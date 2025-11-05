Recherche
NBA

Zaccharie Risacher lâche enfin les chevaux et dépasse un cap symbolique !

NBA - Discret sur ce début de saison, Zaccharie Risacher s'est lâché pour marquer 21 points en 26 minutes dans la large victoire d'Atlanta contre Orlando (127-112). Le n°1 de Draft 2024 a montré toutes ses qualités de sniper malgré un temps de jeu limité, et il dépasse officiellement la barre des 1000 points en NBA.
00h00
Zaccharie Risacher lâche enfin les chevaux et dépasse un cap symbolique !

Risacher était aux prises cette nuit avec son voisin allemand Franz Wagner

Crédit photo : © Brett Davis-Imagn Images

Il connaissait un début de saison relativement discret, avec moins de 10 points de moyenne et un temps de jeu encore plus faible que la saison dernière (23 minutes de moyenne). Après ce sixième match, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) va au moins pouvoir faire monter une de ces deux moyennes.

Il vient en effet de signer son meilleur match de ce début de saison, son premier au-delà des 20 points. Le tout dans une large victoire de ses Hawks à domicile contre Orlando (127-112), et ce malgré l’absence de leur leader Trae Young. L’ailier français a pu bénéficier du jeu collectif de son équipe, avec une marque parfaitement répartie entre les leaders. L’occasion pour lui de franchir le cap symbolique des 1000 points en NBA.

Meilleur match de la saison

21 points à 7/14 aux tirs (dont 3/8 à 3-points), 4 rebond, 1 passe décisive et 1 interception en 26 minutes. Voilà la ligne statistique complète de Risacher, qui lui ressemble bien. En faisant marcher son jeu sans ballon, le Français a fait bon usage des ballons donnés par ses coéquipiers (6 de ses 7 tirs ont été après une passe décisive), et termine meilleur marqueur de l’équipe.

Il a surtout très bien commencé la rencontre, en marquant les 9 premiers points des Hawks. On se disait alors qu’il était bien parti pour réaliser un vrai carton offensif, comme il l’a fait plusieurs fois lors de sa saison rookie, avec quatre matchs au-delà des 30 points. Ses points sont montés très vite grâce à ses tirs extérieurs, avec 16 unités à la mi-temps.

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
21
PTS
4
REB
1
PDE
Logo NBA
ATL
127 112
ORL

Mais comme à chaque match depuis le début de saison, et ce peu importe sa forme, le staff a limité son temps de jeu. Quand il a été demandé en conférence de presse à Quin Snyder si l’ancien de la JL Bourg était sous une restriction de minutes, le coach américain a refusé d’y répondre. De quoi alimenter toutes les rumeurs.

Qu’importe, les Hawks l’ont emporté, et Risacher a enfin lâché les chevaux. Une première grosse sortie offensive qui arrive au bon moment, alors que pointaient des critiques sur son statut de n°1 de Draft, surtout en étant entouré l’année d’avant et celle d’après des deux OVNIS que sont Victor Wembanyama et Cooper Flagg.

Victoire facile d’Atlanta sans Trae Young

Autre point positif : le match était diffusé en antenne nationale aux États-Unis. Tout le monde a donc pu voir ses qualités de sniper et de déplacement sans ballon. Il a bien contribué à la victoire d’Atlanta, dans une sorte de derby local contre Orlando. Et aussi entre deux équipes qui visent les playoffs, voire plus.

Noah PENDA
Noah PENDA
4
PTS
2
REB
0
PDE
Logo NBA
ATL
127 112
ORL

Les joueurs du Magic ont eu beaucoup plus de mal à développer leur jeu offensif. De quoi générer de la frustration en fin de match, illustrée par l’exclusion de Desmond Bane ou la faute technique du coach Jamahl Mosley. Distancés d’une vingtaine de points pendant toute la seconde période, les Floridiens n’ont jamais semblé en mesure de revenir. Un écart qui a permis au rookie tricolore Noah Penda de jouer deux minutes en fin de match, et de marquer 4 points. Il a échangé son maillot avec Risacher devant les caméras après le coup de sifflet final.

Zaccharie Risacher et Noah Penda ont échangé leurs maillots (crédit photo : © Brett Davis-Imagn Images)
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
