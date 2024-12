Mathias Lessort victime d’une terrible blessure !

Au cœur d’un match pourtant si facile (104-69), l’image a glacé l’OAKA Arena. Si ce n’est son jeune fils, qui est vite retourné vaquer à ses occupations sur sa tablette, maigre (et seul) sourire de la séquence… En tentant d’intercepter une mauvaise passe de Trent Forrest au début du troisième quart-temps de Panathinaïkos – Vitoria, Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) est retombé de tout son poids sur sa jambe gauche.

En découvrant sa cheville désarticulée, l’intérieur athénien a lâché d’insoutenables cris de douleurs, audibles dans toute la salle. De quoi bouleverser l’intégralité du public grec, avec des visages marqués par le choc ou des larmes dans les tribunes.

OAKA goes from roaring to silent in seconds. 💔 Lessort's injury leaves fans emotional and united in hope for his recovery. 🏀 💚 pic.twitter.com/SGMovy9gIp — SKWEEK (@skweektv) December 19, 2024

Certainement gravement blessé, Mathias Lessort (qui livrait encore un grand match avec 21 d’évaluation en 16 minutes) a tenu à quitter le parquet debout, claudiquant à cloche-pied (en sprintant !) vers le vestiaire dès qu’il a compris que le staff médical comptaient le faire sortir sur un brancard.

Mathias Lessort's cries of pain were so loud. Everyone in shock in OAKA. Mathias Lessort stay strong 🙏 pic.twitter.com/DTUBLjaarD — Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 19, 2024

Dans la foulée, le vice-champion olympique a reçu de nombreuses marques de soutien sur X, à commencer par tous ses coéquipiers en Bleu.

Force mon frère @ThiasLsf 🙏🏽 — Nicolas Batum (@nicolas88batum) December 19, 2024

Praying for my brother @ThiasLsf .. stay strong my brother 😢🖤🤲🏾 God Got You — Guerschon Yabusele (@yabusele28) December 19, 2024

Après le match, les joueurs des deux équipes ont partagé une prière commune, menée par Markus Howard, en soutien au Martiniquais, qui se trouvait lui déjà sur le chemin de l’hôpital, avec son fils à côté pour lui remonter le moral…

Bigger than Basketball ❤️ @markushoward11 joins the @Paobcgr squad to pray and show support for Lessort 🙏 pic.twitter.com/lsEYUywcP7 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2024