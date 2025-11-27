2/3 pour les clubs français en EuroCup : Angers qualifié dans la douleur, Villeneuve d’Ascq record, Charnay battu mais au rendez-vous

L’EuroCup proposait une nouvelle soirée dense pour les clubs français avec Angers, Villeneuve d’Ascq et Charnay en piste. Entre qualification arrachée, carton offensif et défaite au goût amer, chacun a vécu un scénario bien différent.

Angers souffle mais pas avant de se faire peur

Après un large succès à l’aller, Angers pensait vivre une soirée tranquille pour valider sa qualification. Mais l’UFAB 49 a été loin de dérouler, victime d’une reprise délicate après la trêve. Rapidement en manque d’agressivité et de rythme, les Angevines ont laissé Piestany s’accrocher, avant de retrouver de l’impact défensif par séquences.

Dans un match où les oscillations ont été nombreuses, Angers a connu un trou noir offensif de plus de six minutes, permettant aux Slovaques d’India Farcy (1,78 m, 23 ans) de recoller. La sortie de pause n’a pas vraiment clarifié les choses : une petite avance (38-31) a rapidement fondu face à un 9-0 adverse, plongeant une salle Jean-Bouin inquiète.

Finalement, deux tirs longue distance ont lancé l’UFAB dans un dernier quart plus solide, avec Madi Williams en tête d’affiche (15 points). Mais Piestany a encore menacé en revenant à trois unités dans la dernière minute. Sans conséquence : Angers s’impose 64-61 et file en seizièmes pour la quatrième saison consécutive.

« On a manqué de rythme mais on a mis les coups de reins quand il fallait. Le boulot est fait », résumait Aurélie Bonnan dans Ouest-France.

Villeneuve d’Ascq s’offre un nouveau record européen

L’ESBVA-LM a vécu une soirée tout autre. Privé de deux joueuses majeures du côté bulgare, le match contre Stara Zagora a tourné très vite à la démonstration. Les Nordistes ont déroulé sans jamais se relâcher, malgré le large écart qui n’a cessé d’enfler.

Le banc villeneuvois a particulièrement brillé, avec 60 points inscrits, et une Naëma Kouadio inspirée. L’écart final (+62) constitue un record pour le club en EuroCup, tout comme les 111 points marqués.

« Ce n’était pas évident de conserver cette concentration pendant 40 minutes », soulignait Maxime Bézin, le coach de Villeneuve d’Ascq, dans La Voix du Nord.

Une soirée parfaite pour soigner le ranking avant les seizièmes de finale.

Charnay battu sur le fil mais qualifié

Le scénario a été beaucoup plus cruel pour Charnay, battu 89-87 après prolongation au Besiktas mais assuré de poursuivre son parcours européen. Les Pinkies ont pourtant contrôlé la rencontre durant une grande majorité du temps, portées par le duo Nukiya Mayo – Sara Chevaugeon.

Charnay a compté jusqu’à dix points d’avance en première période, avant de voir Besiktas revenir, notamment grâce à la Française Migna Touré (20 points et 7 passes). L’accumulation des fautes – 38 lancers francs concédés – a fini par peser lourd. Si Charnay a fait la course en tête au début de la prolongation, un 7-0 final des Turques a renversé la rencontre.

Malgré tout, l’essentiel reste acquis : la qualification est validée. « On a produit un récital de ce qu’il ne fallait pas faire durant les deux dernières minutes… Mais la satisfaction de se qualifier est au rendez-vous », commentait Stéphane Leite dans le Journal de Saône-et-Loire.

Lattes-Montpellier en lice ce jeudi soir

Deux qualifiés et un record : le bilan global est positif pour les clubs français en EuroCup. Angers et Charnay rejoignent les seizièmes, tandis que Villeneuve d’Ascq continue d’affirmer son statut parmi les armadas offensives de la compétition. Ce jeudi, Lattes-Montpellier tentera de finir la phase de groupe invaincue contre les Siciliennes de Raguse.