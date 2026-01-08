Recherche
NBA

Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert

NBA - Les Atlanta Hawks échangent leur star Trae Young aux Washington Wizards. Le meneur All-Star de 27 ans rejoint la capitale fédérale américaine après plus de sept saisons à Atlanta, dans un transfert qui redéfinit l'avenir des deux franchises.
|
00h00
Résumé
Écouter
Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert

Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale

Crédit photo : © Jordan Godfree-Imagn Images

Une nouvelle ère s’ouvre à Atlanta avec le départ de leur franchise player

Les Atlanta Hawks ont officialisé l’échange de Trae Young vers les Washington Wizards contre CJ McCollum et Corey Kispert, selon ESPN. Cette transaction marque la fin de l’ère Young à Atlanta, envoyant le meneur de 27 ans vers sa destination préférée, la capitale américaine.

Un pari sur l’avenir pour Washington, une reconstruction accélérée pour Atlanta

Young quitte Atlanta avec un statut de légende de la franchise. Il détient les records de l’équipe pour les 3-points (1 295) et les passes décisives (4 837), ayant mené les Hawks aux playoffs à trois reprises, incluant une qualification en finale de Conférence Est en 2021. Onyeka Okongwu reste désormais le seul joueur toujours présent parmi cette équipe.

Les dirigeants des Wizards, Michael Winger et Will Dawkins, cherchaient un leader pour ancrer leurs jeunes talents prometteurs. Cette acquisition représente une étape cruciale dans le processus de développement de l’organisation. L’échange réunit également Young avec Travis Schlenk, dirigeant des Wizards qui l’avait recruté à Atlanta lors de la draft 2018.

LIRE AUSSI

Mouhamed Gueye, ailier-fort des Hawks, n’a eu que des éloges pour son ancien coéquipier : « C’est Trae Young. Quand je suis arrivé ici, il a été l’un des premiers à m’envoyer un message, m’accueillant dans la ville, me donnant beaucoup de conseils. Évidemment, jouer avec Trae, en tant qu’intérieur, c’est comme un rêve devenu réalité. Je l’aime en tant que personne, je l’aime en tant que coéquipier… Une légende d’Atlanta. »

Cette saison, Young tournait à 19,3 points et 8,9 passes décisives en 28 minutes sur seulement 10 matchs, limité par plusieurs blessures dont une entorse et une contusion. Malgré ces difficultés, Young reste un joueur d’élite avec des moyennes en carrière de 25,2 points et 9,8 passes décisives.

Les Hawks peuvent désormais se tourner vers une nouvelle génération avec Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, Onyeka Okongwu et Zaccharie Risacher. McCollum apporte son expérience de vétéran avec un contrat expirant de 30,6 millions de dollars, tandis que Kispert renforce la profondeur sur les ailes.

Un axe 1-5 fort avec Alexandre Sarr ?

Il reste 95 millions de dollars sur le contrat de Young jusqu’en 2026-2027, avec une option joueur pour la dernière saison. Les Wizards, actuellement 14e à l’Est avec un bilan de 10-26, espèrent que l’arrivée de leur nouveau meneur marquera un tournant dans leur reconstruction. Young devient le deuxième joueur depuis 1976-1977 à avoir tourné à 25 points par match lors de ses 400 premiers matchs avec une équipe, avant d’être échangé avant son 500e match. Cet excellent passeur devrait gaver de ballons Alexandre Sarr et l’ancien Chalonnais Kyshawn George et former un duo complémentaire avec Bilal Coulibaly.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
