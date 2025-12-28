Recherche
All-Star Game

Après deux prolongations, les All-Stars France terrassent les All-Stars Monde, Nadir Hifi MVP

All-Star Game LNB - Pour la première fois depuis 2022, l'équipe All-Star France s'est imposée face à la Team All-Star Monde, après une fin de match pleine de suspense et deux prolongations. Après avoir remporté le concours des meneurs, le Parisien Nadir Hifi a été élu MVP de la rencontre
|
00h00
Résumé
Écouter
Après une fin de match intense, la Team All-Star France a pu célébrer sa première victoire en 3 ans.

Crédit photo : LNB

Voilà trois ans que les All-Stars France n’avaient pas remporté le Match des Étoiles, lors du All-Star Game de la LNB. Ce dimanche à l’Accor Arena, la mauvaise série tricolore a été brisée après une fin de match épique et deux prolongations (165-159). Il a aussi et surtout fallu un très grand Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans), MVP de la rencontre avec 27 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et 27 d’évaluation. Le Parisien réalise le doublé, après son sacre au concours des meneurs.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Nadir Hifi.jpg
Nadir HIFI
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 185 cm
Âge: 23 ans (16/07/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Algérie-flag-basketball.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
21
#2
REB
2,6
#108
PD
3,7
#27

Tandis que Jeremiah Hill (31 points, dont 8 tirs longue distance) et Mbaye Ndiaye (22) ont livré un récital offensif, trois Tricolores ont tiré leur épingle du jeu pendant la rencontre : Hifi, finalement MVP, Mathis Dossou-Yovo, presque impeccable dans la raquette (20 points, 12 rebonds), et Élie Okobo, très précieux dans le money-time et auteur de 7 points dans la deuxième prolongation (22 unités, 8 passes décisives au total).

LIRE AUSSI

Une première série vite calmée

Six minutes seulement avaient pourtant suffi à Pierric Poupet, coach de la Team France, pour prendre un premier temps-mort (15-24). La volonté : ne pas se faire submerger par une équipe Monde partie pied au plancher et désireuse de conserver sa suprématie, dans le sillage d’un Mike James omniprésent (5 points et 5 passes décisives en 5 minutes).

LIRE AUSSI

Le magicien de la Roca Team parti souffler, les Tricolores ont pu se mettre dedans. Amath M’Baye, lui, a tout mis dedans, sur un dunk à deux pieds et deux mains, prouvant qu’il a encore du feu dans les jambes à tout juste 36 ans. Devant un parterre de légendes NBA – Antoine Rigaudeau, Alain Digbeu, Amara Sy et consorts –, l’écart a fait l’accordéon d’un côté et de l’autre.

La Team France en tête jusqu’au money-time

Grâce à un bon passage de Stéphane Gombauld, auteur de 8 points en 4 minutes, et à un Mathis Dossou-Yovo qui n’avait plus que le bouton « dunk » sur sa manette, la France a pris les commandes (52-45, 15e). Les All-Stars Monde ont longtemps chatouillé leurs adversaires, grâce à un premier coup de chaud de Jeremiah Hill à l’approche de la pause. Mais les Français ont maintenu une courte avance (68-64, 20e).

LIRE AUSSI

Dans son élément dès qu’il faut scorer, le meilleur marqueur de Betclic ÉLITE, Nadir Hifi, a continué de faire monter sa moyenne de points. Mike James s’est mis à lui répondre, et les duels ont commencé à se muscler (101-93, 30e). Écrans appuyés, replis autoritaires à l’image de Kevin Kokila, venu cueillir – comme prévu – Alpha Diallo en haute altitude et le money-time était déjà lancé.

Tandis que Jeremiah Hill continuait d’enfiler les banderilles depuis le corner, l’écart s’est aminci progressivement. Preuve que l’enjeu était bien réel et que la France comptait renouer avec la victoire dans cette petite rivalité entre All-Stars, Élie Okobo a eu la main tremblante sur la ligne (131-29, 40e). Laissant le loisir à Mike James de mener la dernière possession. Résultat : panier, plus la faute… mais and-one non converti – volontairement comme l’an dernier ? Pas si sûr. Direction la prolongation, pour la quatrième fois lors des six dernières éditions (131-131, 40e).

LIRE AUSSI

Deux prolongations et une fin de match relevée

Et là non plus, pas de cadeau. De retour dans sa meilleure forme physique, Mbaye Ndiaye a tenté un poster dunk ultra spectaculaire sur Mathis Dossou-Yovo, mais a dû aller chercher les points sur la ligne. Sûrement le pêché mignon de la Team Monde, qui a laissé filer de nombreux lancers-francs (6/12). Pour autant, ce sont bien les All-Stars Monde ont entrevu la victoire après 45 minutes. Profitant de balles perdues, ils ont cru renverser le match, avant que Matthew Strazel n’envoie tout le monde en double prolongation (148-148, 45e).

LIRE AUSSI

Le duo Élie Okobo – Amath M’Baye (10 des 17 points de la Team France en 2e prolongation) a mis fin au festival Mike James. Et les Tricolores sont parvenus à se détacher une dernière fois, malgré une défense adverse tout terrain, pour décrocher un succès au All-Star Game, trois ans plus tard.

