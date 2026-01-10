Recherche
Betclic ELITE

Strasbourg sans Marcus Keene à Bourg-en-Bresse, incertitude autour d’Abdoulaye Ndoye

Betclic ELITE - Suspendu pour la J15 de Betclic ELITE, Marcus Keene manquera le déplacement de la SIG Strasbourg sur le parquet de Bourg-en-Bresse, ce samedi.
00h00
Strasbourg sans Marcus Keene à Bourg-en-Bresse, incertitude autour d’Abdoulaye Ndoye

Sans Marcus Keene, suspendu, la SIG Strasbourg se rend à Bourg-en-Bresse pour la J15 de Betclic ELITE

Crédit photo : P. Gigon / SIG Strasbourg

La SIG Strasbourg se rend à Bourg-en-Bresse ce samedi (18 h 40) pour le compte de la 15e journée de Betclic ELITE, sans son meneur Marcus Keene (1,75 m, 30 ans). Le joueur américain est suspendu pour cette rencontre ainsi que pour la suivante contre Paris, conséquence d’un incident survenu le 22 novembre dernier. Un coup dur pour le club alsacien, qui devra se réinventer face à l’une des équipes les plus en forme du championnat.

Privée de son chef d’orchestre, la SIG Strasbourg devra s’adapter

La commission de discipline a fixé la suspension ferme de Marcus Keene à l’occasion de la J15, disputée ce samedi 10 janvier 2026 entre la JL Bourg et la SIG Strasbourg. Le meneur strasbourgeois est sanctionné après avoir jeté son bandeau en direction d’un supporter chalonnais lors d’une rencontre disputée le 22 novembre.

Son absence pèse lourd. Véritable chef d’orchestre du jeu alsacien, l’Américain structure l’attaque, impose le tempo et assume une grande part des responsabilités offensives avec ses 13,5 points, 1,9 rebond et 6,2 passes pour 10,4 d’évaluation en 25 minutes de temps de jeu. À Bourg-en-Bresse, la SIG devra donc redistribuer les rôles et trouver d’autres solutions pour rester compétitive.

Une incertitude aussi autour d’Abdoulaye Ndoye

Comme si l’absence de Marcus Keene ne suffisait pas, la SIG Strasbourg pourrait également devoir composer sans Abdoulaye Ndoye face à Bourg-en-Bresse. Interrogé par les Dernières Nouvelles d’Alsace, Fousseyni Traoré a laissé entendre que plusieurs cadres manqueraient ce rendez-vous important, citant « Marcus et Abdou ». Une éventuelle absence supplémentaire qui constituerait un vrai coup dur pour la SIG, tant Ndoye est devenu un élément indispensable de l’équilibre du collectif alsacien, notamment par son impact des deux côtés du terrain avec ses 10,5 points, 5,1 rebonds et 3,2 passes de moyenne.

Un défi de taille face à l’équipe en forme du championnat

Le déplacement dans l’Ain s’annonce périlleux. La JL Bourg arrive lancée, portée par une dynamique positive et une régularité qui en fait l’une des formations les plus solides de ce début de phase retour. Dans une salle toujours difficile à manœuvrer, Strasbourg avance sans son leader mais sans intention de se résigner. Deuxième au classement, la JL présente un bilan de 10 victoires pour 4 défaites et plus précisément 5 succès en 7 matchs dans sa salle. De son coté la SIG, 6e (9 victoires pour 4 défaites) présente un bilan équilibré de 3 victoires et 3 défaites loin de ses bases.

Privés de son chef d’orchestre, les Strasbourgeois entendent malgré tout défendre leurs chances et montrer que, même diminués, ils peuvent rivaliser. Un test de caractère pour un collectif qui devra faire preuve de solidarité et d’intensité pour espérer bousculer la hiérarchie. Entre-deux dans quelques heures pour ce choc du haut de tableau.

Betclic ELITE – Journée 15
10/01/2026
JDA Dijon
JSF Nanterre
BOU Boulazac
MSB Le Mans
CSP Limoges
CHA Chalon
SQB Saint-Quentin
LEP Le Portel
JLB Bourg-en-Bresse
SIG Strasbourg
NAN Nancy
ASM Monaco
11/01/2026
BCM Gravelines
CHO Cholet
ASV ASVEL
PAR Paris Basketball

