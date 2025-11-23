Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »

NBA - Après à peine 30 matchs joués et 0 titularisation sur ses deux premières saisons en NBA, Sidy Cissoko voit enfin une opportunité s'ouvrir à lui à Portland : celle de retrouver son poste de formation, meneur, en étant titulaire dans une équipe en course pour le play-in.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »

Sidy Cissoko est aussi passé au bandeau pour montrer son nouveau départ en NBA

Crédit photo : © Robert Edwards-Imagn Images

Avant la saison, il était difficile d’imaginer que Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) puisse avoir du temps de jeu en NBA, et encore moins être titulaire. Cet été notamment, lorsque les contours de son contrat avec les Trail Blazers étaient encore flous. Finalement, il s’avère que le n°44 de la Draft 2023 avait signé en février dernier un contrat two-way sur deux ans. Aujourd’hui, la franchise de l’Oregon peut être satisfaite de son choix, tant le couteau-suisse tricolore rend bien des services à l’équipe sur ce début de saison.

LIRE AUSSI

Saisir l’opportunité

Sur les deux premières semaines de compétition, Cissoko ne faisait absolument pas partie de la rotation des Blazers (1 minute jouée au total). Mais depuis, les blessures sont venues chambouler la situation, comme c’est souvent le cas en NBA. C’est sur les lignes arrières que l’équipe actuellement 9e de l’Ouest est le plus touchée.

Au-delà de l’absence prévue pour toute la saison de Damian Lillard suite à sa rupture du tendon d’Achille, Jrue Holiday, Scoot Henderson et Shaedon Sharpe ont aussi rejoint l’infirmerie pour quelques jours voire semaines. C’est simple, cela représente tous les porteurs de balle principaux de l’effectif. Alors le néo-coach Tiago Splitter et son staff ont dû innover.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Sidy Cissoko.jpg
Sidy CISSOKO
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 21 ans (02/04/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
4,3
#332
REB
2,1
#310
PD
1,2
#292

Sans aucun meneur disponible, les Blazers ont aligné comme titulaire un joueur qui n’avait plus joué sur le poste depuis plusieurs années : Sidy Cissoko. Avec son numéro 91 (de l’Essonne) fièrement affiché sur son maillot – ce qui conduit à son lot de sourcils levés aux États-Unis – le Français a eu le droit à ses toutes premières titularisations en NBA. Pour cause, le staff a reconnu ses qualités de passeur et d’organisateur.

Un rôle nouveau aux États-Unis

Avant d’arriver aux États-Unis en 2022 (d’abord avec la G-League Ignite), il a en effet été formé comme poste 1-2, que ce soit avec le CTC Centre Essonne, au centre de formation de Baskonia ou en deuxième division espagnole avec Iraurgi. Il avait depuis été utilisé en poste 3-4 outre-atlantique. Mais ses instincts sont toujours présents, et il a dépassé les 3 passes décisives de moyenne lors de chacune de ses trois saisons en G-League. « Il a une tendance naturelle à être un super passeur, des choses qu’on ne peut pas vraiment enseigner » le complimentait Gregg Popovich pendant son temps aux Spurs.

LIRE AUSSI

Sur les trois derniers matchs où il a été responsabilisé plus de 20 minutes, Cissoko compile 9,3 points à 41,7% aux tirs (dont 35,7% à 3-points), 3,3 rebonds, 2,3 passes décisives et 1,7 interception de moyenne. « Ça fait du bien. J’ai tellement travaillé pour ça… Je dois apporter cette énergie à chaque fois que j’entre sur le parquet, je suis un “energizer”. J’ai ce feu en moi à chaque fois, je joue dur, c’est moi ça » a expliqué le principal intéressé à l’issue de son dernier match contre les Warriors à 15 points, son record en carrière.

Sidy CISSOKO
Sidy CISSOKO
15
PTS
1
REB
2
PDE
Logo NBA
GSW
123 127
POR

Il faudra qu’il continue comme ça pour voir son avenir se pérénniser en NBA. À l’image de Moussa Diabaté la saison dernière, il pourrait prétendre à ce que son contrat two-way soit converti en contrat standard. « Il nous a montré ses qualités tout l’été. Il travaille dur, fait peu d’erreurs, et nous aide dans le combat et en défense » a apprécié son coach Tiago Splitter, lui aussi passé par Baskonia en tant que joueur. Reste à voir s’il pourra être imité par son coéquipier et compatriote Rayan Rupert, qui est lui encore mis sur le côté.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00« C’est une fierté » : la JL Bourg d’un énorme duo Mokoka – Kokila signe l’exploit à Monaco !
Liga Femenina Endesa
00h00[Vidéo] Les 23 points de Lou Lopez-Sénéchal, son record de la saison en Espagne
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
BCL
00h00Après Bourg, retour à la case départ pour J.T. Shumate
Espoirs ELITE
00h00Oscar Wembanyama bat presque tous ses records en Espoirs : « Un potentiel à long-terme évident ! »
Betclic ELITE
00h00Grosse inquiétude à Nancy autour du genou d’Aundre Hyatt
Betclic ELITE
00h009e journée de Betclic ELITE : le choc entre Monaco et Bourg-en-Bresse gratuit sur DAZN
Betclic ELITE
00h00Boris Dallo quitte Saint-Quentin sur une bonne note : « Une expérience très positive »
ELITE 2
00h00T.J. Parker bientôt nommé entraîneur de… la Chorale de Roanne ?
ELITE 2
00h00Gaëtan Clerc suspendu un match avec sursis
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
NBA
00h00Débuts victorieux en NBA pour Noa Essengue face à un Alexandre Sarr en double-double, Nicolas Batum brille encore à 3-points
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
1 / 0