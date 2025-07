Nancy espère l’une des sensations de la NBA Summer League, Kany N’kouka passe pro

Devant son écran, Sylvain Lautié était peut-être l’un des rares à ne pas avoir apprécié la performance ultra-complète de Phlandrous Fleming Jr (1,91 m, 26 ans) le week-end dernier contre Portland en Summer League. Sous les couleurs de Memphis, il a compilé 11 points à 4/10, 10 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et une énergie de tous les instants.

Phlandrous Fleming Jr. could return great value on what would be a super cheap contract. He has impressed me this Summer League with his defensive intensity and ability to play within his role on the offensive end. 6.6 pts/1.8 ast/4.2 rebs – 52 FG%/ 5 FGA – 16 minutes He is a… pic.twitter.com/k1n6bI4he2 — Quinn Fishburne (@QuinnFishburne) July 14, 2025

Direction le SLUC, à moins d’un contrat NBA ?

Non pas que l’entraîneur du SLUC Nancy n’ait pas été séduit par la performance du combo-guard américain. Au contraire, même, certainement… Plutôt qu’elle risque d’handicaper ses chances de s’engager en Lorraine, comme cela semble en prendre le chemin.

Comme annoncé par Yannis Bourgeois, le SLUC Nancy est bien en pole-position pour s’offrir les services de Phlandrous Fleming Jr. À la simple condition qu’il ne trouve pas preneur en NBA à l’issue de la Summer League, via un contrat pour un camp d’entraînement par exemple. Or, à Las Vegas, il ne passe pas complètement inaperçu avec les Grizzlies (5,5 points à 46%, 3,7 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,5 interception).

Actuellement engagé en Summer League avec les Grizzlies, passé par Le Portel, Phlandrous Fleming Jr s’est engagé avec Nancy pour la saison prochaine ! — Yannis Bourgeois (@YannisBourgeois) July 12, 2025

Lancé au Portugal en 2022, Phlandrous Fleming Jr avait transité par Le Portel en 2023/24 (11,4 points à 41%, 4,5 rebonds et 3,5 passes décisives). L’ESSM aurait bien aimé le conserver, mais l’ancien étudiant de Florida a opté l’été dernier pour Bonn. Bien lui en a pris puisqu’il a vécu une saison révélation au Telekom Baskets, brillant en Beko BBL et BCL (14,6 points à 43%, 3,9 rebonds et 3,9 passes décisives).

Un contrat pro pour N’kouka

Par ailleurs, le SLUC Nancy a fait signer un contrat professionnel à Kany N’kouka (2,17 m, 19 ans), sparring-partner de son équipe première la saison dernière après avoir été laissé libre par le centre de formation de Nanterre. Régional de l’étape, originaire de Laxou, il a démarré le basket au SLUC Association.

Effectif 2025-2026 🚨 Kany N'kouka signe son premier contrat professionnel avec le SLUC Nancy Basket ! ➕ d'infos ➡ https://t.co/n4YmtGYBm5#GoSLUC pic.twitter.com/lh03wuTiJZ — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) July 4, 2025

« Kany est un garçon intelligent, travailleur, et très impliqué dans le projet », justifie Sylvain Lautié. « Il a encore besoin de temps pour s’aguerrir, mais nous croyons en sa capacité à avoir un impact rapide. Son profil atypique nous offre des perspectives intéressantes, notamment si on l’associe à un intérieur plus physique et mobile, pour créer une complémentarité efficace face aux exigences du jeu moderne. Nous n’ignorons pas les difficultés rencontrées en fin de saison dernière : un manque de régularité, d’énergie, parfois d’enthousiasme. C’est pourquoi nous avons fait le choix d’intégrer davantage de jeunesse, de fraîcheur, et de passion. »

