Uncategorized

MVP du mois de novembre en Betclic ÉLITE : Quatre forts joueurs nominés

Betclic ÉLITE - Alors que les frimas de novembre se sont installés dehors, la température n'est jamais redescendue sur les parquets de Betclic Élite. Après un mois rythmé par des duels épiques et des scénarios haletants, l'heure est venue de récompenser le patron de la ligue. Nelly Joseph, Landers Nolley II, Adam Mokoka ou Elie Okobo : quatre profils, quatre styles, mais un seul trophée. Découvrez les forces en présence et faites votre choix !
00h00
MVP du mois de novembre en Betclic ÉLITE : Quatre forts joueurs nominés

Le Strasbourgeois Nelly Joseph meilleure évaluation d’une SIG leader du championnat

Crédit photo : P. Gigon / SIG Strasbourg

Après un mois de novembre riche en suspense, en buzzer-beaters et en performances XXL, il est temps de départager les quatre fantastiques qui ont marqué les parquets de Betclic ELITE ces quatre dernières semaines.

Qui succèdera à Lionel Gaudoux lauréat d’octobre ? C’est à vous de trancher. Voici les quatre candidats qui ont affolé les compteurs en novembre.

Nelly Joseph (SIG Strasbourg) – Le mur de la SIG

Arrivé avec l’étiquette de joueur à fort potentiel, Nelly Joseph (2,03 m, 24 ans) a tout simplement explosé ce mois-ci, devenant la clé de voûte du système strasbourgeois. Véritable aspirateur à rebonds, il a régné en maître dans la raquette, offrant des secondes chances vitales à son équipe et dissuadant quiconque osait s’aventurer dans la peinture.

Son mois de novembre en chiffres : Une régularité effrayante avec un pic monumental face à Chalon : 16 points et 18 rebonds pour 29 d’évaluation. Sur le mois, le meilleur rebondeur du championnat a tourné à 3 solide double-double de moyenne, confirmant qu’il est bien l’un des pivots les plus dominants du championnat. Sur cette période la SIG s’est imposé à 4 reprises en 4 matchs et son pivot nigérian est tout simplement le leader statistique (13,6 points, 9,6 rebonds et 1,1 contre pour 18,9 d’évaluation en 27 minutes sur 9 matchs) de son équipe classée à la 1e place de la Betclic Elite.

Landers Nolley II (SLUC Nancy) – La machine à scorer

Si le SLUC Nancy peut toujours croire en ses chances dans les matchs serrés, c’est bien grâce à lui. Landers Nolley II (2,01 m, 25 ans) s’est imposé comme le baromètre offensif de son équipe. Capable de dégainer de loin comme d’attaquer le cercle avec violence, l’Américain a porté l’attaque lorraine sur ses épaules tout au long du mois.

Son mois de novembre en chiffres : Un véritable métronome offensif. Avec 19,2 points de moyenne sur ce mois de novembre, l’Américain a notamment claqué une performance à 24 points contre Cholet, 18 contre Strasbourg, 17 face à Saint-Quentin ou bien encore 18 à la défense du Mans. Avec lui, le SLUC a affiché un bilan de 2 victoires pour 2 défaites sur cette période. Depuis le début de saison, l’ancien protégé de Penny Hardaway à l’Université de Memphis tourne à 20,4 points, 3,8 rebonds et 4,4 passes pour 17,4 d’évaluation en 31 minutes sur 9 matchs de championnat. Top scoreur et meilleure évaluation du championnat, il est logiquement le meilleur joueur d’une formation lorraine 9e au classement.

Adam Mokoka (JL Bourg) – Le Clutch Player

Quel mois pour l’international français ! Adam Mokoka (1,95 m, 27 ans) a rappelé à tout le monde pourquoi il était un joueur de classe supérieure. Au-delà de son impact physique et défensif habituel, c’est son sang-froid qui a marqué les esprits, notamment lors de l’exploit de la JL Bourg sur le rocher monégasque.

Son mois de novembre en chiffres : Il signe la performance du mois lors du choc face à Monaco : 23 points, 14 rebonds et surtout le tir de la gagne au buzzer pour faire tomber le leader. Un mois où il a su élever son niveau de jeu quand ça comptait le plus (11, 14, 19 puis 25 d’évaluation face aux Monégasques). Avec lui le club bressan a connu 3 succès en 4 rencontres. 2e force vive de la JL derrière son pivot Kevin Kokila, l’ancien joueur de Cluj Napoca compile 13,1 points, 4,9 rebonds et 2,6 passes pour 14 d’évaluation en 24 minutes en 8 matchs depuis l’ouverture du championnat. Bourg est 7e au classement (5 victoires pour 4 défaites).

Elie Okobo (AS Monaco) – Le Patron

2e nomination pour Okobo après celle d’octobre. Dans un calendrier démentiel entre l’EuroLeague et le championnat, Élie Okobo (1,91 m, 28 ans) a tenu la baraque. 2e meilleur joueur statistique de la Roca Team derrière Mike James, il a enchaîné les cartons offensifs avec une facilité déconcertante. Même quand Monaco a vacillé, l’international français a répondu présent, assumant ses responsabilités en attaque.

Son mois de novembre en chiffres : Toujours aussi fluide, le Bordelais a noirci la feuille de stats avec une pointe à 28 points face à Bourg-en-Bresse, portant son équipe à bout de bras. Avec une moyenne frôlant les 18 points ce mois-ci, il reste une valeur sûre incontestable de l’élite. Avec lui, la Roca Team a connu un presque sans faute (3 victoires en 4 matchs) et depuis le début de saison le gaucher tourne à 17,4 points à 52% à 3 points, 1,8 rebond et 3,8 passes décisives pour 18,2 d’évaluation en 22 minutes sur 9 rencontres de championnat. Un joueur rentable pour une formation du Rocher qui pointe à la 5e place au classement Betclic ELITE (6 victoires et 2 défaites).

À vous de voter !

Qui prendra la suite du Chalonnais Lionel Gaudoux élu MVP du mois d’octobre ?

Les dés sont jetés. Préférez-vous la domination intérieure de Joseph, le scoring pur de Nolley II, le clutch de Mokoka ou la maîtrise d’Okobo ?

Les votes sont ouverts jusqu’au jeudi 4 décembre et c’est ici !

