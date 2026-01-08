Recherche
BCL

Chalon et Le Mans qualifiés pour le Top 16 de la BCL : des adversaires très prestigieux à venir !

Alors que Cholet Basket sera dos au mur vendredi contre Bursa, l'Élan Chalon et Le Mans ont eux obtenu ce jeudi ce qu'ils espéraient : un sweep en play-in de BCL. Évitant une belle aléatoire, les deux clubs français se sont qualifiés pour le Top 16, où ils auront droit à de jolis adversaires.
00h00
Chalon et Le Mans qualifiés pour le Top 16 de la BCL : des adversaires très prestigieux à venir !

La joie des Manceaux, qualifiés pour le Top 16 de la BCL !

Crédit photo : Julie Dumélié / FIBA

Formidable soirée pour les clubs français en Basketball Champions League ! En attendant Cholet, qui tentera d’arracher une belle vendredi contre le Tofas Bursa, l’Élan Chalon et Le Mans ont composté leur billet pour le Top 16 de la BCL.

Le collectif de l’Élan a fait mouche

Visiblement, Chalon-sur-Saône avait fait le plus dur mardi (93-78), en distançant le Promitheas Patras dans un match qui fut longtemps accroché (76-75, 35e minute). Le money-time a donc servi de bascule à une série ensuite à sens unique.

Après une interminable journée de déplacement vers la Grèce, avec un départ fixé à 5h30 mercredi, les hommes d’Elric Delord se sont épargnés l’incertitude d’une manche décisive à la maison. Ils ont proprement fait le boulot pour éliminer Patras (82-92), malgré les efforts de Rob Gray (19 points à 6/16), l’ancien héros européen de l’AS Monaco.

– Play-In

Comme ses coéquipiers, le MVP de la finale de l’EuroCup 2021 (où il s’entraînait alors quotidiennement avec Yohan Choupas) est tombé sur un homme qui n’était peut-être pas prévu sur le scouting report : Nate Darling, qui a signé un retour fracassant après plus de deux mois d’absence en raison d’une fracture à la main. Meilleur joueur du match aller (23 points en 25 minutes), le shooteur américain a eu la caisse nécessaire pour enchaîner 48 heures après (17 points en 19 minutes).

Nate DARLING
Nate DARLING
17
PTS
4
REB
1
PDE
Logo Basketball Champions League
PAT
82 92
CHA

Outre l’ancien rookie des Hornets (7 matchs NBA en 2020/21), Chalon a surtout affiché un collectif bien plus affirmé, avec 26 passes décisives au total. Soit plus que Patras, sur l’intégralité de la série (25) ! Et ce jeudi, un seul homme en a réalisé autant que toute l’équipe grecque : Mathéo Leray (12 points et 12 passes décisives), auteur de son match référence sous ses nouvelles couleurs.

Une qualification qui offre un menu XXL pour l’Élan lors des prochaines semaines. Les Bourguignons auront, de fait, droit à deux des équipes les plus prestigieuses du plateau : le tenant du titre, Malaga, et la Joventut Badalone de Ricky Rubio. Würzburg et Levice se disputeront le dernier billet du groupe la semaine prochaine en Allemagne.

57 en deux manches : le MSB impérial

Ouf, cela aurait été trop bête ! Après sa démonstration du match aller (+27 en Turquie), Le Mans n’avait pas le droit de ne pas finir le boulot ce jeudi à Antarès, s’évitant ainsi un nouveau périple vers les rives de la Méditerranée. En réalité, l’affaire n’a pas fait un pli (113-83).

– Play-In

Face à une équipe de Mersin assez dysfonctionnelle, avec un jeu phagocyté par des extérieurs qui se sont entêtés à artiller à 3-points (8/32), le MSB a quasiment plié le match dès l’entame (10-2, 4e minute puis 31-10, 10e). L’écart n’est ensuite jamais vraiment redescendu, notamment maintenu par un excellent Johnny Berhanemeskel (24 points à 7/0 de loin).

De quoi permettre à Guillaume Vizade d’ouvrir son banc. Ainsi, Bastien Grasshoff a continué de grappiller du temps de jeu (18 minutes, pour 7 passes décisives) tandis que Swann Penda (5 points, 2 rebonds et 1 passe décisive en 6 minutes) et David Simonovic (6 points à 100% et 1 rebond en 3 minutes) se montrés à leur avantage sur un laps de temps réduit.

Johnny BERHANEMESKEL
Johnny BERHANEMESKEL
24
PTS
2
REB
2
PDE
Logo Basketball Champions League
MSB
113 83
MER

Côté Mersin, le champion de France 2018, Justin Cobbs, n’a certainement pas vécu le retour qu’il espérait à Antarès (8 points à 2/7) tandis qu’Alexandre Chassang s’est démené dans le vide collectif (8 points à 3/5, 5 rebonds et 2 passes pour 13 d’évaluation). Fait remarquable : son équipe a pris une claque monumentale (-30), lui a passé presque la moitié du match sur le terrain (18 minutes) et pourtant son +/- est quasiment à l’équilibre (-1) !

Alexandre CHASSANG
Alexandre CHASSANG
8
PTS
5
REB
2
PDE
Logo Basketball Champions League
MSB
113 83
MER

Comme pour Chalon, la suite des aventures s’annonce excitante pour le MSB. Au menu, trois adversaires historiques de la BCL : le Galatasaray Istanbul, l’Hapoël Holon et le Rytas Vilnius.

Commentaires

furax71100- Modifié
Nous,on continue notre beau parcours en coupe européenne!!!!Nous sommes l'honneur du basket bourguignon!!!!!😉😉😉
elanpourtous
Bravo cher Elan.. J'ai encore vu ce soir une belle équipe collective...👍🏀👏 On prend rendez vous samedi à Limoges pour une qualification à la Leaderscup... Par contre, ça fait du match cette semaine avec peu de récupération entre deux...
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
