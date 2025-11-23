Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »

Avant la saison, il était difficile d’imaginer que Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) puisse avoir du temps de jeu en NBA, et encore moins être titulaire. Cet été notamment, lorsque les contours de son contrat avec les Trail Blazers étaient encore flous. Finalement, il s’avère que le n°44 de la Draft 2023 avait signé en février dernier un contrat two-way sur deux ans. Aujourd’hui, la franchise de l’Oregon peut être satisfaite de son choix, tant le couteau-suisse tricolore rend bien des services à l’équipe sur ce début de saison.

Saisir l’opportunité

Sur les deux premières semaines de compétition, Cissoko ne faisait absolument pas partie de la rotation des Blazers (1 minute jouée au total). Mais depuis, les blessures sont venues chambouler la situation, comme c’est souvent le cas en NBA. C’est sur les lignes arrières que l’équipe actuellement 9e de l’Ouest est le plus touchée.

Au-delà de l’absence prévue pour toute la saison de Damian Lillard suite à sa rupture du tendon d’Achille, Jrue Holiday, Scoot Henderson et Shaedon Sharpe ont aussi rejoint l’infirmerie pour quelques jours voire semaines. C’est simple, cela représente tous les porteurs de balle principaux de l’effectif. Alors le néo-coach Tiago Splitter et son staff ont dû innover.

PROFIL JOUEUR Sidy CISSOKO Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 198 cm Âge: 21 ans (02/04/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 4,3 #332 REB 2,1 #310 PD 1,2 #292

Sans aucun meneur disponible, les Blazers ont aligné comme titulaire un joueur qui n’avait plus joué sur le poste depuis plusieurs années : Sidy Cissoko. Avec son numéro 91 (de l’Essonne) fièrement affiché sur son maillot – ce qui conduit à son lot de sourcils levés aux États-Unis – le Français a eu le droit à ses toutes premières titularisations en NBA. Pour cause, le staff a reconnu ses qualités de passeur et d’organisateur.

Sidy Cissoko 🇫🇷 a toujours eu des qualités cachées de passeur Eh bah Tiago Splitter et les Blazers ont décidé de jouer le coup à fond en le mettant carrément MENEUR TITULAIRE ce soir 😮 La folie, trop bien qu'il ait cette chance, sacré pari pic.twitter.com/DQfgFFvzS5 — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) November 20, 2025

Un rôle nouveau aux États-Unis

Avant d’arriver aux États-Unis en 2022 (d’abord avec la G-League Ignite), il a en effet été formé comme poste 1-2, que ce soit avec le CTC Centre Essonne, au centre de formation de Baskonia ou en deuxième division espagnole avec Iraurgi. Il avait depuis été utilisé en poste 3-4 outre-atlantique. Mais ses instincts sont toujours présents, et il a dépassé les 3 passes décisives de moyenne lors de chacune de ses trois saisons en G-League. « Il a une tendance naturelle à être un super passeur, des choses qu’on ne peut pas vraiment enseigner » le complimentait Gregg Popovich pendant son temps aux Spurs.

Sur les trois derniers matchs où il a été responsabilisé plus de 20 minutes, Cissoko compile 9,3 points à 41,7% aux tirs (dont 35,7% à 3-points), 3,3 rebonds, 2,3 passes décisives et 1,7 interception de moyenne. « Ça fait du bien. J’ai tellement travaillé pour ça… Je dois apporter cette énergie à chaque fois que j’entre sur le parquet, je suis un “energizer”. J’ai ce feu en moi à chaque fois, je joue dur, c’est moi ça » a expliqué le principal intéressé à l’issue de son dernier match contre les Warriors à 15 points, son record en carrière.

Il faudra qu’il continue comme ça pour voir son avenir se pérénniser en NBA. À l’image de Moussa Diabaté la saison dernière, il pourrait prétendre à ce que son contrat two-way soit converti en contrat standard. « Il nous a montré ses qualités tout l’été. Il travaille dur, fait peu d’erreurs, et nous aide dans le combat et en défense » a apprécié son coach Tiago Splitter, lui aussi passé par Baskonia en tant que joueur. Reste à voir s’il pourra être imité par son coéquipier et compatriote Rayan Rupert, qui est lui encore mis sur le côté.