Les deux équipes toujours bloquées en Turquie, le match de BCL Cholet – Bursa repoussé de 24 heures

Alors qu’ils auraient dû atterrir à Nantes sur les coups de 15h45, les membres de Cholet Basket et du Tofas Bursa passeront pourtant la nuit en Turquie.

Leur vol Transavia ayant été annulé en raison des fortes chutes de neige, les deux équipes ne pourront atterrir en France que jeudi, à un horaire indéterminé, via un avion privé affrété conjointement.

Par conséquent, afin de préserver la santé et la récupération des joueurs, la FIBA a accepté de décaler le match retour. Ainsi, au lieu de jeudi soir, il se tiendra vendredi à 20h à la Meilleraie.

La Basketball Champions League a décidé de décaler la rencontre CB vs Tofas prévue initialement le jeudi 8 janvier à 20h, au vendredi 9 janvier à 20h.

« En raison des conditions météorologiques, le vol de notre équipe a été annulé ce matin, l’aéroport de Nantes étant pour l’instant fermé », communique CB. Après des heures de négociation avec toutes les parties prenantes (BCL, Tofas et compagnies de vol), il est impossible de trouver une solution pour que notre équipe puisse rentrer ce soir à Cholet et disputer la rencontre demain soir. Nos Choletais prendront donc un vol avec Tofas demain. Dans ces conditions, la Basketball Champions League a décidé de décaler la rencontre prévue initialement le jeudi 8 janvier à 20h, au vendredi 9 janvier à 20h. Nous sommes conscients des désagréments que ce report de match peut engendrer et veuillez croire que nous en sommes les premiers impactés. »

S’ils espèrent retourner à Bursa la semaine prochaine pour une belle, les Choletais sont soumis à un rythme effréné puisqu’ils sont également attendus dimanche après-midi à Dunkerque afin de défier le BCM en Betclic ÉLITE. Une dernière rencontre de la phase aller qui pourrait leur ouvrir les portes de la Leaders Cup, en cas de victoire combinée à un revers de Chalon-sur-Saône à Limoges…