Impitoyable lors du 1 contre 1, Nadir Hifi remporte le concours des meneurs du All-Star Game

Cela faisait 6 éditions de suite que le concours des meneurs n’avait pas été remporté par un Français. Huit ans après Benjamin Sene, Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) a brisé la série en s’imposant en finale contre Matthew Strazel. Injouable lors de l’épreuve du 1 contre 1, le Prince de Paris succède à son ancien coéquipier, l’Américain T.J. Shorts.

Hifi avait pourtant laissé filer la première manche de sa demi-finale contre le Chalonnais Clarence Nadolny. Piqué à vif, le meilleur marqueur de Betclic ÉLITE a vite réagi et a égalisé, avant de rejoindre la finale du concours en remportant un 1 contre 1 sec. Matthew Strazel, lui, n’avait pas fait de détail lors de la première manche face au Strasbourgeois Marcus Keene en s’imposant 2-0 grâce à deux shoots à 3-points réussis en première intention, à la fin du parcours.

Développement à venir…