Monaco : Georgios Papagiannis s’en va officiellement, la rumeur… Donta Hall

Symbole du recrutement poussif de l’AS Monaco en 2024, même si son chef-d’œuvre lors du Match 5 contre le FC Barcelone envoyant la Roca Team au Final Four de l’EuroLeague rehausse considérablement son bilan, Georgios Papagiannis (2,20 m, 28 ans) ne s’éternisera pas en Principauté.

Arrivé en fin de contrat, le géant grec ne prolongera pas l’aventure à Monaco. Débarqué en provenance du Fenerbahçe Istanbul l’année dernière, le pivot aux 66 matchs avec l’ASM (6,1 points à 58% et 3,3 rebonds) devrait retourner dans la cité stambouliote, mais plutôt du côté de l’Anadolu Efes.

Sportando annonce ainsi que Georgios Papagiannis est parvenu à un accord avec le club turc. Sous la houlette d’Igor Kokoskov, il devrait ainsi partager le poste 5 avec Vincent Poirier et… Brice Dessert, également annoncé à l’Efes, qui lui avait fait vivre un enfer en début de saison à Gastin-Médecin (21 points à 10/13 et 8 rebonds en 24 minutes).

Un départ, surtout couplé à celui de Mouhammadou Jaiteh vers Dubaï, que l’AS Monaco tente vainement de combler depuis des semaines. La quête d’un pivot JFL s’est pour l’instant avérée infructueuse, avec les refus de Bodian Massa ou Brice Dessert.

Désormais, la dernière rumeur est celle du retour d’un ancien de la maison, Donta Hall, encore sous contrat pour un an avec Vitoria (8,7 points à 71%, 5,4 rebonds et 1,1 contre en EuroLeague). Il se murmure que la Roca Team voudrait faire revenir son ancien trampoline humain, déjà passé par l’ASM entre 2021 et 2024. Baskonia demanderait cependant une importante indemnité financière.

