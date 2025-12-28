Recherche
Betclic ELITE

Où regarder le All-Star Game LNB 2025 gratuitement ?

Le All-Star Game LNB 2025, rendez-vous incontournable du basket français, est diffusé gratuitement ce dimanche soir. Horaire, chaîne et modalités : on fait le point pour ne rien manquer du choc entre la Team France et la Team Monde.
00h00
L’équipe monde pour le All-Star Game LNB 2025

Crédit photo : LNB / Westcoo

Le All-Star Game LNB 2025 va une nouvelle fois rassembler les meilleurs joueurs de Betclic ELITE à Bercy de Paris. Comme chaque année, la Team France affrontera la Team Monde dans une salle à guichets fermés. Bonne nouvelle pour le public : la diffusion est accessible gratuitement.

Le All-Star Game LNB 2025 est diffusé en clair et gratuitement sur la chaîne L’Équipe. Aucun abonnement n’est nécessaire : il suffit de se brancher sur la TNT, le câble ou le satellite pour suivre l’événement en direct.

La rencontre est également accessible via le site et l’application L’Équipe, permettant de regarder le match en streaming gratuit sur ordinateur, tablette ou smartphone.

À quelle heure suivre le match Team France – Team Monde ?

L’entre-deux du match est prévu ce dimanche 28 décembre à 18h15. La soirée débute dès la fin d’après-midi avec les animations traditionnelles du All-Star Game, avant le match principal disputé à Bercy.

Un rendez-vous phare du basket français

Pour cette 39e édition du All-Star Game LNB, la Team France, composée notamment de Mathis Dossou-Yovo, Nadir Hifi ou encore Élie Okobo (si apte), défiera une Team Monde emmenée par Mike James. Un duel offensif et spectaculaire est attendu, dans la lignée des éditions précédentes.

Le programme de la soirée du All-Star Game LNB

La soirée du All-Star Game LNB s’annonce particulièrement dense et spectaculaire à Bercy, avec animations, concours et bien sûr le match entre la Team France et la Team Monde. Voici le programme détaillé :

  • 15h30 > Ouverture des portes
  • 17h00 > Début officiel du All-Star Game
  • 17h05 > Concours de 1 contre 1
  • 17h30 > Concours à 3-points
  • 17h50 > Présentation des équipes
  • 18h15 > Début du match Team France – Team Monde
  • Mi-temps > Dunk Contest
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années.
Commentaires

cmnkm95
Beau programme du ASG
Répondre
(1) J'aime
