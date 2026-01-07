Recherche
BCL

Cholet et Bursa bloqués en Turquie par la neige, le voyage du MSB également perturbé

À la veille de leur match retour de play-in de BCL, Cholet Basket et le Tofas Bursa sont bloqués ensemble à Istanbul à cause des perturbations aériennes liées aux chutes de neige en France. De son côté, Le Mans devrait pouvoir voyager, non sans retard...
00h00
Cholet et Bursa bloqués en Turquie par la neige, le voyage du MSB également perturbé

Cholet et Bursa sont cloués au sol à Istanbul, à la veille de leur match de BCL

Crédit photo : FIBA

Le calendrier infernal du play-in de BCL est en train de virer en vraie galère pour Cholet Basket ! Battue mardi soir à Bursa (89-75), l’équipe de Fabrice Lefrançois est censée accueillir l’équipe turque dès jeudi à la Meilleraie pour la manche retour (20h).

Sauf que le vol Transavia Istanbul – Nantes qui devait transporter les deux délégations ce mercredi, avec une arrivée programmée à 15h45, a été annulé en raison des chutes de neige conséquentes dans l’agglomération nantaise. Par conséquent, les deux équipes sont pour l’instant bloquées en Turquie.

Ouest France relève que les clubs sont en train de travailler conjointement pour trouver une solution, qui pourrait être d’affréter un avion privé commun.

LIRE AUSSI

De son côté, malgré la distance supplémentaire (800 kilomètres à parcourir jusqu’à Istanbul, contre 200 pour Cholet) Le Mans a eu plus de chance. Victorieuse à Mersin mardi (65-92), la délégation sarthoise devrait pouvoir décoller en début d’après-midi, non sans deux bonnes heures de retard.

Dos au mur jeudi à Antarès, les joueurs de Mersin voyageront eux sur un vol ultérieur. Les coéquipiers d’Alexandre Chassang sont arrivés à l’aéroport d’Istanbul sur les coups de midi heure française. Leur vol n’affiche pas de retard pour le moment.

Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
