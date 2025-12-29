Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

[Vidéo] Le tir salvateur de Matthew Strazel, pour arracher la double prolongation face à la Team Monde au All-Star Game

ALL-STAR GAME - Auteur d'un tir monumental à 3-points pour sauver la Team France d'une nouvelle défaite au Match des Étoiles, Matthew Strazel a de nouveau entretenu sa "réputation de joueur clutch" à Bercy dimanche 28 décembre. Retour en images sur l'action sans laquelle les Français "ne l'auraient pas emporté" selon Nadir Hifi.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Le tir salvateur de Matthew Strazel, pour arracher la double prolongation face à la Team Monde au All-Star Game

Matthew Strazel a arraché une deuxième prolongation pour la Team France, qui s’est ensuite imposée 165-159 au All-Star Game.

Crédit photo : LNB - Westcoo

« On me dit souvent que je suis clutch, et… ça continue », rigole Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) après la victoire de la Team France 165-159 face aux All-Star Monde à Bercy dimanche 28 décembre.

Le meneur monégasque, habitué des tirs cruciaux, a permis aux Français d’envoyer la rencontre en double prolongation depuis la ligne des 3-points, à zéro degré (148-148, 50′). « Ce coin-là, c’est le mien ! » revendique-t-il à chaud.

LIRE AUSSI

LIRE AUSSI

Si c’est bien Nadir Hifi, auteur de 27 points, qui est reparti avec le trophée de MVP, le « Prince de Paris » érige volontiers son compatriote en héros de la soirée. « J’étais tellement content ! D’ailleurs, je pensais que nous menions d’un point mais en fait il y avait égalité ! Je ne l’ai pas dit parce que je suis censé connaître le score en tant que meneur (rire). Son tir est incroyable, sans cela on ne l’aurait pas emporté », soutient-il.

Ne voulant pas « encore se faire coiffer au poteau », Matthew Strazel a apprécié le scénario de la rencontre, qui rend le résultat encore plus beau. « Ça fait 3 ans qu’on donne des finales trop bien, je suis content. Je n’aime pas quand il y a 20 points d’avance, je préfère quand c’est serré. Dans ces moments-là, il faut continuer à souligner cette réputation de joueur clutch ». Après deux ans de frustration, il peut à son tour chambrer Mike James et Alpha Diallo, dans l’avion en direction de Barcelone (match ce mardi 30 décembre à 20h30).

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic Élite
00h00[Vidéo] Le tir salvateur de Matthew Strazel, pour arracher la double prolongation face à la Team Monde au All-Star Game
EuroLeague
00h00Pas de Nadir Hifi, Joël Ayayi ni Amath M’Baye au prochain rassemblement des Bleus à cause de l’EuroLeague ?
EuroCup
00h00Le coach de Panionios démissionne à la veille du déplacement à Bourg
ELITE 2
00h00ITW Joshua Uduje, le dunkeur fou du SCABB voulant « montrer la voie aux jeunes britanniques »
NBA
00h00Maxime Raynaud solide face à Luka Doncic et les Los Angeles Lakers, malgré la défaite de Sacramento
Nicolas Batum et les Clippers ont signé quatre victoires de suite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de points de la saison NBA et les Clippers retrouvent des couleurs
All-Star Game
00h00All Star pour la première fois, Lionel Gaudoux donne déjà rendez-vous l’année prochaine : « J’ai vraiment envie de revenir ! »
Jordan Tucker reste à l'Elan Chalon
Betclic ELITE
00h00Jordan Tucker prolongé jusqu’à mi-janvier à l’Elan Chalon, en attendant le retour de Nate Darling
Jordan Floyd est de retour à Bursa, mais cette fois pour jouer pour Tofas
Basketball Champions League
00h00Cholet va faire face à un ancien sniper de Bourg au play-in de la BCL
NBA
00h00Washington enchaîne enfin 2 victoires d’affilée, grâce à un Alex Sarr record et un Bilal Coulibaly qui retrouve son mojo
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud solide face à Luka Doncic et les Los Angeles Lakers, malgré la défaite de Sacramento
Nicolas Batum et les Clippers ont signé quatre victoires de suite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de points de la saison NBA et les Clippers retrouvent des couleurs
NBA
00h00Washington enchaîne enfin 2 victoires d’affilée, grâce à un Alex Sarr record et un Bilal Coulibaly qui retrouve son mojo
Maxime Raynaud a marqué 19 points dans une victoire des Kings
NBA
00h00Maxime Raynaud s’affirme à Sacramento, Diawara titulaire à New York
Victor Wembanyama au dunk sur Cody Williams lors de San Antonio - Utah
NBA
00h00De retour dans le cinq, Victor Wembanyama marque 32 points mais San Antonio se fait surprendre par Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher bientôt impliqué dans un transfert de superstar ?
Isaiah Thomas, ici avec Charlotte le 9 mars 2022, veut jouer en EuroLeague
NBA
00h00Isaiah Thomas aimerait jouer en EuroLeague : « Je veux juste jouer »
NBA
00h00Bilal Coulibaly réussit son meilleur match de la saison dans une victoire : « Je me sens en confiance »
Draymond Green a bien joué face aux Dallas Mavericks pour Noël
NBA
00h00Draymond Green et Steve Kerr se réconcilient après leur altercation virale
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
1 / 0