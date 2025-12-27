Recherche
Betclic ELITE

ITW Mathis Dossou-Yovo, All-Star avec Nanterre pour qui « rien n'est impossible » cette saison

Betclic ELITE – 3e meilleur scoreur du championnat chez le 3e au classement Nanterre, Mathis Dossou-Yovo fait logiquement partie de la sélection française du All-Star Game. Il revient sur son excellent début de saison, marqué par un succès dans le derby francilien pour clôturer 2025.
00h00
ITW Mathis Dossou-Yovo, All-Star avec Nanterre pour qui « rien n’est impossible » cette saison

Mathis Dossou-Yovo est l’un des deux All-Stars LNB de l’excellent début de saison de Nanterre.

Crédit photo : Julie Dumélié

Troisième du championnat de France au moment de refermer 2025, Nanterre 92 est l’une des très belles surprises du début de saison. L’équipe de Julien Mahé a d’ailleurs concrétisé son excellent début d’exercice avec une victoire de marque : celle dans le derby francilien face au Paris Basketball.

Le collectif nanterrien s’appuie notamment sur Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 25 ans), meilleur marqueur (18,9 points par match) et meilleur rebondeur de la JSF (7,4 rebonds par match). Ces performances ont logiquement été distinguées par une nomination dans la sélection France du All-Star Game LNB. En amont de l’événement, il revient sur les trois premiers mois de compétition de son équipe, qui le conduisent au match des Étoiles.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Mathis Dossou-Yovo.jpg
Mathis DOSSOU-YOVO
Poste(s): Pivot
Taille: 206 cm
Âge: 25 ans (06/11/2000)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
18,9
#4
REB
7,4
#3
PD
0,8
#152

Mathis, vous venez de remporter un énorme match : le derby francilien. Qu’est-ce que ce succès de marque représente pour vous en tant que leader de Nanterre, et accessoirement ancien joueur de Paris ?

C’est une bonne victoire, on l’a bien construite. Une victoire d’équipe vraiment importante pour le classement. On se met bien avant la trêve. Personnellement, c’était cool de pouvoir rejouer contre les gars. C’était que de l’amour mais beaucoup de chambrage aussi, on parlait beaucoup avant par message. On est très proche avec Nadir, on en parlait beaucoup tous les deux par exemple.

« On peut rivaliser avec les grosses équipes, les yeux dans les yeux »

Cette victoire dans le derby parisien concrétise en quelques sortes votre début de saison…

Oui totalement ! On veut montrer qu’on peut rivaliser avec toutes les équipes, mais avec énormément d’humilité. On prend les matchs un par un, sans se fixer d’objectifs, et en voyant ce que chaque victoire peut nous apporter. On voit que l’on peut rivaliser avec les grosses équipes les yeux dans les yeux, et même s’imposer contre Paris. Maintenant on en veut d’autres.

Qu’est-ce qui a fait que ce groupe vert, avec des recrues aux parcours différents et un nouveau coach arrivé cet été, a fonctionné aussi bien aussi vite ?

Le recrutement de notre coach Julien Mahé a beaucoup joué. Il est très axé sur l’humain, on savait que l’on aurait un bon groupe et que la mayonnaise prendrait. Dans un premier temps, on est une belle bande de potes, on va à la guerre ensemble et on défend dur. L’équipe a beaucoup de caractère aussi, elle l’a montré face à Cholet en remontant une quinzaine de points par exemple.

Vous signez aussi un excellent début de saison à titre personnel ; le meilleur de votre carrière ?

J’aime bien faire des constats sur des produits finis, je me prononcerai à la fin de saison. Pour le moment, évidemment ça se passe très bien. On a un bon groupe, un super bilan, on kiffe la saison. Personnellement je profite à 100%, le staff et les joueurs me font pleinement confiance. Après il peut se passer beaucoup de choses, il faut surtout bien finir la saison.

« Une fierté d’être un All-Star »

Peut-être auriez-vous pu avoir un rôle plus important à Paris ?

Je ne sais pas, mais je ne regrette jamais ce qui m’arrive. Paris était une très belle expérience, je sortais d’un moment difficile dans ma carrière et cela m’a permis de jouer l’EuroLeague, que je peux avoir un bon rôle et participer au succès d’une équipe. Je pense l’avoir accompli avec ces différents titres remportés l’an dernier. C’était le bon choix, je le referais 100 fois si c’était à refaire.

Derrière ça, vous voilà désormais au sein de la sélection France du All-Star Game, avec Benjamin Sène ! Qu’est-ce que cela représente pour vous ?

C’est une fierté d’être un All-Star, car rien ne va sans les coéquipiers ou sans les résultats collectifs. Si on est présent à Bercy, c’est grâce à l’équipe. C’est une belle récompense pour Nanterre.

Quel est le moment fort de votre début de saison ?

Entre la remontada à Cholet, le derby parisien et bien d’autres, je ne saurai pas en ressortir un seul. Le mois de décembre a été particulièrement compliqué. La victoire à Cholet nous a forgés, et ensuite les matchs contre Le Mans, Monaco, Paris, Nancy… C’est un mois qui va nous permettre de vraiment avancer, de nous faire prendre conscience que rien n’est impossible pour Nanterre.

 

Depuis Paris, Bercy.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
