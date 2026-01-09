Les Timberwolves rendent hommage à Renee Good, tuée par un agent de l’ICE

Une nouvelle tragédie frappe Minneapolis, plus de cinq ans après la mort de George Floyd. Les Minnesota Timberwolves ont tenu à rendre hommage à Renee Good, une mère de famille de 37 ans tuée par balle par un agent de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) mercredi matin, à seulement 5 kilomètres du Target Center.

Avant le coup d’envoi de leur rencontre face aux Cleveland Cavaliers jeudi soir, la franchise du Minnesota a effectué une minute de silence en mémoire de cette mère de trois enfants, décédée au volant de sa voiture lors d’une confrontation avec les agents de la police de l’immigration.

Chris Finch exprime le soutien de l’organisation

« Comme nous le savons tous, notre communauté a de nouveau été frappée par une tragédie indicible », a déclaré Chris Finch, l’entraîneur des Timberwolves, avant la rencontre. « Nous souhaitions simplement transmettre nos condoléances, ainsi que nos pensées, nos prières et notre soutien sincère aux familles, aux proches et à toutes les personnes profondément affectées par ce qui s’est produit. »

Le coach de Minnesota a révélé s’être entretenu individuellement avec chacun de ses joueurs après l’annonce du drame. « Toutes les personnes et toutes les ressources au sein de la franchise sont toujours là pour nos joueurs, mais il ne s’agit pas de nos joueurs ni de la manière dont ils réagissent », a précisé Finch. « Il s’agit plutôt de la façon dont nos joueurs peuvent faire preuve de soutien et de compréhension face à ce qui se passe. »

Cette tragédie s’inscrit dans le contexte d’une intensification des activités de l’ICE dans la région des Twin Cities, dans le cadre de la répression de l’immigration illégale menée par l’administration Trump. Le geste des Timberwolves prend une dimension particulière alors que les plus hauts responsables du gouvernement américain, de Donald Trump à JD Vance, ont rejeté la responsabilité sur la victime, malgré des vidéos qui remettent en question la version des agents de l’immigration.