Trae Young aux Wizards : les rumeurs de prolongation

Les Washington Wizards envisagent une extension de contrat pour Trae Young. Le meneur de 27 ans, fraîchement arrivé d'Atlanta, pourrait obtenir un nouveau bail de deux ans.
00h00
Washington devrait miser sur le meneur d’1m85 sur le long-terme

Crédit photo : © Geoff Burke-Imagn Images

Trae Young vient de rejoindre les Washington Wizards après son transfert des Atlanta Hawks cette semaine, mais son avenir dans la capitale reste incertain. Selon l’insider NBA Marc Stein, Washington « convoite ouvertement la taille et l’envergure », ce qui fait que Young n’est pas exactement un choix idéal sur le long terme.

Une extension de deux ans malgré un profil atypique

Malgré cette inadéquation physique, des « rumeurs » circulent concernant une possible extension de deux ans pour le meneur de 27 ans. Young dispose d’une option joueur de 48,97 millions de dollars pour la saison 2026-2027, ce qui « aide Washington à atteindre facilement le plancher salarial de la ligue la saison prochaine tout en donnant aux Wizards la création de jeu qui leur manque cruellement », selon Stein.

La « réticence bien connue » d’Atlanta à offrir une extension à Young l’été dernier « a été le premier domino qui a mené » au trade de cette semaine entre les Hawks et les Wizards. Atlanta a récupéré CJ McCollum et Corey Kispert en échange de Young, qui était autrefois le visage de la franchise des Hawks.

Un nouveau départ pour relancer deux carrières

Ce type de retour pour Young aurait stupéfié le monde NBA il y a quelques années, mais il est devenu évident récemment qu’une séparation était peut-être la meilleure solution. Le parcours des Hawks jusqu’en finale de Conférence Est en 2021 avec Young en leader pourrait avoir été leur plafond, l’équipe n’ayant pas remporté de série de playoffs depuis.

Young n’a disputé que 10 matchs cette saison, affichant des moyennes de 19,3 points et 8,9 passes décisives par rencontre. Il cherche maintenant à revenir rapidement sur les parquets pour avoir un impact sur une équipe des Wizards en difficulté (10 victoires – 27 défaites).

PROFIL JOUEUR
Trae YOUNG
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 27 ans (19/09/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
19,3
#49
REB
1,6
#391
PD
9
#4

« Cela pourrait être une autre raison pour laquelle je suis ici. Nous nous relançons mutuellement », a confié Young à Marc J. Spears d’Andscape cette semaine. « La ville peut me relancer autant que je peux la relancer. C’est une raison pour laquelle je veux venir ici. Je veux être une personne et un joueur qui a de l’impact partout où je vais. Donc je vais essayer de relancer la ville, j’ai besoin que la ville et cette équipe me donnent autant que nous allons leur donner. »

Des négociations attendus mais pas prioritaires

« Je me concentre bien évidemment sur l’instant présent, surtout en ce moment. Pour l’instant, je suis ici. J’ai évidemment une option cet été. Je veux juste profiter de la ville », a confié Young à Andscape. « Pour l’instant, qui sait ce que cela donnera ? C’est une bonne opportunité. On ne sait jamais si je vais être ici ou non. Mais pour moi, j’aime les gens d’ici, évidemment. »

Malgré l’intérêt mutuel, les négociations ne sont pas la priorité immédiate selon ESPN. Les Wizards souhaitent d’abord évaluer l’intégration de Young dans leur effectif jeune en reconstruction, tandis que le joueur veut découvrir sa nouvelle ville.

