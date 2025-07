Dario Gjergja dévoile sa première liste pour la Belgique à l’Euro : avec trois joueurs de Betclic ÉLITE, mais sans NBAers ?

Le 28 août, à Katowice, Frédéric Fauthoux débutera sa première grande compétition internationale avec un derby contre la Belgique. Et on y voit désormais un peu plus clair sur la composition des Lions.

Le sélectionneur Dario Gjergja a dévoilé sa première présélection, avec trois absents de marque : Ajay Mitchell(Oklahoma City) et Toumani Camara (Portland), ainsi que le récent vainqueur de la FIBA Europe Cup, Thijs De Ridder. Si ce dernier est officiellement forfait, ce n’est pas le cas pour les deux joueurs NBA. « Plus d’informations concernant leur éventuelle participation seront communiquées dès que possible », indique la fédération belge.

En revanche, 17 joueurs figurent dans la liste de Dario Gjergja. C’est le cas de son futur protégé à Limoges, Mamadou Guisse, mais aussi deux autres pensionnaires de Betclic ÉLITE : le néo-parisien Ismaël Bako et l’historique de Saint-Quentin, Loic Schwartz.