CJ McCollum s’exprime sur son trade avec Trae Young

CJ McCollum a réagi positivement à son transfert aux Atlanta Hawks, survenu dans le cadre de l’échange majeur qui a envoyé Trae Young aux Washington Wizards mercredi. L’arrière vétéran n’a eu que des éloges pour l’organisation de Washington tout en exprimant son enthousiasme à l’idée de rejoindre Atlanta.

Des remerciements sincères envers l’organisation des Wizards

Malgré un passage éclair dans la capitale américaine, McCollum garde un excellent souvenir de son expérience avec les Wizards. « J’ai adoré mon passage à DC. L’organisation a été formidable avec ma famille et moi », a confié McCollum à l’insider NBA Chris Haynes. « Michael Winger et Will [Dawkins] ont fait tout ce qu’ils avaient dit et ont tenu parole depuis le tout début. J’adore cette ville et ils font les choses de la bonne manière là-bas. »

Le séjour de McCollum à Washington aura été de courte durée. Après quatre saisons passées avec les New Orleans Pelicans, il avait été transféré dans la capitale l’été dernier dans un échange impliquant Jordan Poole. Au final, il n’aura disputé que 34 matchs sous le maillot des Wizards.

CJ McCollum to me on trade to Atlanta: “Loved my time in DC. Organization was great to my family and I. Michael Winger and Will [Dawkins] did everything they said they would and kept their word from the very beginning. Love the city and they’re doing things the right way over… — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 8, 2026

Un nouveau défi à Atlanta avec des ambitions élevées

L’arrière de 33 ans se montre impatient de découvrir son nouvel environnement. « Hâte d’arriver à Atlanta et de me mettre au travail. Je connais très bien leur style de jeu. J’adore le groupe de propriétaires et le front office. Un bon groupe de joueurs », a-t-il déclaré.

Cette saison, McCollum compile 18,8 points par match et espère maintenir cette production offensive avec les Hawks. Son expérience pourrait s’avérer précieuse pour une équipe d’Atlanta qui affiche un bilan de 18 victoires pour 21 défaites en début de saison.

Cependant, McCollum pourrait ne pas avoir le temps de s’installer durablement. Selon Shams Charania d’ESPN, l’échange de Young a donné aux Hawks « une flexibilité financière pour poursuivre un gros salaire au cours des prochains mois », avec Anthony Davis des Dallas Mavericks comme « cible prioritaire ». Si Atlanta décide de frapper un autre grand coup avant la trade deadline, McCollum pourrait à nouveau faire ses valises prochainement.