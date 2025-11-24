Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

[Vidéo] Le coup de sang de Marcus Keene à Chalon : jet de bandeau dans le public après son expulsion précoce

Betclic ÉLITE - Renvoyé aux vestiaires dès la fin du premier quart-temps pour deux fautes techniques consécutives, le meneur strasbourgeois Marcus Keene a laissé parler sa frustration en envoyant son bandeau, de rage, dans les tribunes du Colisée.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Le coup de sang de Marcus Keene à Chalon : jet de bandeau dans le public après son expulsion précoce

Marcus Keene a été exclu après le premier quart-temps à Chalon samedi

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Candidat crédible au trophée de MVP de cette phase aller en Betclic ÉLITE, puisqu’il n’est pas étranger à la première place provisoire de la SIG Strasbourg, Marcus Keene a vécu un match particulier à Chalon-sur-Saône samedi…

Bien tenu par Yohan Choupas sur la dernière possession du premier quart-temps, sans solution face à la défense de l’arrière bourguignon, il s’est engagé dans une petite séance de trash-talk avec son chien de garde, qui lui a… tiré la langue. Les deux joueurs ont ainsi logiquement écopé d’une faute technique.

Sauf que le meneur américain de la SIG a eu la mauvaise idée d’aller s’expliquer avec Joseph Bissang, qui l’a immédiatement sanctionné de sa deuxième faute technique, l’excluant ainsi manu militari de la rencontre dès la 10e minute ! Keene a passé le reste du match dans les vestiaires du Colisée en compagnie de son entraîneur, Janis Gailitis, lui aussi expulsé pour avoir trop vivement protesté…

En quittant le parquet, logiquement frustré par la tournure des évènements, le natif de San Antonio a toutefois eu le malheur de répondre trop vivement aux invectives du public chalonnais. Furieux sur le chemin de la sortie, il a lancé son bandeau de rage vers le premier rang des tribunes du Colisée.

Si la vidéo ne montre pas le geste ou les mots qui lui ont valu cette réaction, elle pourrait toutefois lui valoir une convocation devant la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB, et donc vraisemblablement une sanction, potentiellement une suspension…

La soirée s’est cependant bien terminée pour Marcus Keene, puisque ses coéquipiers l’ont emporté sans lui au Colisée. De quoi lui inspirer des smileys d’un homme riant aux larmes et un message équivoque : « J’aime mon équipe ! » 

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
abel
pffff sérieux une sanction , mais ou va t'on, n'importe quoi 😱😱😱😭
Répondre
(3) J'aime
dennisrod
Hélas oui,et même si un bandeau jeté n'a fait de mal à personne,c'est un geste inexcusable. Le joueur doit savoir se contrôler,c'est comme ça !
Répondre
(2) J'aime
cyril68- Modifié
Inexcusable... suspension à vie, donc? Bref, plus sérieusement, un joueur tire la langue à un autre. Le second prend une technique (on sanctionne donc la victime comme le coupable), demande une explication et est expulsé. Mèche courte Bissang a encore frappé. A quand des sanctions contre ces arbitres incompétents qui veulent prendre la lumière. Un bon arbitre, on ne le voit pas. Les joueurs le respectent, même s'il se trompe, surtout quand il se trompe. Marre des shérifs.
(5) J'aime
flavor_flav- Modifié
oui, d'accord avec toi, dennisrod si on commence à tolérer ce genre de geste, c'est l'escalade. Les commentaires sur ce site sont quand même hallucinants: un joueur ou un entraineur auront toujours une excuse (sauf Legname bien sur) et ce seront les méchants arbitres qui veulent briller qui abusent. Mais malheureusement, c'est devenu une mauvaise habitude dans tous les sports, je lisais les commentaires sur l'équipe concernant le foot et le rugby et on revoir les mêmes remarques: arbitres pas au niveau, qui favorisent une équipe, qui veulent se montrer, des sheriffs, des chefs de gare...etc. On n'accepte plus l'erreur ou le fait qu'une décision est prise selon l'interprétation de l'arbitre qui n'est pas forcément celle du spectateur lambda sur son canapé Bref, toute une éducation à revoir.
(4) J'aime
jamesnaysmith- Modifié
Ce qui est hallucinant, c’est que des petits trous du cul, post adolescents du 16ème, qui n’ont jamais mis les pieds sur un terrain, viennent faire la leçon sur internet. Le type ose parler d’éducation… mais dites-moi, c’est quel type d’éducation qui pousse l’enfant à valider un génocide racial ? Crapule.
(0) J'aime
mitch
Le bandeau, c’est pour la tête, ce n’est pas le skud évoqué partout qui a été jeté dans une poubelle des tribunes : je plaiderais la relaxe pour confusion sur les armes employées. Qui plus est, MK tourne à moins de 50% à 3 points et son taux de réussite est encore plus bas en début de match ; non, vraiment, aune chance de viser juste ; même avec un commis d’office, la SIG devrait obtenir des dommages & intérêts.
(0) J'aime
johnwhite
Tu te trash talk avec un adversaire qui au finale te tire la langue, vous prenez une technique tout les 2, tu demandes une explication et prends direct une seconde technique qui t'exclus de la rencontre tout comme ton coach qui en prends 2 de suites en quelques secondes car il s'énerve ne comprenant pas ces décisions. Manque de pédagogie, de dialogue et les nouvelles règles qui donnent encore plus un sentiment de puissance à certains arbitres qui ont un égo surdimensionné. Keene ne doit pas avoir ce geste maintenant on voit bien qu'il y a eu un juste et/où des mots qui l'ont fait ce retourner en sortant. Cela n'excuse pas mais ne sachant pas ce qui l'a fait dévisser je peux comprendre et ce n'est qu'un bandeau.
Répondre
(2) J'aime
flavor_flav
peut-être que la technique est donnée après avoir déjà rappelé les joueurs comme c'est fait d'habitude, et qu'ils sont cons comme la lune au point de recommencer? "ce n'est qu'un bandeau..." ben oui, ce n'est pas grave, qu'il continue
Répondre
(0) J'aime
jamesnaysmith
Être père la morale si jeune, quelle désolation ! D’autant que la morale, ça n’est pas vraiment ce qui vous étouffe sur d’autres sujets 😉. Crapule.
(0) J'aime
anta
A voir la vitesse à laquelle il passe du rire jaune de l'incompréhension à l'énervement qui lui fait jeter son bandeau de manière plutôt ciblée (pourquoi de ce côté alors qu'il marche dans l'autre direction), il a du entendre autre chose que des huées ou des sifflés (ils sont habitués à ça, à l'extérieur, normalement, c'est de bonne guerre). J'ai souvenir il y a quelques années, en NBA, d'un joueur exclu pour avoir lancée un truc dans le public. Après enquête il s'était avéré qu'un des spectateurs avait proféré des insultes racistes envers lui (spectateur finalement banni à vie de la salle).
Répondre
(2) J'aime
lolo81
Il vise (et met dans le mile) la tête d'un spectateur qui le cherche en lui faisant "bye-bye".
Répondre
(0) J'aime
anta
Si c'est effectivement juste "bye-bye", alors c'est exagéré comme réaction.
(0) J'aime
lolo81- Modifié
Il ne devrait jamais traverser l'esprit d'un joueur professionnel de balancer quoi que ce soit à la tête d'un supporter, ils sont sous contrat avec leur club et la ligue, qu'ils représentent, et ont donc un devoir d'exemplarité, il serait donc normal, et même souhaitable, qu'il soit convoqué et sanctionné par des matchs de suspension fermes, afin que tous les joueurs sachent que ce type de geste n'est pas toléré dans les salles de notre ligue, et que ça ne se reproduise plus.
Répondre
(0) J'aime
bernar
Il devrait en être de même pour ces arbitres intouchables mais surtout pour ceux passés au statut pro !!!
Répondre
(0) J'aime
jamesnaysmith
Bissang... L'abomination de la désolition de l'arbitrage français. Comment ce type peut-il arbitrer au plus haut-niveau ?
Répondre
(2) J'aime
rix75- Modifié
Venant de Bissang, ce n'est pas surprenant et en regardant la vidéo, le spectateur debout à droite n'a pas l'air tout blanc non plus.
Répondre
(2) J'aime
mic_y
Autant Mike James (que j'aime beaucoup) a eu un body language pas recommandable contre l'arbitre dans le match contre Le Mans. Surtout qu'il a un petit passif à ce niveau. Autant Keene n'est pas le même type de garçon, donc c'est abusé pour lui cette expulsion (et la probable sanction). Après n'oublions pas que les arbitres sont des gens comme nous avec un quotidien, des proches, des soucis...et un évènement perso peut tous nous faire faire un mauvais boulot ! Ça n'excuse pas mais ça peut expliquer
Répondre
(1) J'aime
claude_e
et si psychologiquement "le nabot bissang" ne faisait qu'un complexe du petit humain qui se venge des grands en sifflant n'importe quoi; on a connu le même phénomène dans la politique française!
Répondre
(1) J'aime
coquio86
BALANCER UN PROJECTILE DANS LE PUBLIC IL VA PRENDRE AU MOINS 5 MATCHS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Répondre
(0) J'aime
seb74130
Bizarre j'étais au derby contre dijon il y a 15 jours et déjà et le même type d'événements, il faudrait peut-être revoir le comportement de certains supporters au colisee
Répondre
(0) J'aime
claude_e
Bissang, tout le monde le sait: c'est un clown bon marché qui ne fait pas rire; concernant le bandeau de Keene qui n' a touché personne, je l'assimile à un geste qui me déplait énormément au foot bal; ce sont ces crachats en permanence des joueurs où l'on se demande s'ils ont une autre constitution physique que les hand balleurs volleyeurs pongiste ou tennismen?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Jordan Davis a fini la saison 2024-2025 à l'ADA Blois
À l’étranger
00h00Vu à Blois la saison dernière, Jordan Davis retourne en Espagne
Liga Endesa
00h00Le trio français de Gran Canaria impuissant face au Barça pour les débuts de Xavi Pascual
Markis McDuffie, ancien joueur de Dijon, rejoint Nancy
Betclic ELITE
00h00Markis McDuffie rejoint Nancy après la blessure d’Aundre Hyatt
ELITE 2
00h00Thomas Andrieux et Roanne : le divorce se précise
Ettore Messina démissionne de son poste de l'Olimpia Milan
EuroLeague
00h00Ettore Messina démissionne de son poste d’entraîneur à Milan
Théo Maledon a été élu MVP du mois de novembre en Liga Endesa
Liga Endesa
00h00Théo Maledon MVP de novembre en Liga Endesa : la montée en puissance se confirme
La FFBB perd des licenciés en 2025-2026, une première depuis 2008-2009
France
00h00Pour la première fois depuis 17 ans, la FFBB perd encore des licenciés… et confirme une stagnation annoncée
Aundre Hyatt va manquer au SLUC Nancy durant de longues semaines
Betclic ELITE
00h00Aundre Hyatt va manquer de « très longues semaines » : coup dur pour le SLUC Nancy
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Le coup de sang de Marcus Keene à Chalon : jet de bandeau dans le public après son expulsion précoce
Betclic ELITE
00h00Pedro Nuno Monteiro : « C’est aussi la victoire de Philippe Da Silva, j’ai voulu gagner pour lui ! »
1 / 0
Livenews NBA
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
NBA
00h00Débuts victorieux en NBA pour Noa Essengue face à un Alexandre Sarr en double-double, Nicolas Batum brille encore à 3-points
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
1 / 0