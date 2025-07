Les Sixers prudents avec Paul George, opéré du genou

Les problèmes physiques continuent de poursuivre Paul George. L’ailier des Philadelphia 76ers a été opéré du genou gauche lundi dernier après s’être blessé lors d’un récent entraînement estival. Cette nouvelle intervention chirurgicale intervient après une première saison décevante en Pennsylvanie, marquée par de nombreuses absences.

Selon Shams Charania d’ESPN, l’intervention arthroscopique s’est déroulée avec succès. Le joueur de 35 ans va maintenant entamer un programme de rééducation et sera réévalué avant le début du camp d’entraînement en septembre. Cette blessure concerne le même genou qui l’avait déjà gêné à l’automne dernier.

Philadelphia 76ers star Paul George underwent a successful arthroscopic procedure on his left knee Monday to treat an injury suffered during a recent workout, a team official tells ESPN. George will now begin a rehab program and be re-evaluated prior to start of training camp. pic.twitter.com/cMX6uANlmY — Shams Charania (@ShamsCharania) July 14, 2025

Une approche prudente pour retrouver le meilleur niveau

L’organisation des Sixers et l’entourage de Paul George ont décidé d’adopter une stratégie prudente concernant sa rééducation. « Les deux parties vont être prudentes avec lui », a précisé Shams Charania. « Ils veulent voir George retrouver sa forme complète qu’ils n’ont tout simplement pas vue à Philadelphie. Je m’attends à ce que les deux parties soient prudentes avec cette blessure. »

Cette nouvelle intervention représente un défi supplémentaire pour Paul George, qui cherche à rebondir après une saison 2024-2025 particulièrement difficile. L’ancien joueur des Pacers et des Clippers n’avait disputé que 41 matchs, compilant ses plus faibles statistiques depuis 2014-2015 avec 16,2 points, 5,3 rebonds et 4,3 passes décisives par match.

La saison passée avait été marquée par une cascade de blessures pour les Sixers, contraignant l’équipe à adopter une stratégie de reconstruction qui a finalement permis l’arrivée du jeune talent V.J. Edgecombe. Paul George avait notamment été stoppé dès le mois de mars en raison de multiples blessures à l’aine, à la main et au genou.

Avec un contrat de quatre ans et 212 millions de dollars signé l’été dernier, et plus de 162 millions de dollars encore à percevoir jusqu’en 2028, Paul George aura à cœur de justifier cet investissement colossal. À 35 ans, le nonuple All-Star espère retrouver son niveau et faire taire les critiques, alors que des rumeurs de transfert ont récemment entouré son nom. L’objectif reste de former un « Big Three » compétitif avec Joel Embiid et Tyrese Maxey, malgré les difficultés rencontrées lors de cette première collaboration.