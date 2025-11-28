Les effectifs du All-Star Game 2025 révélés

Le traditionnel rendez-vous de fin d’année, le All-Star Game LNB, se tiendra à Bercy, à Paris, le dimanche 28 décembre 2025. Et la nouvelle est tombée : les sélections des équipes All-Star France et All-Star Monde sont désormais officielles. Le jury d’experts, composé de Légendes LNB, d’instances du basket français et de nos confrères des médias spécialisés, s’est réuni ce jeudi 27 novembre pour désigner les 24 élus qui feront le show.

Le Public a parlé : Monaco en force !

Avant même la réunion du jury, le vote du public, qui s’est déroulé du 20 octobre au 26 novembre, a généré près de 70 000 votes. Un bel engouement qui a propulsé deux Monégasques au rang d’« All Stars du Public » :

Matthew Strazel (Monaco) : Élu pour le Cinq France avec 2 422 voix. Il aura même l’honneur d’être le Capitaine de la sélection tricolore !

Mike James (Monaco) : Élu pour le Cinq Monde avec 2 815 voix. Un habitué qui confirme sa popularité auprès des supporters !

Le choc des Monégasques Strazel (France) et James (Monde) est déjà un avant-goût des rivalités sur le parquet !

La Sélection All Star France : jeunesse et confirmation au rendez-vous

La sélection tricolore mélange des talents confirmés et une nouvelle vague qui s’impose en Betclic ÉLITE. C’est une équipe bâtie sur la polyvalence et la puissance athlétique, avec un Cinq Majeur qui fait saliver :

Les remplaçants (avec Matthew Strazel en Capitaine) :

Gérald Ayayi (Cholet), Nathan De Sousa (Cholet), Stéphane Gombauld (Nancy), Kévin Kokila (Bourg-en-Bresse), Amath M’Baye (Paris), Benjamin Sene (Nanterre), et bien sûr, le capitaine Matthew Strazel (Monaco).

🌟🇫🇷 Le 5 majeur de la Team France pour le All Star Game 2025 ! RDV le 28 décembre pour les voir briller à l'@Accor_Arena 🔥#AllStarGame #BetclicELITE #Basketball pic.twitter.com/mGMZ1DaVSc — All Star Game (@ASGLNB) November 28, 2025

La sélection All-Star Monde : un concentré de talents internationaux

Face aux Bleus, une équipe Monde absolument détonante, forte d’individualités qui font les beaux jours de notre championnat. Le cinq majeur est une machine offensive :

Les remplaçants :

Gabe Brown (Strasbourg), Zac Cuthbertson (Chalon-sur-Saône), Alpha Diallo (Monaco), Jeremiah Hill (Chalon-sur-Saône), Marcus Keene (Strasbourg), Gavin Ware (Limoges), et Glynn Watson Jr (Lyon-Villeurbanne).

Avec Trevor Hudgins désigné capitaine, cette sélection s’annonce imprévisible et très dangereuse.

🌐🌟 Le 5 majeur de la Team Monde pour le All Star Game 2025 ! RDV le 28 décembre à l'@Accor_Arena pour l'évènement basket de l'année 🍿#AllStarGame #BetclicELITE #Basketball pic.twitter.com/t0H0aD9Cnp — All Star Game (@ASGLNB) November 28, 2025

Rendez-vous dans les salles pour les célébrations

La LNB a prévu des remises de maillots dans les salles des clubs concernés. Une occasion de mettre à l’honneur les 24 « All Stars » devant leurs propres supporters tout au long du mois de décembre.

Avec ces belles sélections, le All-Star Game 2025 annonce un beau spectacle cette année.