Victor Wembanyama climatise Boston dans les dernières minutes !

Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) était dans son jardin, au TD Garden de Boston ce samedi soir. Le Français, dont les minutes sont toujours scrupuleusement surveillées par le staff des Spurs, a offert à San Antonio un succès de classe face aux Celtics (95-100). Ne jouant que 26 minutes, il a inscrit un panier pour renverser le match, puis climatiser la salle à 3-points pour assurer la victoire des siens.

21 points en sortie de banc

Trois jours après leur succès à la maison face aux Los Angeles Lakers, les Spurs reprenaient la route de Boston samedi soir, pour y affronter des surprenants Celtics en l’absence de Jayson Tatum cette saison. Les coéquipiers de Jaylen Brown ont encore une fois posé beaucoup de problèmes à leurs adversaire, mais ce sont finalement bien les Texans qui l’ont emporté en toute fin de match 100 à 95, au terme d’une partition magistrale de Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans).

Alors que sa place dans le cinq majeur de Mitch Johnson n’est pas encore d’actualité, le Français a disputé 26 minutes en sortie de banc, pour 21 points à 8/17 aux tirs, 6 rebonds et 3 contres. Une performance minimaliste par rapport à ses standards élevés, mais « Wemby » a tout simplement était le décideur de l’issue du match dans les deux dernières minutes, alors que son équipe était revenue à 93 partout.

5 points cruciaux dans les 100 dernières secondes

Venu au poste face au Portugais Neemias Queta, Victor Wembanyama s’est recentré en tête de raquette à une minute quarante du buzzer pour inscrire un premier panier important en déséquilibre. Il permettait alors aux siens de repasser devant (93-95), au-dessus des défenseurs impuissants.

Mais le show Wembanyama ne s’est pas arrêté là, contre une équipe de Boston bien décidée à l’emporter. Le Français s’est employé une ultime fois pour climatiser le Garden, encore déséquilibré en tête de raquette, pour composter la victoire de San Antonio dans le Massachussetts. Une victoire déjà importante pour se positionner dans le peloton de tête de la Conférence Ouest.

Elle l’était encore plus à l’échelle de la dynamique de la franchise, qui n’avait plus vaincu Boston depuis… 4 ans. Victor Wembanyama était alors un joueurs des Metropolitans 92. De quoi donner encore plus de poids au projet texan, qui peut désormais s’appuyer sur sa superstar française face aux très gros de la Ligue.

WEMBY ICES IT! 21 pts, 6 reb, 3 blk in the win over the Celtics 🫡 It's San Antonio's first win vs. Boston since Jan. 5, 2022! pic.twitter.com/zgwAMXjXkH — NBA (@NBA) January 11, 2026

Le plus « effrayant » dans l’histoire pour ses concurrents ? Wembanyama n’est clairement pas à son plein niveau, ou du moins pas utilisé pleinement. Il revient d’une blessure gênante au genou, qui lui a fait manqué plusieurs semaines de compétition. Précautionneux, son staff essaie de gérer ses minutes autant que possible, parfois de manière étrange au point de laisser filer des victoires comme contre Memphis (défaite 106-105). Son entraîneur Mitch Johnson le fait encore sortir du banc, et repousse encore « loin » l’idée de le laisser disputer 40 minutes.