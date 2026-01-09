Recherche
NBA

Keyonte George, l’étoile montante qui porte le Jazz

L'ascension de Keyonte George transforme la saison du Jazz. Le meneur de 22 ans, devient enfin la pépite tant attendue par la franchise avec des statistiques de 24 points et 7 passes par match cette saison.
00h00
Keyonte George, l’étoile montante qui porte le Jazz

Le meneur du Jazz vit seulement sa 3ème saison NBA

Crédit photo : © Troy Wayrynen-Imagn Images

L’émergence de Keyonte George constitue une véritable bouffée d’oxygène pour Utah. Sa troisième saison ne pouvait pas mieux se dérouler, et le jeune meneur semble progresser de match en match. Cette progression change la donne pour la franchise de Salt Lake City.

Une pépite inattendue dans une draft difficile

Tim MacMahon d’ESPN a souligné l’importance de cette percée lors de The Hoop Collective : « Parce que (le Jazz) n’a pas eu de choix très élevé dans la lottery, ils avaient besoin qu’un de leurs premiers tours récents explose vraiment. Keyonte George n’était pas un lottery pick, mais c’est bien lui qui a finalement explosé. »

PROFIL JOUEUR
Keyonte GEORGE
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 22 ans (08/11/2003)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
24,1
#22
REB
4,2
#165
PD
6,9
#19

Le journaliste a poursuivi : « Le gars tourne à 24 points par match, genre 24 et 7 passes, et a été excellent dans les situations clutch et semble pouvoir être une pierre angulaire pour eux à l’avenir. »

Cette révélation arrive à point nommé pour une franchise qui peinait à identifier ses futurs piliers. Si Brice Sensabaugh, Isaiah Collier et Kyle Filipowski ont montré des éclairs de génie, ironiquement, ce sont les choix élevés de lottery comme Taylor Hendricks et Cody Williams qui déçoivent encore.

L’avenir du Jazz entre les mains de George

Sans l’explosion de George, cette saison des Jazz aurait ressemblé au même spectacle négatif que l’année passée. Cependant, son émergence ne représente qu’un premier pas vers la reconstruction. La franchise aura besoin que d’autres joueurs franchissent un cap, notamment Ace Bailey, pour compléter un noyau dur avec George et Lauri Markkanen.

Heureusement, Utah dispose de nombreux assets qui devraient faciliter l’acquisition d’un autre élément majeur. Une stratégie de tanking n’est pas à exclure pour maximiser les chances de développer un autre joueur, même si cela pourrait freiner la progression de George.

L’avenir n’est plus incertain concernant le potentiel de Keyonte George au Jazz. La question désormais est de savoir comment capitaliser sur cette réussite tout en continuant à bâtir autour de lui pour les années à venir.

NBA
NBA
Utah Jazz
Utah Jazz
Commentaires

