Dallas espère récupérer un de ses jeunes talents au camp d’entraînement

Dereck Lively II traverse une période difficile depuis le début de sa carrière NBA. Le pivot des Dallas Mavericks a dû subir une nouvelle opération chirurgicale durant l’intersaison pour retirer des éperons osseux (une excroissance anormale de l’os au dessus de l’os normal) dans son pied droit, selon les informations rapportées par ESPN et Shams Charania.

Dallas Mavericks center Dereck Lively II has undergone surgery to clean up bone spurs in his right foot, sources tell ESPN. He is expected to be healthy for training camp. pic.twitter.com/OdzHjV3zA8

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2025