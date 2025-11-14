Recherche
NM1

Besançon se sépare de Fred Thomas après seulement sept matchs

NM1 - Le BesAC a officialisé la fin de sa collaboration avec Fred Thomas, l’ailier américain recruté cet été mais resté loin des attentes. Une décision prise d’un commun accord, alors que Besançon cherche désormais à rééquilibrer son effectif pour la suite de la Nationale 1.
00h00
Résumé
Écouter
Besançon se sépare de Fred Thomas après seulement sept matchs

Fred Thomas quitte Besançon

Crédit photo : Comm'on By Tiffou

L’aventure de Fred Thomas (1,95 m, 32 ans) au BesAC prend fin après seulement sept rencontres de Nationale 1. Arrivé avec un CV séduisant, l’ancien Havrais n’a pas trouvé sa place dans le collectif bisontin, poussant le staff à acter une séparation anticipée. Alors que le club reste en difficulté en championnat, cette décision doit permettre à Besançon de se réorganiser avant d’aborder une fin de phase aller déjà décisive.

Une séparation actée pour réajuster l’effectif

Le rendement de Fred Thomas n’a pas répondu aux attentes. En sept matchs de Nationale 1, l’Américain a tourné à 7,6 points, 2,1 rebonds et 2,3 passes en 25 minutes, avec des pourcentages d’adresse insuffisants (34,4 % aux tirs dont 14,8 % à 3-points). Le club souligne également son apport limité lors du match de Coupe de France disputé cette saison.

Dans son communiqué, le coach Laurent Kleefstra a expliqué : « Dans un souci de rééquilibrage de l’équipe, nous avons donc d’un commun accord mis fin à notre collaboration avec Fred Thomas. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa carrière ».

Le technicien ajoute : « Le club étudie par conséquent les différentes possibilités afin de renforcer son effectif pour la suite de la saison ». Une recherche qui devrait logiquement s’orienter vers un poste 4.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Fred Thomas.jpg
Fred THOMAS
Poste(s): Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 32 ans (13/06/1993)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
6
#340
REB
4
#209
PD
0
#495

David Höök repositionné et une réorganisation attendue

Ce départ permettra notamment à David Hook, utilisé en début de saison comme ailier-fort, de retrouver son poste naturel à l’aile. Un repositionnement que le staff juge nécessaire pour optimiser la configuration de l’équipe.

Le BesAC, qui n’a remporté que deux matchs en douze journées, estime avoir besoin de temps pour trouver la bonne pièce manquante. L’objectif est clair : stabiliser un collectif fragilisé depuis septembre par une accumulation de blessures et une alchimie encore incomplète.

Un déplacement crucial à Charleville : Besançon veut enchaîner après Salon-de-Provence

Pendant que Fred Thomas s’envolera vers les États-Unis, l’équipe prendra la route de Charleville pour un match déjà crucial dans la course à la Phase 2. L’Etoile ardennaise ne compte qu’une seule victoire mais évolue dans une salle réputée difficile.

Les deux équipes affichent des attaques similaires (71,6 points de moyenne pour Charleville, 71,7 pour Besançon), mais la différence se fait en défense : 75 points encaissés pour le BesAC contre 86,6 pour les Ardennais.

Fort du succès obtenu contre Salon-de-Provence, Besançon (2 victoires et 9 défaites, 11e sur 14 de la poule B) veut s’appuyer sur cette dynamique. Le capitaine Quentin Hanck (1,92 m, 32 ans), en regain d’impact, devra guider le groupe avec la même intensité que la semaine précédente.

L’objectif est limpide : enchaîner une deuxième victoire pour se relancer avant la fin de la phase aller.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
