NBA

Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans

Rodney Rogers, ancien ailier fort NBA et Sixième Homme de l'Année 2000 avec Phoenix, est décédé à l'âge de 54 ans des suites de complications liées à son accident de 2008 qui l'avait rendu paralysé.
|
00h00
Résumé
Écouter
Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans

Rodney Rogers à Wake Forest : les années NCAA où son talent a explosé avant son arrivée en NBA.

Crédit photo : RVR Photos-Imagn Images

La famille NBA est en deuil après la disparition de Rodney Rogers, mort ce week-end à 54 ans. L’ancien ailier fort, connu pour son talent brut et sa polyvalence, s’est éteint des suites de complications liées à son grave accident de quad en 2008.

Cet accident avait touché sa moelle épinière et l’avait laissé paralysé à partir des épaules. Sa vie avait alors basculé, mais il avait continué à avancer avec détermination.

Une carrière NBA remarquable couronnée par le titre de Sixième Homme

Drafté en 9e position en 1993 par les Denver Nuggets après un passage remarqué à Wake Forest, Rogers s’est vite imposé comme un joueur capable de faire basculer un match grâce à son énergie et son impact immédiat. Son université a annoncé la nouvelle de son décès, rappelant son importance avant son arrivée en NBA.

Durant ses 12 saisons professionnelles (1993-2005), il a porté les couleurs des Nuggets, Clippers, Suns, Celtics, Nets, Hornets et 76ers. Partout, il a gagné le respect de ses coéquipiers et la sympathie des fans grâce à sa puissance, son adresse extérieure et sa fameuse patte gauche.

Le sommet de sa carrière reste son titre de Sixième Homme de l’Année en 2000 avec les Phoenix Suns. Cette saison-là, il tournait à plus de 13 points par match en sortie de banc et incarnait parfaitement le joueur fiable et polyvalent qui stabilise une équipe. Il a aussi participé aux Finales NBA 2003 avec les New Jersey Nets.

Un combat inspirant après sa blessure

Par ailleurs, en dehors des terrains, Rogers était apprécié pour son humilité, son sourire et son attachement à sa Caroline du Nord natale. Sa longévité et sa bienveillance en avaient fait une figure respectée dans la communauté NBA.

Enfin, après son accident, il s’est consacré à sa fondation et a inspiré de nombreuses personnes touchées par des blessures à la moelle épinière. Sa résilience et son courage ont marqué ceux qui l’ont côtoyé, faisant de lui bien plus qu’un ancien joueur NBA.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
