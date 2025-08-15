Recherche
NBA

Boston change d’ère : une vente record de 6,1 milliards redessine l’avenir des Celtics dès cet été

Changement de propriétaire chez les champions NBA 2024. Le conseil d'administration de la NBA a validé à l'unanimité la vente des Boston Celtics à Bill Chisholm, marquant la fin de l'ère Wyc Grousbeck après plus de vingt ans.
|
00h00
Boston change d’ère : une vente record de 6,1 milliards redessine l’avenir des Celtics dès cet été
Crédit photo : © David Butler II-Imagn Images

La NBA a validé mercredi la vente des Boston Celtics au groupe d’investisseurs dirigé par Bill Chisholm. Cette transaction de 6,1 milliards de dollars marque un tournant pour les champions NBA 2024. Elle met aussi fin à plus de vingt ans sous la direction de Wyc Grousbeck.

Bill Chisholm prend immédiatement les commandes

Initialement, Grousbeck devait rester gouverneur jusqu’en 2028. Finalement, Chisholm prendra ce rôle dès la finalisation de la vente, prévue dans la semaine selon ESPN. Grousbeck restera PDG et deviendra gouverneur suppléant, suivant le modèle adopté par Mark Cuban aux Dallas Mavericks en 2023.

La famille Grousbeck avait acheté les Celtics en 2002 pour 360 millions de dollars. Cette cession représentait d’abord la plus grosse transaction de l’histoire de la NBA, avant que la vente des Lakers à Mark Walter pour 10 milliards de dollars ne la dépasse.

Une transition déjà amorcée avec Brad Stevens

Bill Chisholm s’est montré confiant concernant la continuité sportive de la franchise. « J’ai eu quelques entretiens avec Brad et il s’agit d’aligner nos objectifs et d’étendre la fenêtre de cette équipe. Les plans que Wyc et Brad ont établis me semblent parfaitement logiques », avait-il déclaré à ESPN lors de l’annonce de la vente.

Le nouveau propriétaire est accompagné notamment par Aditya Mittal, fils du magnat de l’acier Lakshmi Mittal et PDG d’ArcelorMittal. Aditya Mittal devrait devenir gouverneur suppléant en 2028, lors de la vente définitive de la deuxième tranche des parts de Grousbeck.

Cette nouvelle ère débute dans un contexte particulier pour Boston, avec une saison de transition suite à la grave blessure de Jayson Tatum lors des derniers playoffs. Chisholm et Brad Stevens ont déjà entrepris une large revue d’effectif cet été pour réduire la masse salariale des champions en titre.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
