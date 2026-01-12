Recherche
NBA

Les Clippers remportent un match serré face à des Pistons décimés (98-92)

Los Angeles s'impose dans le money time face à Detroit privé de ses cadres. Kawhi Leonard et John Collins brillent pour permettre aux Clippers de l'emporter après avoir été menés quasiment tout le match.
|
00h00
Les Clippers remportent un match serré face à des Pistons décimés (98-92)

James Harden (19 points, 7 rebonds, 7 passes) à la lutte avec LeVert

Crédit photo : © David Reginek-Imagn Images

Les Los Angeles Clippers ont dû puiser dans leurs ressources pour venir à bout des Detroit Pistons (98-92), pourtant privés de leurs meilleurs éléments. Cade Cunningham, Jalen Duren, Tobias Harris et Isaiah Stewart manquaient à l’appel côté Pistons, mais cela n’a pas empêché Detroit de dominer la majeure partie de la rencontre.

Une première mi-temps catastrophique pour Los Angeles

Avec des jambes lourdes après leur match de la veille à Brooklyn, les Clippers ont sombré en première période (55-41). James Harden a vécu un calvaire offensif avec seulement 1 réussite sur 10 tentatives et 4 ballons perdus. En face, Duncan Robinson était en feu avec 20 points à 5/6 à 3-points.

Les Pistons, emmenés par Ausar Thompson, Paul Reed, Javonte Green et Daniss Jenkins, ont multiplié les interceptions et les points faciles en transition. Detroit a compté jusqu’à 19 points d’avance dans cette première période à sens unique, profitant du manque d’application californien.

Le réveil des Clippers en seconde période

La pause a redonné de l’énergie à Los Angeles, qui a entamé le troisième quart-temps par un 10-0. John Collins a trouvé son rythme offensif, James Harden a gagné en agressivité et Kawhi Leonard a continué d’agir en métronome. En face, les pourcentages de Detroit ont chuté et Duncan Robinson n’a plus été servi avec un seul tir sur toute la seconde mi-temps.

Le momentum a définitivement basculé dans le dernier quart-temps. Après avoir encaissé un 8-0, les Clippers ont répondu par un 12-0 initié par Kawhi Leonard. L’écart s’est réduit à une possession avant de disparaître complètement à trois minutes de la fin (90-90).

L’expérience fait la différence dans le money time

Dans les moments cruciaux, l’absence de Cade Cunningham s’est cruellement fait ressentir pour Detroit. Kawhi Leonard et James Harden se sont illustrés en défense, forçant de nouvelles pertes de balle. John Collins et Ivica Zubac ont inscrit les paniers décisifs pour permettre aux Clippers de s’imposer avec un run de 28-8 pour conclure.

Kawhi Leonard termine avec 26 points, 8 rebonds et 4 interceptions, tandis que John Collins signe une performance complète avec 25 points, 7 rebonds, 4 interceptions et 4 contres. Ivica Zubac ajoute 17 points. James Harden, malgré un 4/20 au tir, termine à 10/11 aux lancers-francs.

PROFIL JOUEUR
Kawhi LEONARD
Poste(s): Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 34 ans (29/06/1991)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
27,8
#12
REB
6,4
#62
PD
3,5
#90

Les Pistons peuvent nourrir des regrets après avoir mené 90% du temps et commis 12 de leurs 25 pertes de balle dans le seul dernier quart-temps, avec un terrible 1/14 à 3-points en seconde période.

NBA
