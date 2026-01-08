Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic

Les San Antonio Spurs ont livré une prestation collective remarquable pour dominer les Los Angeles Lakers sur le score de 107-91. Malgré une grosse performance de Luka Doncic, auteur d’un triple-double à 38 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, les Lakers ont payé l’absence de LeBron James, laissé au repos pour soigner divers pépins physiques.

Keldon Johnson étincelant, Wembanyama efficace en sortie de banc

Côté Spurs, c’est une véritable victoire collective qui s’est dessinée. Keldon Johnson a été le meilleur joueur de la rencontre avec 27 points à 11/13 au tir, multipliant les percussions et plantant 14 points dès la première mi-temps. Le 6e homme habituel des Spurs a pris le match à son compte face à des Lakers en difficulté défensive.

Keldon Johnson tonight: 27 Points

6 Rebounds

11/13 FGM

2/3 3PM

3/3 FTM

+14 +/-

Victor Wembanyama, utilisé en sortie de banc avec un temps de jeu limité en back-to-back, a signé un double-double solide avec 16 points à 7/15 aux tirs, 14 rebonds, 4 contres et 2 interceptions en 26 minutes. Le Français a donné le ton dès son entrée en jeu avec deux contres sur Luka Doncic, avant de vraiment peser sur le dernier quart-temps. Il s’agit d’un mini-événement puisque jamais depuis son arrivée en NBA, Wembanyama n’avait battu le meneur slovène.

Luka Doncic trop seul malgré sa performance XXL

Malgré la défaite, Luka Doncic a livré une nouvelle grosse performance. Peu adroit de loin (2/9 à 3-points), il a exercé une pression constante sur ses défenseurs en multipliant les drives et en obtenant de nombreux coups de sifflets (10/16 aux lancers-francs). Son 86e triple-double en carrière témoigne de sa volonté d’impliquer ses coéquipiers, mais sans LeBron James et Austin Reaves, il était trop isolé.

Les Spurs ont rapidement pris les devants et n’ont jamais vraiment laissé d’espoir de comeback aux Lakers. Stephon Castle s’est montré dense comme à son habitude, tandis que Julian Champagnie a assuré la marque en début de rencontre. Cette victoire met fin à une série de trois succès consécutifs pour les Lakers, qui ont logiquement chuté face à une équipe de San Antonio plus complète et mieux armée collectivement.

Le prochain rendez-vous des Spurs aura lieu samedi soir à Boston, où Victor Wembanyama pourrait cette fois débuter dans le cinq majeur sans limitation de minutes.