Basketball Champions League

Double déplacement en Turquie mitigé pour les clubs français : Le Mans intouchable, Cholet chute

BCL - Le Mans et Cholet se déplaçaient en Turquie pour la première manche du play-in de Ligue des Champions. Le MSB s'est bel et bien imposé dans une démonstration à Mersin (65-92), tandis que les Choletais ont chuté chez le Tofas Bursa (89-75).
00h00
David DiLeo, homme du match du MSB (22 points)

Crédit photo : Basketball Champions League

Tofas Bursa 89-75 Cholet

Cholet Basket se complique la tâche pour la suite de ce play-in. Les Choletais ont concédé une défaite chez les Turcs du Tofas Bursa, qu’il faudra rattraper dans deux jours à La Meilleraie. Dès les premières minutes, ils ont concédé un écart de 7-0. Le premier panier du match fut sur un lay-up ouvert d’Hugo Besson (4 points) sur une remise en jeu. « Il n’y aura pas de round d’observation » prévenait pourtant auprès de Ouest-France Fabrice Lefrançois, qui a eu toute la trêve pour étudier son adversaire. Frustré, celui-ci changeait ses cinq joueurs au bout d’à peine trois minutes de jeu. Les Choletais ont eu besoin d’un quart-temps pour se lancer dans le match, et ont pu revenir au score à la mi-temps.

– Play-In

Ce grâce principalement aux titulaires, qui ont quasiment tous un plus/minus positif, alors que celui des remplaçants montre leurs difficultés (-22 pour Deandre Gholston, -20 pour Keshawn Justice, -16 pour Qudus Wahab…). Les rotations choletaises ont souvent tourné au vinaigre, ce qui leur a coûté la victoire au bout du compte. Alors qu’il y avait 7 points d’écart au milieu du quart-temps, ils ont commis plusieurs erreurs fatales. Comme cette triple séquence à 4 minutes du terme : les rouge et blanc sont passés sous l’écran à 3-points face au shooteur Alex Perez (13 points) que Lefrançois décrivait pourtant comme « capable de mettre des gros tirs », ont commis un turnover sur un marché, puis concédé un dunk dans la foulée.

En résulte un écart d’une douzaine de points qui sera resté jusqu’à la fin. Nathan De Sousa termine meilleur marqueur choletais (16 points), seulement devancé dans le match par l’ex-monégasque Furkan Korkmaz (17 points). Les scoreurs TJ Campbell, Gérald Ayayi et Chibuzo Agbo ont aussi dépassé les 10 unités. Mais insuffisant pour aller chercher la victoire chez les Turcs.

Mersin 65-92 Le Mans

Développement à venir…

