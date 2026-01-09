Recherche
Betclic Élite

[Vidéo] La géniale initiative de DAZN, qui a mis Matthew Strazel sous micro et caméra pendant le All-Star

All-Star Game - DAZN a publié une vidéo montrant Matthew Strazel sous micro et caméra pendant le All-Star Game et les concours qui le précèdent. Une iniative qui permet de mieux connaître la personnalité du joueur et des autres avec qui il interagit.
00h00
Matthew Strazel a arraché une deuxième prolongation pour la Team France, qui s’est ensuite imposée 165-159 au All-Star Game.

Crédit photo : LNB - Westcoo

C’est le genre de bonnes initiatives, qui permettent de mieux connaître la personnalité d’un joueur. Si cela se fait depuis des années outre-atlantique en NBA, cela commence à arriver en Europe et en France. DAZN a décidé de coller un micro à Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) pendant le match du All-Star Game du 28 décembre à l’Accor Arena.

Un bon choix, d’abord au niveau de la personnalité du joueur, qui a été blagueur et communicatif avec ses coéquipiers et adversaires. Mais aussi parce que le meneur monégasque a marqué 15 points et délivré 5 passes décisives, qu’il a marqué le shoot de l’égalisation à la fin de la première prolongation, et que son équipe, la Team France, a gagné le match pour la première fois depuis 3 ans. Ce qui donne un excellent résultat de 10 minutes, publié sur la chaîne Youtube de DAZN.

Humaniser les athlètes

Dans cette vidéo, où une caméra le suit tout au long de la soirée, on le voit notamment rigoler et donner des consignes à ses coéquipiers, échanger avec les fans présents en tribune, ou se chamailler avec ses adversaires, dont ses deux coéquipiers en club Mike James et Alpha Diallo. « I’m mic’d up » (= j’ai un micro) l’entend-on dire à certains d’entre eux, pour les prévenir que leur interaction est écoutée. « Je suis meilleur danseur qu’au basket ! », « Nadir [Hifi] il ne fait jamais ce qu’on lui dit, il met des chaussettes noires alors que tout le monde est en chaussettes blanches » ou « Je vais te botter les fesses » rigole-t-il notamment.

Avec cette vidéo, DAZN humanise l’athlète et offre aux fans une proximité qu’aucune caméra de tribune ne peut égaler. Et l’occasion est idéale. Le All-Star Game est, par essence, la fête du basket français. C’est le moment où la rigueur du championnat laisse place au spectacle, à la complicité et au « show », permettant ce genre d’initiatives puisqu’il n’y a pas d’enjeu sportif. Une initiative à saluer et, on l’espère, à reproduire.

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
