All-Star Game

ITW Nadir Hifi, MVP victorieux du All-Star Game et vainqueur du Skills Challenge : « Je repars les mains pleines »

Betclic ELITE - Vainqueur du concours des meneurs et artisan de la fin de série négative de la Team France face à la Team Monde, Nadir Hifi est revenu sur sa belle soirée à Bercy, mais aussi sur l'année 2025 faite de hauts et de bas en club.
00h00
Résumé
Écouter
Nadir Hifi est le MVP du All-Star Game LNB 2025.

Crédit photo : LNB

Vainqueur du Skills Challenge et MVP du All-Star Game remporté par la Team France, le « Prince de Paris » Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) a vécu une soirée royale à Bercy.

Auteur de 27 points pour les All-Stars tricolores, le meneur du Paris Basketball est revenu à chaud sur cette respiration dans une saison plus difficile que la précédente, n’entravant toutefois pas son « évolution ».

Sacrée soirée pour vous Nadir, avec enfin une victoire pour la Team France !

Oui ! L’essentiel, c’est qu’il n’y ait pas eu que moi qui ai apprécié le moment. Le public a aussi apprécié le moment, profité à fond. C’est très rare d’avoir un match à deux prolongations. Pouvoir y ajouter des titres individuels, c’est du bonus. Je repars les mains pleines, mais l’essentiel reste la victoire collective.

Quelle était l’approche de la soirée, la victoire était-elle vraiment importante ?

On s’est dit qu’il fallait repartir avec la victoire et le price money qui est important (sourire). On n’a pas arrêté de se le répéter pendant les temps morts, pour éviter de vivre une soirée compliquée. Clairement, on était très frustré des deux dernières saisons, où on n’avait pas pu concrétiser par une victoire. Cette année, on repart avec la victoire ! Tant que je suis en France et que je peux le jouer à fond, je ne m’en priverai pas.

« Jouer sans pression et faire kiffer les gens, c’est que du bonheur ! »

Vous attendiez-vous à être désigné MVP, après vos 27 points ?

Franchement, Matthew [Strazel, ndlr.] avait pris son téléphone pour voir les stats, et on avait vu que c’était Mathis [Dossou-Yovo, ndlr.] qui avait la meilleure évaluation. On pensait que ce serait lui. Dès que j’ai su que j’étais le MVP, j’étais forcément content ; puis je suis allé le voir pour m’excuser en lui disant qu’il le méritait. C’est ce que j’aurais aimé que l’on fasse pour moi, alors je l’ai fait.

Parlez-nous de l’ambiance, qui semble à chaque fois vous porter comme ce fut le cas cet été au Quai 54…

Oui c’est vrai, les gens viennent au All-Star Game un peu pour la même chose qu’au Quai. Ils veulent du spectacle, quelque chose que j’aime bien. Jouer sans pression et faire kiffer les gens, c’est que du bonheur !

L’un des temps forts du match est le tir à 3-points de Matthew Strazel pour vous sauver et aller en double prolongation.

J’étais tellement content ! D’ailleurs, je pensais que nous menions d’un point mais en fait il y avait égalité ! Je ne l’ai pas dit parce que je suis censé connaître le score en tant que meneur (rire). Son tir est incroyable, sans cela on ne l’aurait pas emporté.

« Il ne faut pas s’attendre à ce qu’une carrière soit tout beau tout rose »

Mike James n’a pas rentré son lancer franc décisif non plus, celui qui aurait pu vous sécher avant même le buzzer du temps règlementaire…

Quand on a commencé à jouer la prolongation, je suis allé vers lui pour lui demander s’il avait fait exprès. Il m’a répondu : « non, même pas ». Cela rend la chose encore plus belle, il avait bien le seum (sourire). Il n’a pas du tout fait exprès, là où l’année dernière il l’avait fait exprès.

C’est une belle manière de conclure 2025 pour vous…

L’année a été très chargée, très réussie. J’ai gagné des titres collectifs et individuels, je sens que ma carrière évolue. Après, cette saison est plus compliquée pour l’équipe mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’une carrière soit tout beau tout rose. Je suis encore jeune, je suis content que cela arrive maintenant. Je continue à prendre de l’expérience avec des saisons différentes, des coachs différents aussi.

Arthur Puybertier
