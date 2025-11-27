Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup Féminine

2/3 pour les clubs français en EuroCup : Angers qualifié dans la douleur, Villeneuve d’Ascq record, Charnay battu mais au rendez-vous

EuroCup - Angers, Villeneuve d’Ascq et Charnay étaient en lice ce mercredi en EuroCup. Si Angers a tremblé avant d’assurer sa qualification, l’ESBVA-LM a signé un nouveau record européen tandis que Charnay, malgré Migna Touré, a validé sa place en seizièmes malgré une défaite frustrante à Istanbul.
|
00h00
Résumé
Écouter
2/3 pour les clubs français en EuroCup : Angers qualifié dans la douleur, Villeneuve d’Ascq record, Charnay battu mais au rendez-vous

Migna Touré a marqué 20 points contre Charnay

Crédit photo : FIBA

L’EuroCup proposait une nouvelle soirée dense pour les clubs français avec Angers, Villeneuve d’Ascq et Charnay en piste. Entre qualification arrachée, carton offensif et défaite au goût amer, chacun a vécu un scénario bien différent.

Angers souffle mais pas avant de se faire peur

Après un large succès à l’aller, Angers pensait vivre une soirée tranquille pour valider sa qualification. Mais l’UFAB 49 a été loin de dérouler, victime d’une reprise délicate après la trêve. Rapidement en manque d’agressivité et de rythme, les Angevines ont laissé Piestany s’accrocher, avant de retrouver de l’impact défensif par séquences.

– Journée 6

Dans un match où les oscillations ont été nombreuses, Angers a connu un trou noir offensif de plus de six minutes, permettant aux Slovaques d’India Farcy (1,78 m, 23 ans) de recoller. La sortie de pause n’a pas vraiment clarifié les choses : une petite avance (38-31) a rapidement fondu face à un 9-0 adverse, plongeant une salle Jean-Bouin inquiète.

India FARCY
India FARCY
8
PTS
2
REB
5
PDE
Logo EuroCup Féminine
ANG
64 61
PIE

Finalement, deux tirs longue distance ont lancé l’UFAB dans un dernier quart plus solide, avec Madi Williams en tête d’affiche (15 points). Mais Piestany a encore menacé en revenant à trois unités dans la dernière minute. Sans conséquence : Angers s’impose 64-61 et file en seizièmes pour la quatrième saison consécutive.
« On a manqué de rythme mais on a mis les coups de reins quand il fallait. Le boulot est fait », résumait Aurélie Bonnan dans Ouest-France.

Villeneuve d’Ascq s’offre un nouveau record européen

L’ESBVA-LM a vécu une soirée tout autre. Privé de deux joueuses majeures du côté bulgare, le match contre Stara Zagora a tourné très vite à la démonstration. Les Nordistes ont déroulé sans jamais se relâcher, malgré le large écart qui n’a cessé d’enfler.

– Journée 6

Le banc villeneuvois a particulièrement brillé, avec 60 points inscrits, et une Naëma Kouadio inspirée. L’écart final (+62) constitue un record pour le club en EuroCup, tout comme les 111 points marqués.

« Ce n’était pas évident de conserver cette concentration pendant 40 minutes », soulignait Maxime Bézin, le coach de Villeneuve d’Ascq, dans La Voix du Nord.
Une soirée parfaite pour soigner le ranking avant les seizièmes de finale.

Charnay battu sur le fil mais qualifié

Le scénario a été beaucoup plus cruel pour Charnay, battu 89-87 après prolongation au Besiktas mais assuré de poursuivre son parcours européen. Les Pinkies ont pourtant contrôlé la rencontre durant une grande majorité du temps, portées par le duo Nukiya Mayo – Sara Chevaugeon.

Migna TOURÉ
Migna TOURÉ
20
PTS
6
REB
7
PDE
Logo EuroCup Féminine
BES
89 87
CHA

Charnay a compté jusqu’à dix points d’avance en première période, avant de voir Besiktas revenir, notamment grâce à la Française Migna Touré (20 points et 7 passes). L’accumulation des fautes – 38 lancers francs concédés – a fini par peser lourd. Si Charnay a fait la course en tête au début de la prolongation, un 7-0 final des Turques a renversé la rencontre.

Malgré tout, l’essentiel reste acquis : la qualification est validée. « On a produit un récital de ce qu’il ne fallait pas faire durant les deux dernières minutes… Mais la satisfaction de se qualifier est au rendez-vous », commentait Stéphane Leite dans le Journal de Saône-et-Loire.

Lattes-Montpellier en lice ce jeudi soir

Deux qualifiés et un record : le bilan global est positif pour les clubs français en EuroCup. Angers et Charnay rejoignent les seizièmes, tandis que Villeneuve d’Ascq continue d’affirmer son statut parmi les armadas offensives de la compétition. Ce jeudi, Lattes-Montpellier tentera de finir la phase de groupe invaincue contre les Siciliennes de Raguse.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Charnay
Charnay
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00MVP du mois de novembre en Betclic ÉLITE : Quatre forts joueurs nominés
EuroLeague
00h00Evan Fournier impuissant face au dernier quart de feu de l’Étoile Rouge
Migna Touré a marqué 20 points contre Charnay
EuroCup Féminine
00h002/3 pour les clubs français en EuroCup : Angers qualifié dans la douleur, Villeneuve d’Ascq record, Charnay battu mais au rendez-vous
Éric Bartecheky est le nouveau coach de Saint-Quentin
Betclic ELITE
00h00Champion de France 2018, Eric Bartecheky est le nouveau coach de Saint-Quentin
Aleksej Fedorycsev et l'AS Monaco se font sanctionner encore plus durement par l'EuroLeague
EuroLeague
00h00L’AS Monaco sanctionnée par l’EuroLeague : interdiction de recrutement et 300 000 € d’amende !
EuroLeague
00h00L’Anadolu Efes se sépare d’Igor Kokoskov après la lourde défaite contre Monaco
Killyan Toure est très performant en NCAA
NCAA
00h00Killyan Toure confirme son début de saison tonitruant avec Iowa State
Betclic Élite
00h00Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !
WNBA
00h00Janelle Salaün rejoint une ligue privée “controversée” qui verra le jour en 2026
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
1 / 0