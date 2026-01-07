Ergin Ataman donne de la visibilité sur le retour de Mathias Lessort

« Quand serai-je de retour ? Je n’en sais rien », se lamentait Mathias Lessort sur ses réseaux sociaux le 19 décembre dernier, un an jour pour jour après sa terrible blessure contre Vitoria, qui a stoppée net sa formidable ascension.

Depuis son effrayante fracture de la jambe, le pivot martiniquais n’a pu disputer que deux petits matchs lors du Final Four. Un retour vraisemblablement prématuré puisqu’il n’est plus revenu depuis, notamment privé de l’EuroBasket malgré son envie d’y participer.

« Mathias Lessort serait notre meilleure recrue »

Mais le pivot martiniquais pourrait apercevoir le bout du tunnel. Dans un point de presse, Ergin Ataman a ainsi annoncé que son joueur pourrait être de retour d’ici le début du mois de février. « Notre meilleure recrue serait le retour de Mathias, d’ici trois à quatre semaines j’espère », a-t-il livré dans des propos rapportés par Gazzetta. « Il est l’élément clef de notre fin de saison. »

Une petite phrase qui vise aussi peut-être à détourner la colère du public grec en lui donnant un autre sujet de préoccupation. Pour cause, le Panathinaïkos a été hué par ses propres supporters mardi soir, battu une nouvelle fois à domicile, cinq jours après avoir lâché le derby athénien contre l’Olympiakos. Même s’il est clair que le retour d’un Lessort en pleine possession de ses moyens pourrait changer beaucoup de choses. Surtout que le vice-champion olympique a promis de revenir comme « un putain de chien »…