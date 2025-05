Habemus Papagiannis : l’improbable facteur X de l’AS Monaco !

Il paraît qu’être prêt à jouer en toutes circonstances est un marqueur de professionnalisme. Dans ce cas-là, Georgios Papagiannis est le professionnel ultime. Comment pouvait-il imaginer qu’il allait tenir un rôle majeur dans ce Match 5 contre Barcelone, lui qui n’avait disputé que 4 minutes en EuroLeague depuis la fin du mois de février (au Maccabi le 13 mars) et qui avait même été sorti de la rotation en Betclic ÉLITE en avril ?!

Le géant grec a appris la (bonne) nouvelle de la bouche de son entraîneur Vassilis Spanoulis lors du shooting matinal. « J’ai travaillé tous les jours pour rester en condition. Le coach m’a dit le matin du match que je serais en tenue et m’a demandé d’être prêt mentalement », a-t-il expliqué à L’Équipe.

« Faire jouer Papagiannis ? C’était de l’instinct ! »

Alors qu’il l’avait pratiquement mis de côté depuis l’arrivée de Daniel Theis, Vassilis Spanoulis a pris sa décision lors de l’entraînement de la veille. « C’était de l’instinct », a-t-il justifié en EuroLeague. « Il a signé une très bonne séance lundi. J’ai vu à l’entraînement ce qu’il apportait sur pick and roll. Face à la défense de Barcelone, je pensais que les dives rapides et les pick and pop pouvaient nous apporter quelque chose. Mais il nous a donné bien plus que ça ! Il a signé une performance énorme. »

L’expression semble même presque faible tant Georgios Papagiannis a tenu un rôle crucial des deux côtés du parquet. En défense, son activité du haut de ses 220 centimètres a considérablement gêné le jeu barcelonais : on a ainsi vu, par exemple, Dario Brizuela balancer une passe directement en touche alors que l’ancien géant du Panathinaïkos lui bouchait la vue. Les chiffres attestent de son impact : les Catalans ont shooté à 85% à deux-points lorsqu’il était sur le banc et à moins de 50% quand il était sur le parquet ! Sans même parler de la dernière possession où il a forcé Kevin Punter à un shoot impossible à plus de dix mètres.

« J’attendais mon moment… »

De l’autre côté du parquet, l’international grec a étiré la défense catalane grâce à son adresse longue distance (3/3), tout en constituant une cible de choix sur pick and roll. Auteur de son record de la saison, il a surtout été décisif avec 10 points dans le dernier quart-temps. Mais il n’a pas voulu tirer la couverture à lui au micro d’EuroLeague TV. « J’attendais mon moment et c’était aujourd’hui ! Sauf qu’il n’y a pas que moi, c’était toute l’équipe. » Avec un impact totalement inattendu (17 points à 5/6 et 5 rebonds pour 21 d’évaluation en 19 minutes), il y est quand même pour beaucoup…