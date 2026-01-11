+55 pour Charlotte contre Utah : victoire écrasante et un double-double parfait pour Moussa Diabaté, Tidjane Salaün engrange des minutes

Il est des soirées qu’il faut oublier dans une vie ou dans une carrière ; et d’autres dont il faudra se rappeler éternellement. Celle vécue samedi soir par Moussa Diabaté, Tidjane Salaün et leurs coéquipiers des Hornets rentre assurément dans la deuxième catégorie.

En déplacement dans l’Utah pour affronter le Jazz, les Hornets ont infligé la plus lourde défaite de la saison aux locaux en s’imposant 150 à 95, soit 55 points d’écart au buzzer ! Comme très souvent désormais en NBA, les Français n’étaient pas étrangers au succès de leur équipe. Notamment Moussa Diabaté, qui a flirté avec (si ce n’est atteint) l’excellence dans la rencontre.

3/3 aux tirs et double-double pour Diabaté

Titulaire depuis quelques matchs au dépend du rookie Ryan Kalkbrenner, Moussa Diabate a rendu au centuple la confiance que son coach Charles Lee lui accorde depuis plusieurs mois. L’intérieur tricolore a inscrit 10 points à 3/3 aux tirs, et avalé 10 rebonds en seulement 24 minutes. Une performance express devant l’écart du match, qui lui a permis de valider un 4e double-double cette saison. Seuls ses trois lancers francs manqués (sur 7 tentés) pourraient contredire une performance parfaite.

Ses qualités athlétiques indéniables et son sens du placement font de lui une véritable pile électrique pour les Hornets. La franchise, 12e à l’Est néanmoins, peut s’appuyer sur le Français pour construire un projet pérenne. Son cinq majeur durable a peut-être même déjà été trouvé par Charles Lee. Lorsque Diabaté est aligné dans le cinq avec LaMelo Ball, Brandon Miller, Kon Knueppel et Miles Bridges, les Hornets l’emportent en moyenne de 28,5 points (moyenne gonflée par cet éclat), comme le rapporte notre confrère de Sports Illustrated Owen O’Connor.

When LaMelo Ball/Brandon Miller/Kon Knueppel/Miles Bridges/Moussa Diabaté is the starting 5, the Hornets have an average margin of victory of 28.5. — Owen O’Connor (@OwenOConnorNBA) January 11, 2026

Surveillé de près pour une éventuelle blessure à la cheville, Tidjane Salaün a bien pu tenir sa place dans la rotation de Charlotte samedi soir. Toujours pleinement engagé, l’ancien Choletais a signé 5 points à 2/6 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes en 12 minutes. Son engagement peut parfois être excessif, lui qui a écopé hier soir d’une faute technique.