Rayan Rupert brille avec Portland, Léopold Delaunay et Joan Beringer assurent

Six Français étaient alignés sur les terrains de NBA Summer League la nuit dernière à Las Vegas. Celui qui en a le plus profité est sans doute Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) avec Portland, qui s’impose 93-87 face aux Pelicans. Le Français a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 24 points, à 9/12 au tir dont un joli 4/6 à 3-points.

Le frère d’Iliana, qui va rejoindre la WNBA incessamment sous peu, a ainsi pu retrouver de la confiance après son match raté contre Memphis (3 points) en essayant “de faire des choses simples, du catch-and-shoot et d’être agressif”, racontait-il au diffuseur après le match. Son engagement a néanmoins été excessif, Rupert s’étant vu siffler 8 fautes (sur les 10 possibles en Summer League). Son coéquipier Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) a quant à lui été plus discret, n’inscrivant que 4 points à 1/6 au tir. L’autre satisfaction du côté des Blazers n’est autre que le rookie Hansen Yang, qui continue de performer. Le “Jokić chinois” termine la rencontre à 15 points, à 3/6 à 3-points, 3 rebonds et 2 contres.

Blazers first-round pick Yang Hansen continues to impress in #NBA2KSummerLeague action! 🔥 15 points

🔥 4 rebounds

🔥 3 triples

🔥 2 blocks pic.twitter.com/QLGnVSa6rQ — NBA (@NBA) July 16, 2025

Invité à Las Vegas par les Golden State Warriors, l’arrière du Mans Léopold Delaunay (1,93 m, 23 ans) continue de tirer le meilleur de son passage aux Etats-Unis. Le Français a inscrit 8 points à 3/4 au tir et délivré 3 passes décisives en l’espace de 12 minutes, lors de la victoire 96-84 contre Memphis. Non drafté en 2023, le Manceau s’illustre offensivement, sous le regard conquis de ses coéquipiers d’été, mais aussi défensivement, ce qui lui permet de terminer de nouveau la rencontre avec un +/- très positif (+16). Si ses chances d’être conservées sont infimes, le tricolore dispose d’une dernière fenêtre pour se montrer vendredi matin à 4 heures, face aux Toronto Raptors.

Las Vegas abritait également un derby new-yorkais entre les Knicks et les Nets, et ce sont les Knicks qui se sont imposés sur le fil (97-93) face à Brooklyn grâce à l’excellent match de MarJon Beauchamp et Tyler Kolek, 25 points chacun. Très combatif et déterminé à se faire une place à New York, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) était a joué 26 minutes en démarrant dans le cinq majeur, pour un apport de 7 points (à 3/8 aux shoots, mais 3/4 à 2-points), 4 rebonds, 2 passes et 1 interception.

Son implication pour des matchs “que” de Summer League est d’ailleurs saluée et appréciée dans la Big Apple.

Côté Nets, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a été beaucoup plus discret, avec 2 points à 1/8 au tir, 1 rebond et 2 passes en 19 minutes de jeu. Enfin, le dernier Français de la journée, Joan Beringer (2,10 m, 18 ans), a une nouvelle fois éclaboussé de tout son potentiel défensif le match remporté par Minnesota contre Detroit (89-73). Peu mis en avant en attaque (2 points à 1/3 au tir), l’ancien Strasbourgeois a enregistré 6 rebonds défensifs et 2 contres en 20 minutes seulement.

Au-delà de ce que laissent transparaître les statistiques, Beringer représente une réelle force de dissuasion pour Minnesota, qui a pu compter sur son Français pour éloigner les Pistons du cercle ou anéantir les tentatives de pick-and-roll. Avec seulement 4 ans de basket dans les jambes, Beringer reste un diamant brut, que les Wolves auront le loisir de polir pour faire de lui un joueur encore plus complet.

