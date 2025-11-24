[Vidéo] Le coup de sang de Marcus Keene à Chalon : jet de bandeau dans le public après son expulsion précoce

Candidat crédible au trophée de MVP de cette phase aller en Betclic ÉLITE, puisqu’il n’est pas étranger à la première place provisoire de la SIG Strasbourg, Marcus Keene a vécu un match particulier à Chalon-sur-Saône samedi…

Bien tenu par Yohan Choupas sur la dernière possession du premier quart-temps, sans solution face à la défense de l’arrière bourguignon, il s’est engagé dans une petite séance de trash-talk avec son chien de garde, qui lui a… tiré la langue. Les deux joueurs ont ainsi logiquement écopé d’une faute technique.

Sauf que le meneur américain de la SIG a eu la mauvaise idée d’aller s’expliquer avec Joseph Bissang, qui l’a immédiatement sanctionné de sa deuxième faute technique, l’excluant ainsi manu militari de la rencontre dès la 10e minute ! Keene a passé le reste du match dans les vestiaires du Colisée en compagnie de son entraîneur, Janis Gailitis, lui aussi expulsé pour avoir trop vivement protesté…

En quittant le parquet, logiquement frustré par la tournure des évènements, le natif de San Antonio a toutefois eu le malheur de répondre trop vivement aux invectives du public chalonnais. Furieux sur le chemin de la sortie, il a lancé son bandeau de rage vers le premier rang des tribunes du Colisée.

💢 Exclu du match à Chalon dès la fin du premier quart-temps, Marcus Keene a perdu ses nerfs sur le chemin des vestiaires. 👀 Conspué par le public du Colisée, le meneur de la SIG Strasbourg a jeté son bandeau de rage vers les supporters. 🥨 https://t.co/PaJuSr4Yya pic.twitter.com/aamx6g74Z9 — BeBasket (@Be_BasketFr) November 24, 2025

Si la vidéo ne montre pas le geste ou les mots qui lui ont valu cette réaction, elle pourrait toutefois lui valoir une convocation devant la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB, et donc vraisemblablement une sanction, potentiellement une suspension…

La soirée s’est cependant bien terminée pour Marcus Keene, puisque ses coéquipiers l’ont emporté sans lui au Colisée. De quoi lui inspirer des smileys d’un homme riant aux larmes et un message équivoque : « J’aime mon équipe ! »