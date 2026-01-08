Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

CJ McCollum s’exprime sur son trade avec Trae Young

CJ McCollum exprime sa satisfaction après son transfert à Atlanta. L'arrière vétéran quitte Washington dans le cadre d'un blockbuster trade impliquant Trae Young avant la trade deadline NBA.
|
00h00
Résumé
Écouter
CJ McCollum s’exprime sur son trade avec Trae Young

McCollum avait rejoint les Wizards l’été dernier

Crédit photo : © Daniel Kucin Jr.-Imagn Images

CJ McCollum a réagi positivement à son transfert aux Atlanta Hawks, survenu dans le cadre de l’échange majeur qui a envoyé Trae Young aux Washington Wizards mercredi. L’arrière vétéran n’a eu que des éloges pour l’organisation de Washington tout en exprimant son enthousiasme à l’idée de rejoindre Atlanta.

Des remerciements sincères envers l’organisation des Wizards

Malgré un passage éclair dans la capitale américaine, McCollum garde un excellent souvenir de son expérience avec les Wizards. « J’ai adoré mon passage à DC. L’organisation a été formidable avec ma famille et moi », a confié McCollum à l’insider NBA Chris Haynes. « Michael Winger et Will [Dawkins] ont fait tout ce qu’ils avaient dit et ont tenu parole depuis le tout début. J’adore cette ville et ils font les choses de la bonne manière là-bas. »

Le séjour de McCollum à Washington aura été de courte durée. Après quatre saisons passées avec les New Orleans Pelicans, il avait été transféré dans la capitale l’été dernier dans un échange impliquant Jordan Poole. Au final, il n’aura disputé que 34 matchs sous le maillot des Wizards.

Un nouveau défi à Atlanta avec des ambitions élevées

L’arrière de 33 ans se montre impatient de découvrir son nouvel environnement. « Hâte d’arriver à Atlanta et de me mettre au travail. Je connais très bien leur style de jeu. J’adore le groupe de propriétaires et le front office. Un bon groupe de joueurs », a-t-il déclaré.

Cette saison, McCollum compile 18,8 points par match et espère maintenir cette production offensive avec les Hawks. Son expérience pourrait s’avérer précieuse pour une équipe d’Atlanta qui affiche un bilan de 18 victoires pour 21 défaites en début de saison.

Cependant, McCollum pourrait ne pas avoir le temps de s’installer durablement. Selon Shams Charania d’ESPN, l’échange de Young a donné aux Hawks « une flexibilité financière pour poursuivre un gros salaire au cours des prochains mois », avec Anthony Davis des Dallas Mavericks comme « cible prioritaire ». Si Atlanta décide de frapper un autre grand coup avant la trade deadline, McCollum pourrait à nouveau faire ses valises prochainement.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
ELITE 2
00h00ITW Jean-Baptiste Lecrosnier (Caen) : « Bourg, c’était absolument génial mais j’avais cette volonté de redevenir coach ! »
Antetokounmpo porte le maillot des Bucks depuis sa draft en 2013
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ne demandera aucun trade des Bucks
EuroCup
00h00La JL Bourg première équipe qualifiée pour les playoffs de l’EuroCup
NM1
00h00Après « un épisode profondément choquant », Tim Eboh s’est éloigné des terrains : « Je me bats chaque jour pour me reconstruire »
ELITE 2
00h00Bastien Pinault, le récit introspectif : « À 1 200 euros par mois, je me posais beaucoup de questions sur ma carrière »
Daniil Kasatkin à sa sortie de l'avion pour son retour en Russie
France
00h00Daniil Kasatkin échangé contre Laurent Vinatier : le basketteur russe libéré après six mois de détention en France
Betclic ELITE
00h00Mathieu Boyer de nouveau blessé au poignet : Le Portel recherche un pigiste médical
Leaders Cup
00h00Plus qu’un billet en jeu pour la Leaders Cup : qui sera le dernier club présent au Futuroscope ?
Serge Ibaka, de passage à OKC en octobre dernier, s'entraîne avec les Metropolitans 92
NM1
00h00Serge Ibaka toujours à l’entraînement avec les Metropolitans, mais pas de signature à l’horizon immédiat
EuroCup Féminine
00h00De la Russie à la Grèce, Ana Tadic a changé de cadre… et directement brillé face au Panathinaïkos et l’Olympiakos
1 / 0
Livenews NBA
Deux franchise players habitués du All Star Game
NBA
00h00All-Star Game 2026 : Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo dominent le premier vote des fans
McCollum avait rejoint les Wizards l'été dernier
NBA
00h00CJ McCollum s’exprime sur son trade avec Trae Young
Jeremy Sochan avant l'altercation avec Vanderbilt
NBA
00h00Jeremy Sochan minimise l’altercation avec Jarred Vanderbilt
Antetokounmpo porte le maillot des Bucks depuis sa draft en 2013
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ne demandera aucun trade des Bucks
Le King a déjà croisé la route de Jalen Johnson a plusieurs reprises
NBA
00h00LeBron James compare Jalen Johnson à Scottie Pippen
NBA
00h00Penda en double-double, Diabaté au rebond, Coulibaly encore à 18 points
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Isiah Stewart et Caris LeVert sur le tir d'Ayo Dosunmu
NBA
00h00Isaiah Stewart explose face aux Bulls, les Pistons s’imposent malgré les absences
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
LeBron James sur le banc face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00LeBron James forfait contre les Spurs à cause de plusieurs blessures
1 / 0