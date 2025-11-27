Fin de travaux pour Josaphat Bilau au BesAC

Josaphat Bilau (2,04 m, 25 ans) a terminé sa pige médicale au BesAC et quitte le club après cinq matchs comme l’indique l’Est Républicain.

Signé il y a un mois pour suppléer Calvin Jubenot, blessé, il a compilé 3,6 points, 5 rebonds et 1,4 passe pour 6 d’évaluation en 17 minutes. Avec lui le BesAC a gagné 1 match en 5 rencontres.

Le BesAC active le marché pendant la coupure

Les dirigeants du BesAC mettent à profit la coupure de quinze jours entre les matchs aller et retour pour tenter de compléter numériquement l’effectif après le départ de l’Américain Fred Thomas. Le Suédois David Höök ayant été repositionné à l’aile, Laurent Kleefstra cherche désormais un poste 4 shooteur. Cette signature attendue permettrait de densifier le secteur intérieur, d’autant plus que Josaphat Bilau a terminé sa pige médicale cette semaine.

Calvin Jubenot toujours en reprise

Victime d’une blessure aux mollets, Calvin Jubenot n’a pas encore repris avec le groupe. Le staff espère son retour pour le déplacement sur le parquet de Saint-Chamond-Andrézieux, le 12 décembre. En revanche, il apparaît très improbable qu’il soit apte pour la réception du Havre, le 5 décembre.

Le BesAC toujours en effectif réduit

Avec le départ de Josaphat Bilau et l’incertitude autour du retour de Calvin Jubenot, le BesAC doit composer avec un secteur intérieur affaibli. Les prochains matchs s’annoncent d’autant plus délicats que la NM1 entre dans un mois de décembre souvent déterminant dans la dynamique des équipes. Au classement Besançon est 12e sur 14 de la Poule B de Nationale 1 (2 victoires en 13 matchs).