[Vidéo] Le tir salvateur de Matthew Strazel, pour arracher la double prolongation face à la Team Monde au All-Star Game

« On me dit souvent que je suis clutch, et… ça continue », rigole Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) après la victoire de la Team France 165-159 face aux All-Star Monde à Bercy dimanche 28 décembre.

Le meneur monégasque, habitué des tirs cruciaux, a permis aux Français d’envoyer la rencontre en double prolongation depuis la ligne des 3-points, à zéro degré (148-148, 50′). « Ce coin-là, c’est le mien ! » revendique-t-il à chaud.

🔥 Matthew Strazel CLUTCH pour arracher une deuxième prolongation !

Si c’est bien Nadir Hifi, auteur de 27 points, qui est reparti avec le trophée de MVP, le « Prince de Paris » érige volontiers son compatriote en héros de la soirée. « J’étais tellement content ! D’ailleurs, je pensais que nous menions d’un point mais en fait il y avait égalité ! Je ne l’ai pas dit parce que je suis censé connaître le score en tant que meneur (rire). Son tir est incroyable, sans cela on ne l’aurait pas emporté », soutient-il.

Ne voulant pas « encore se faire coiffer au poteau », Matthew Strazel a apprécié le scénario de la rencontre, qui rend le résultat encore plus beau. « Ça fait 3 ans qu’on donne des finales trop bien, je suis content. Je n’aime pas quand il y a 20 points d’avance, je préfère quand c’est serré. Dans ces moments-là, il faut continuer à souligner cette réputation de joueur clutch ». Après deux ans de frustration, il peut à son tour chambrer Mike James et Alpha Diallo, dans l’avion en direction de Barcelone (match ce mardi 30 décembre à 20h30).