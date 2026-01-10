Toujours invaincue à l’extérieur, l’AS Monaco d’un Nikola Mirotic record s’impose à Nancy !

Après un multiplex particulièrement agité en ouverture, la 15e journée de Betclic ELITE se poursuivait ce samedi soir à Jean Weille, où le SLUC recevait des Monégasques invaincus hors de leurs bases en championnat.

Malgré une belle combattivité de bout en bout, les hommes de Sylvain Lautié n’ont pas pu enrayer la série de victoires de la Roca Team à l’extérieur. Elle s’impose pour la huitième fois en huit matchs loin de ses bases (79-93), portée par un Nikola Mirotic (2,08 m, 34 ans) majuscule, auteur de son record de points sous le maillot rouge et blanc.

Landers Nolley en berne, Nikola Mirotic en feu

Les forts attaquants qui peuplent les rangs des deux équipes ont donné un match particulièrement offensif d’entrée. Tentant énormément leur chance de loin, les Nancéiens ont néanmoins rencontré une énorme panne d’adresse en première mi-temps (2/15 à 3-points). Landers Nolley II, top scoreur en France derrière Mike James et Nadir Hifi, s’est lui retrouvé à la peine pendant tout le match. Il termine d’ailleurs pour la première fois de la saison sous les 17 points (10). Mais l’emprise des hommes de Sylvain Lautié sur les secondes chances a permis de prolonger l’espoir, pour ne compter qu’un point de retard à la pause (41-42).

De son côté, Monaco a littéralement été porté par un Nikola Mirotic qui réussissait presque tout ce qu’il entreprenait. L’Hispano-Monténégrin totalisait déjà 17 points à 5/7 aux tirs en 12 minutes avant la pause, sur les bases de son record avec Monaco. Contrairement aux Lorrains, son activité à 3-points rencontrait beaucoup de succès (5/6).

23 points et 5/7 à 3-points pour Nikola Mirotic

Avec des compteurs quasiment remis à zéro à la pause donc, des réajustements tactiques devaient être observés pour faire la différence. L’un d’entre eux a été contraint : la blessure à la cheville de Matthew Strazel. Mais ce sont malgré tout les Monégasques qui, les premiers, agissent. Dans le sillage d’Alpha Diallo, la Roca Team laisse moins de rebonds ; et surtout presse beaucoup plus ses vis-à-vis. L’effet est immédiat : Phlandrous Fleming Jr perd par exemple trois ballons en sept minutes. De quoi alimenter les joueurs du Rocher, qui atteignent pour la première fois la barre symbolique des 10 points d’avance après 33 minutes de jeu (51-61).

L’avantage monté jusqu’à 14 points grâce à Élie Okobo a tenu jusqu’au bout, non sans réaction toutefois de la part des Nancéiens. Marc-Owen Fodzo Dada, qui ne tourne qu’à 20% à 3-points cette saison, a enchaîné trois tirs primés de loin pour revenir à six points (71-77, 35’). Monaco a ensuite fait parler son expérience pour abréger le money time. Tour à tour, Élie Okobo ou encore Juhann Begarin ont cherché des lancers francs, avant que Nikola Mirotic ne clôture définitivement le match. L’ancien MVP d’EuroLeague atteint la barre des 23 points, son record sous le maillot de Monaco.

Loin de leurs bases, les Monégasques réalisent le Grand 8 à l’extérieur en championnat en disposant de Nancy (79-93). La Roca Team conforte sa place de leader avec une cinquième victoire de rang en Betclic ELITE, la huitième toutes compétitions confondues. Nancy s’incline tout de même les armes à la main, laissé impuissant face à l’adresse folle de Nikola Mirotic. Les joueurs de Sylvain Lautié s’inclinent pour la 4e fois de suite, et devront enclencher une réaction contre Boulazac vendredi prochain en ouverture de la 16e journée.