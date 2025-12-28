ITW Mbaye Ndiaye, au All-Star Game un an après sa rupture des ligaments croisés : « Je veux juste être épanoui sur le terrain »

Il n’est pas toujours celui qui fait le plus de bruit. Pourtant, à l’ASVEL, il est sûrement celui qui monte le plus haut. Un an après avoir été freiné dans son ascension par une rupture des ligaments croisés du genou droit, Mbaye Ndiaye (2,04 m, 26 ans) a non seulement retrouvé les parquets, mais il a repris fort. Et son bon début de saison a été récompensé d’une sélection pour le All-Star Game, qu’il disputera ce dimanche, trois ans après sa première participation.

PROFIL JOUEUR Mbaye NDIAYE Poste(s): Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 26 ans (04/01/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 8,3 #95 REB 6,6 #9 PD 1,5 #96

« Physiquement, j’ai retrouvé toutes mes capacités »

Trois ans après, vous êtes de retour à l’Accor Arena pour disputer le Match des Étoiles. Qu’est-ce que ça vous fait ?

C’est un événement que tout le monde attend donc je suis content d’être là. On peut faire de grandes choses, les meilleurs joueurs de la Ligue sont là, ça peut ouvrir beaucoup de portes. Il faut kiffer le moment et le reste va dérouler tout seul.

Parmi les joueurs sélectionnés, deux jouent à l’ASVEL : vous et Glynn Watson Jr. Vous y êtes devenu indéboulonnable ?

Oui on peut dire ça… (il s’interrompt) Mais c’est grâce à mes coéquipiers que je suis là, le collectif joue beaucoup aussi. Tout n’a pas été facile en EuroLeague, mais on a fait un bon début de saison en championnat. Et au final on a réussi à avoir deux All-Stars ainsi que le coach (Pierric Poupet) pour la Team France. On est très content d’être là.

Vous continuez votre montée en puissance en championnat et en coupe d’Europe. Êtes-vous satisfait de votre début de saison ?

Oui, il est plutôt positif. Je sors d’une grosse blessure et je suis vraiment bien revenu donc je suis content. Physiquement, j’ai retrouvé toutes mes capacités. J’ai aussi beaucoup réfléchi sur la façon dont j’allais revenir sur le terrain, je me posais souvent des questions. Je suis bien revenu et je veux juste être épanoui sur le terrain, continuer à gagner des matchs. Et pourquoi pas des titres aussi (rires) !

Et vous vous épanouissez à l’ASVEL ?

À Lyon-Villeurbanne, on s’est très bien occupé de moi pendant ma blessure, ce qui m’a permis de bien revenir. J’ai plus de responsabilités, je joue beaucoup, le coach me fait confiance. L’année dernière, j’avais bien commencé la saison avant de me blesser. Donc c’est dans la continuité de ce que j’attendais.

« On fait toujours la comparaison avec la NBA, alors que le jeu en EuroLeague est meilleur » Mbaye Ndiaye

Vous ne sentez pas que vous avez passé un cap cette saison ?

C’est ma troisième année à l’ASVEL, ça fait longtemps que je joue en France donc je commence à prendre confiance, à prendre plus de place dans l’équipe. Je suis en fin de contrat aussi, donc tout ça, ça joue…

« Ma philosophie, c’est d’abord la défense, après l’attaque »

Vous êtes en fin de contrat cet été, et l’ASVEL pourrait ne pas jouer en EuroLeague la saison prochaine, en attendant la NBA Europe. À titre personnel, vous voulez rester en EuroLeague ?

Tout le monde aimerait bien jouer en EuroLeague. Aujourd’hui, on fait toujours la comparaison avec la NBA, alors que le jeu en EuroLeague est meilleur. J’aimerais être stable dans cette compétition. Après, je suis en fin de contrat… Pour l’instant, je suis focus sur ma fin de saison avec l’ASVEL, et après on verra ce que ça donne.

Cette sélection au All-Star Game, ça montre aussi que le basket n’est pas qu’un sport d’attaque ?

Tout le monde sait que mon identité c’est la défense. Avant, j’avais surtout des qualités en défense, maintenant en attaque ça compte un peu aussi. Mais quand tu défends bien, derrière en attaque tout le monde peut marquer des paniers. C’est ma philosophie : d’abord la défense, après l’attaque. Donc oui, c’est un peu ça.

Vous avez entendu parler de la rivalité entre l’équipe All-Star France et l’équipe All-Star Monde ?

Oui, il y a une petite rivalité mais il y a une fête aussi avant le Nouvel An. Nous on est là pour profiter du moment. Tu connais beaucoup de monde, tu joues souvent contre eux, tu peux charrier ceux que tu croises pendant la saison aussi ! Taquiner les autres en leur disant « Ah la dernière fois je t’ai poster » ou « je t’ai contré ». Donc c’est un moment sympa.

Et vous serez prêt à défendre de façon rude s’il le faut ?

On va faire le show, les gens attendent ça. Bien sûr il y aura des dunks, des contres. En défense, si ça commence à être plus dur, nous aussi on va devenir dur. Parce qu’il y a de l’argent aussi en jeu (rires). Je rigole évidemment, on veut juste kiffer le moment ensemble.