Initialement rétrogradé au niveau régional, Feurs repartira bien en NM2 !

Soulagement dans le Forez ! Après avoir été rétrogradé administrativement au niveau régional par la commission de gestion de la FFBB le 20 juin dernier, le club de Feurs a obtenu gain de cause en appel. Les EFF joueront donc bien en Nationale 2 la saison prochaine.



Sauvé grâce à une avance de la mairie

Poussé au bord du précipice avec un trou de 180 000 euros qui lui faisait risquer la liquidation judiciaire, le club ligérien a été sauvé grâce à un coup de pouce de la mairie : un soutien exceptionnel de l’ordre de 180 000 euros, soit le déficit de la saison dernière.

Toutefois pas un chèque en blanc. « Il s’agit d’une avance remboursable de subventions sur six ans. Et non d’une aide en plus. Nous parlons d’argent public », précise la maire Marianne Darfeuille au Progrès. Ainsi, la subvention annuelle de la municipalité sera rabotée de 30 000 euros pendant les six prochaines années, passant de 115 000 à 85 000 euros.

« Le combat n’est pas encore gagné »

Un changement de paradigme qui a convaincu la commission d’appel de la FFBB, qui a finalement décidé de l’engagement de Feurs en Nationale 2 suite à son oral du 11 juillet. « Un cap crucial » pour les EFF, qui préviennent cependant que « le combat n’est pas encore gagné », appelant à l’union locale pour « traverser une période particulièrement délicate sur les plans structurels et financiers ». Une allusion notamment à la présidence du club, avec la démission de Samuel Tillon, depuis remplacé par l’intérimaire Frédéric Robert.

Pour rappel, malgré un maintien sportif décroché en Nationale 1, les Enfants du Forez avaient demandé leur rétrogradation en Nationale 2 pour la saison 2025/26. Il y aura eu un détour par la case régionale, une immense frayeur, mais le club se retrouve bien là où il le souhaitait.