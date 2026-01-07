Cholet et Bursa bloqués en Turquie par la neige, le voyage du MSB également perturbé

Le calendrier infernal du play-in de BCL est en train de virer en vraie galère pour Cholet Basket ! Battue mardi soir à Bursa (89-75), l’équipe de Fabrice Lefrançois est censée accueillir l’équipe turque dès jeudi à la Meilleraie pour la manche retour (20h).

Sauf que le vol Transavia Istanbul – Nantes qui devait transporter les deux délégations ce mercredi, avec une arrivée programmée à 15h45, a été annulé en raison des chutes de neige conséquentes dans l’agglomération nantaise. Par conséquent, les deux équipes sont pour l’instant bloquées en Turquie.

Ouest France relève que les clubs sont en train de travailler conjointement pour trouver une solution, qui pourrait être d’affréter un avion privé commun.

De son côté, malgré la distance supplémentaire (800 kilomètres à parcourir jusqu’à Istanbul, contre 200 pour Cholet) Le Mans a eu plus de chance. Victorieuse à Mersin mardi (65-92), la délégation sarthoise devrait pouvoir décoller en début d’après-midi, non sans deux bonnes heures de retard.

Dos au mur jeudi à Antarès, les joueurs de Mersin voyageront eux sur un vol ultérieur. Les coéquipiers d’Alexandre Chassang sont arrivés à l’aéroport d’Istanbul sur les coups de midi heure française. Leur vol n’affiche pas de retard pour le moment.