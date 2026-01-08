Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic

NBA - Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs s'imposent face aux Los Angeles Lakers privés de LeBron James. Première victoire du Français contre Luka Doncic, auteur d'une performance monstrueuse mais insuffisante.
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs retrouvent la victoire

Crédit photo : © Daniel Dunn-Imagn Images

Les San Antonio Spurs ont livré une prestation collective remarquable pour dominer les Los Angeles Lakers sur le score de 107-91. Malgré une grosse performance de Luka Doncic, auteur d’un triple-double à 38 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, les Lakers ont payé l’absence de LeBron James, laissé au repos pour soigner divers pépins physiques.

Luka Doncic face à Jeremy Sochan
Luka Doncic face à Jeremy Sochan (© Daniel Dunn-Imagn Images)

Keldon Johnson étincelant, Wembanyama efficace en sortie de banc

Côté Spurs, c’est une véritable victoire collective qui s’est dessinée. Keldon Johnson a été le meilleur joueur de la rencontre avec 27 points à 11/13 au tir, multipliant les percussions et plantant 14 points dès la première mi-temps. Le 6e homme habituel des Spurs a pris le match à son compte face à des Lakers en difficulté défensive.

Victor Wembanyama, utilisé en sortie de banc avec un temps de jeu limité en back-to-back, a signé un double-double solide avec 16 points à 7/15 aux tirs, 14 rebonds, 4 contres et 2 interceptions en 26 minutes. Le Français a donné le ton dès son entrée en jeu avec deux contres sur Luka Doncic, avant de vraiment peser sur le dernier quart-temps. Il s’agit d’un mini-événement puisque jamais depuis son arrivée en NBA, Wembanyama n’avait battu le meneur slovène.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
16
PTS
14
REB
1
PDE
Logo NBA
SAS
107 91
LAL

Luka Doncic trop seul malgré sa performance XXL

Malgré la défaite, Luka Doncic a livré une nouvelle grosse performance. Peu adroit de loin (2/9 à 3-points), il a exercé une pression constante sur ses défenseurs en multipliant les drives et en obtenant de nombreux coups de sifflets (10/16 aux lancers-francs). Son 86e triple-double en carrière témoigne de sa volonté d’impliquer ses coéquipiers, mais sans LeBron James et Austin Reaves, il était trop isolé.

Victor Wembanyama face à Luka Doncic
Victor Wembanyama face à Luka Doncic (photo : Daniel Dunn-Imagn)Images

Les Spurs ont rapidement pris les devants et n’ont jamais vraiment laissé d’espoir de comeback aux Lakers. Stephon Castle s’est montré dense comme à son habitude, tandis que Julian Champagnie a assuré la marque en début de rencontre. Cette victoire met fin à une série de trois succès consécutifs pour les Lakers, qui ont logiquement chuté face à une équipe de San Antonio plus complète et mieux armée collectivement.

Le prochain rendez-vous des Spurs aura lieu samedi soir à Boston, où Victor Wembanyama pourrait cette fois débuter dans le cinq majeur sans limitation de minutes.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Adam Atamna peut-il jouer davantage en EuroLeague suite au départ de Nando De Colo
EuroLeague
00h00L’ASVEL veut prendre son temps avant de remplacer Nando De Colo
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale
NBA
00h00Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert
Ivan Février espère enchaîner les victoires avec Le Portel sur la deuxième partie de saison
Betclic ELITE
00h00Le Portel : Un maintien historique est-il encore possible ?
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young
EuroLeague
00h00[Vidéo] Le sniper Andreas Obst signe la deuxième meilleure perf de la saison en EuroLeague
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes perd une étape du « marathon » contre Bourges, La Roche et l’ASVEL se relancent
EuroLeague
00h00Sur un stepback de Nadir Hifi, Paris bat un concurrent direct et prend une longueur d’avance sur le groupe du fond
EuroCup
00h00La JL Bourg consolide la première place de son groupe en Lituanie
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Isiah Stewart et Caris LeVert sur le tir d'Ayo Dosunmu
NBA
00h00Isaiah Stewart explose face aux Bulls, les Pistons s’imposent malgré les absences
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
LeBron James sur le banc face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00LeBron James forfait contre les Spurs à cause de plusieurs blessures
Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale
NBA
00h00Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young
Rudy Gobert face au Miami Heat
NBA
00h00Rudy Gobert impressionne Erik Spoelstra : « L’un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA »
Ivica Zubac face aux Golden State Warriors
NBA
00h00Ivica Zubac dans le viseur des Celtics : Boston prêt à payer le prix fort
Rick Carlisle face au Miami Heat
NBA
00h00Rick Carlisle à une victoire du club très fermé des 1000 victoires NBA
Alperen Sengun après sa chute face aux Dallas Mavericks
NBA
00h00Alperen Sengun absent 10 à 14 jours après son entorse à la cheville
1 / 0