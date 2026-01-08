Recherche
NBA

Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young

NBA - Soirée au goût doux-amer pour Zaccharie Risacher. Après avoir battu son record de la saison (25 points), le n°1 de Draft français a appris que son coéquipier et mentor Trae Young avait été transféré du côté de Washington.
|
00h00
Trae Young était l'un des mentors de Risacher depuis sa Draft

Crédit photo : © Dale Zanine-Imagn Images

Quelle soirée mouvementée à Atlanta ! Atmosphère très particulière dans la State Farm Arena ce mercredi 7 janvier au soir. Car si les Hawks ont bel et bien remporté leur match contre les faibles New Orleans Pelicans (117-100), l’intérêt était ailleurs. Visage de la franchise depuis sa Draft en 5e position en 2018, Trae Young a été transféré chez les Washington Wizards (contre CJ McCollum et Corey Kispert)… en plein match. C’est Shams Charania d’ESPN qui a annoncé le transfert, qu’on peut donc considérer officiel.

Même s’il n’était pas sur le parquet car blessé, le meneur américain a appris la nouvelle alors qu’il était sur le banc. Les téléphones étant interdits pour les joueurs, un membre du staff est venu le chercher, et tous les regards du public se sont tournés vers lui dans une situation très étrange. Avec un sourire malicieux aux lèvres, il a quitté pour une dernière fois son désormais ex-public, sans traîner davantage.

Avec ce transfert, un homme a perdu son meilleur coéquipier, en tout cas celui qui lui a délivré le plus de passes décisives depuis sa Draft (101) : Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans). Pas au courant de ce qu’il se tramait en coulisses pendant qu’il était sur le parquet, le Français a sorti son meilleur match de la saison contre les Pelicans. Comme un hommage à son désormais ex-meneur.

Titulaire avec son plus gros temps de jeu de la saison (34 minutes), Risacher a fait très bon usage de ses minutes : 25 points à 8/13 aux tirs (dont 7/9 à 3-points), 8 rebonds et 1 contre. C’est sa meilleure sortie de la saison, bien devant ses 21 points du mois de novembre. C’est la sixième fois de sa carrière NBA qu’il dépasse les 25 points, la première fois depuis le mois d’avril. Un déclic dont il avait besoin ?

« Ça fait du bien de rentrer autant de tirs »

La première partie de saison n’a pas été facile pour Risacher. D’abord en grande difficulté au niveau de son tir extérieur (moins depuis quelques semaines), il a ensuite perdu confiance et n’arrivait plus à peser sur les rencontres. De quoi forcément attirer les critiques au vu de son statut de n°1 de Draft. S’il avait expliqué à notre micro ne pas se mettre de pression supplémentaire et prioriser le projet collectif à ses performances individuelles, nul doute que tout cela a dû peser sur son moral.

LIRE AUSSI

Mais comme lors de sa saison rookie, l’ancien burgien commence mieux la nouvelle année. Il y a deux jours, il avait planté 16 points en 22 minutes à Toronto. Aujourd’hui, le voilà qui établit un nouveau record de la saison à 25 points.

Surtout, ce 7/9 à 3-points est très bon signe. On l’a vu être cherché par se coéquipiers derrière les écrans, prendre des tirs en pleine confiance, des pull-ups et même un stepback. Le genre de soirées où tout lui réussit, comme quand on l’a vu plusieurs fois dépasser les 30 points pendant sa saison rookie. « Je me sentais bien. Ça fait du bien de rentrer autant de tirs. Et surtout j’ai pu aider mon équipe de différentes manières, offensivement et défensivement. J’ai essayé de garder mon efficacité, ma présence au rebond, ma défense sur plusieurs postes » a-t-il décrit en conférence de presse.

Départ de son ami Trae Young, son « frère »

Il a tout de même eu des mots envers son ex-leader Trae Young, après avoir décrit l’émotion dans les vestiaires après la rencontre : « C’est mon gars, c’est mon frère. Une des premières personnes qui m’a accueilli en arrivant ici. Depuis le premier jour, il a toujours été derrière moi et m’a soutenu. Je suis reconnaissant que nos chemins se sont croisés. Il représente beaucoup pour moi. Je suis fier de pouvoir l’appeler mon ami. »

Il devra maintenant faire sans ses qualités de passeur, même si Jalen Johnson a désormais pris le statut de leader des Hawks. Quant à Young, il sera maintenant coéquipier avec deux autres tricolores à Washington : Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly. Selon les premiers éléments, une extension de contrat n’est pas encore sur la table, tout comme son retour de blessure.

