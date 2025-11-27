MVP du mois de novembre en Betclic ÉLITE : Quatre forts joueurs nominés

Après un mois de novembre riche en suspense, en buzzer-beaters et en performances XXL, il est temps de départager les quatre fantastiques qui ont marqué les parquets de Betclic ELITE ces quatre dernières semaines.

Qui succèdera à Lionel Gaudoux lauréat d’octobre ? C’est à vous de trancher. Voici les quatre candidats qui ont affolé les compteurs en novembre.

Nelly Joseph (SIG Strasbourg) – Le mur de la SIG

Arrivé avec l’étiquette de joueur à fort potentiel, Nelly Joseph (2,03 m, 24 ans) a tout simplement explosé ce mois-ci, devenant la clé de voûte du système strasbourgeois. Véritable aspirateur à rebonds, il a régné en maître dans la raquette, offrant des secondes chances vitales à son équipe et dissuadant quiconque osait s’aventurer dans la peinture.

Son mois de novembre en chiffres : Une régularité effrayante avec un pic monumental face à Chalon : 16 points et 18 rebonds pour 29 d’évaluation. Sur le mois, le meilleur rebondeur du championnat a tourné à 3 solide double-double de moyenne, confirmant qu’il est bien l’un des pivots les plus dominants du championnat. Sur cette période la SIG s’est imposé à 4 reprises en 4 matchs et son pivot nigérian est tout simplement le leader statistique (13,6 points, 9,6 rebonds et 1,1 contre pour 18,9 d’évaluation en 27 minutes sur 9 matchs) de son équipe classée à la 1e place de la Betclic Elite.

Landers Nolley II (SLUC Nancy) – La machine à scorer

Si le SLUC Nancy peut toujours croire en ses chances dans les matchs serrés, c’est bien grâce à lui. Landers Nolley II (2,01 m, 25 ans) s’est imposé comme le baromètre offensif de son équipe. Capable de dégainer de loin comme d’attaquer le cercle avec violence, l’Américain a porté l’attaque lorraine sur ses épaules tout au long du mois.

Son mois de novembre en chiffres : Un véritable métronome offensif. Avec 19,2 points de moyenne sur ce mois de novembre, l’Américain a notamment claqué une performance à 24 points contre Cholet, 18 contre Strasbourg, 17 face à Saint-Quentin ou bien encore 18 à la défense du Mans. Avec lui, le SLUC a affiché un bilan de 2 victoires pour 2 défaites sur cette période. Depuis le début de saison, l’ancien protégé de Penny Hardaway à l’Université de Memphis tourne à 20,4 points, 3,8 rebonds et 4,4 passes pour 17,4 d’évaluation en 31 minutes sur 9 matchs de championnat. Top scoreur et meilleure évaluation du championnat, il est logiquement le meilleur joueur d’une formation lorraine 9e au classement.

Adam Mokoka (JL Bourg) – Le Clutch Player

Quel mois pour l’international français ! Adam Mokoka (1,95 m, 27 ans) a rappelé à tout le monde pourquoi il était un joueur de classe supérieure. Au-delà de son impact physique et défensif habituel, c’est son sang-froid qui a marqué les esprits, notamment lors de l’exploit de la JL Bourg sur le rocher monégasque.

Son mois de novembre en chiffres : Il signe la performance du mois lors du choc face à Monaco : 23 points, 14 rebonds et surtout le tir de la gagne au buzzer pour faire tomber le leader. Un mois où il a su élever son niveau de jeu quand ça comptait le plus (11, 14, 19 puis 25 d’évaluation face aux Monégasques). Avec lui le club bressan a connu 3 succès en 4 rencontres. 2e force vive de la JL derrière son pivot Kevin Kokila, l’ancien joueur de Cluj Napoca compile 13,1 points, 4,9 rebonds et 2,6 passes pour 14 d’évaluation en 24 minutes en 8 matchs depuis l’ouverture du championnat. Bourg est 7e au classement (5 victoires pour 4 défaites).

Elie Okobo (AS Monaco) – Le Patron

2e nomination pour Okobo après celle d’octobre. Dans un calendrier démentiel entre l’EuroLeague et le championnat, Élie Okobo (1,91 m, 28 ans) a tenu la baraque. 2e meilleur joueur statistique de la Roca Team derrière Mike James, il a enchaîné les cartons offensifs avec une facilité déconcertante. Même quand Monaco a vacillé, l’international français a répondu présent, assumant ses responsabilités en attaque.

Son mois de novembre en chiffres : Toujours aussi fluide, le Bordelais a noirci la feuille de stats avec une pointe à 28 points face à Bourg-en-Bresse, portant son équipe à bout de bras. Avec une moyenne frôlant les 18 points ce mois-ci, il reste une valeur sûre incontestable de l’élite. Avec lui, la Roca Team a connu un presque sans faute (3 victoires en 4 matchs) et depuis le début de saison le gaucher tourne à 17,4 points à 52% à 3 points, 1,8 rebond et 3,8 passes décisives pour 18,2 d’évaluation en 22 minutes sur 9 rencontres de championnat. Un joueur rentable pour une formation du Rocher qui pointe à la 5e place au classement Betclic ELITE (6 victoires et 2 défaites).

À vous de voter !

Qui prendra la suite du Chalonnais Lionel Gaudoux élu MVP du mois d’octobre ?

Les dés sont jetés. Préférez-vous la domination intérieure de Joseph, le scoring pur de Nolley II, le clutch de Mokoka ou la maîtrise d’Okobo ?

Les votes sont ouverts jusqu’au jeudi 4 décembre et c’est ici !