrier (2,05 m, 26 ans) réalise l’une de ses saisons les plus productives en carrière avec 16,8 points et 6,1 rebonds de moyenne. L’intérieur s’impose comme la principale option offensive d’une équipe souvent en manque de solutions.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Ivan Fevrier.jpg
Ivan FEVRIER
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 26 ans (08/02/1999)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
16,8
#7
REB
6,1
#13
PD
2,2
#66

À ses côtés, Michael Smith (1,80 m, 28 ans) apporte du tir extérieur et de la création, compilant 14,9 points et 4 passes décisives par rencontre. Dans la peinture, Mathieu Boyer (2,05 m, 30 ans) s’affirme en finisseur avec 10,9 points et 6,6 rebonds, offrant une présence régulière sous le cercle. Reste à connaître l’état de santé de ce dernier, qui est de nouveau gêné par son poignet (opéré l’été dernier).

Le capitaine Sean Armand (1,96 m, 34 ans), passé par Chalon-sur-Saône, affiche quant à lui 9 points et 6 passes de moyenne. Sa saison reste cependant hachée par des pépins physiques répétés, qui freinent sa continuité et son influence globale sur le jeu.

Symbole des difficultés collectives, seuls deux joueurs présentent un différentiel +/- positif sur l’ensemble de la saison : Christopher Ebunangombe (1,96 m, 18 ans) et Greg Lee (2,05 m, 27 ans). Un chiffre qui illustre les larges manques d’un collectif souvent en souffrance, notamment sur le plan défensif.

Un effectif retouché pour provoquer un électrochoc

Conscient de l’urgence de la situation, le club a décidé d’ajuster son effectif. L’arrivée de l’arrière Bryce Wills (1,98 m, 25 ans) vise à provoquer un électrochoc immédiat. Déjà validé par son entraîneur Kenny Grant, le joueur a montré des signaux encourageants lors de ses premières sorties, avec notamment 14 points contre Dijon et une activité intéressante des deux côtés du terrain.

« Il est plus slasher que Trey Wertz et nous apporte énormément défensivement. Il apporte un côté athlétique qu’on n’avait pas avant », a expliqué Kenny Grant, cité par La Voix du Nord, tout en soulignant la nécessité pour son joueur de s’adapter rapidement aux exigences du jeu européen.

Cette nouvelle recrue doit apporter du scoring, de l’agressivité et surtout une rotation supplémentaire capable de soulager des cadres très sollicités depuis le début de saison.

Une spirale négative difficile à enrayer

Avant la trêve, la dynamique n’a toutefois pas été inversée. Le 26 décembre 2025, Le Portel s’est incliné sur le parquet de Cholet Basket (94-84), concédant une nouvelle défaite face à une équipe ayant bien mieux terminé la rencontre. Une rencontre de plus où les Stellistes ont affiché de l’envie, sans réussir à tenir sur la durée.

Des rendez-vous décisifs dès janvier

Le calendrier à venir ne laisse aucune marge d’erreur. Le match à Saint-Quentin, prévu le 10 janvier 2026, ressemble déjà à une finale pour le maintien. Une défaite éloignerait encore un peu plus l’ESSM de son objectif, tandis qu’un succès pourrait relancer une dynamique psychologique indispensable.

Une semaine plus tard, le 17 janvier, la déplacement chez l’ASVEL offrira un tout autre défi. Sur le papier déséquilibrée, cette rencontre pourrait néanmoins servir de déclic, à condition de hausser drastiquement le niveau de jeu collectif.

Des raisons d’y croire, malgré tout

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’espoir n’est pas totalement éteint. Derrière Le Portel, Gravelines-Dunkerque et Saint-Quentin – également en grosse difficulté – affichent également des bilans préoccupants. L’écart reste mathématiquement rattrapable, à condition d’enchaîner rapidement plusieurs succès, notamment lors des confrontations directes.

Pour espérer un maintien qui relèverait de l’exploit historique, Le Portel devra transformer chaque match en finale, retrouver une solidité défensive collective et capitaliser immédiatement sur les rendez-vous clés. La marge est infime, la pression immense, mais c’est peut-être dans ce contexte extrême que les Stellistes tenteront de défier l’histoire.

Le Portel
Le Portel
Suivre
Greg Lee
Greg Lee
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Adam Atamna peut-il jouer davantage en EuroLeague suite au départ de Nando De Colo
EuroLeague
00h00L’ASVEL veut prendre son temps avant de remplacer Nando De Colo
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale
NBA
00h00Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert
Ivan Février espère enchaîner les victoires avec Le Portel sur la deuxième partie de saison
Betclic ELITE
00h00Le Portel : Un maintien historique est-il encore possible ?
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young
EuroLeague
00h00[Vidéo] Le sniper Andreas Obst signe la deuxième meilleure perf de la saison en EuroLeague
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes perd une étape du « marathon » contre Bourges, La Roche et l’ASVEL se relancent
EuroLeague
00h00Sur un stepback de Nadir Hifi, Paris bat un concurrent direct et prend une longueur d’avance sur le groupe du fond
EuroCup
00h00La JL Bourg consolide la première place de son groupe en Lituanie
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Isiah Stewart et Caris LeVert sur le tir d'Ayo Dosunmu
NBA
00h00Isaiah Stewart explose face aux Bulls, les Pistons s’imposent malgré les absences
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
LeBron James sur le banc face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00LeBron James forfait contre les Spurs à cause de plusieurs blessures
Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale
NBA
00h00Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young
Rudy Gobert face au Miami Heat
NBA
00h00Rudy Gobert impressionne Erik Spoelstra : « L’un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA »
Ivica Zubac face aux Golden State Warriors
NBA
00h00Ivica Zubac dans le viseur des Celtics : Boston prêt à payer le prix fort
Rick Carlisle face au Miami Heat
NBA
00h00Rick Carlisle à une victoire du club très fermé des 1000 victoires NBA
Alperen Sengun après sa chute face aux Dallas Mavericks
NBA
00h00Alperen Sengun absent 10 à 14 jours après son entorse à la cheville
1 / 0